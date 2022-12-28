欧洲天然气价格突然暴跌，背后发生了什么？

来源：新京报

作者：徐立凡

俄乌冲突爆发以来，欧洲天然气价格一度达到每兆瓦时近350欧元。然而受多重因素影响，12月19日—23日，欧洲基准天然气期货价格大幅下跌，一周累计下跌26.40%。

荷兰TTF天然气2023年1月期货价格收于每兆瓦时84.98欧元，与今年最高点时的价格相比暴跌了400%，抹平了今年2月俄乌冲突爆发以来的所有涨幅，跌至俄乌冲突爆发前的水平。

俄罗斯输欧主要天然气管道“北溪1号”9月底的爆炸事故尚未厘清，对俄罗斯能源的制裁也未放松，欧洲天然气价格却大幅下降，究竟发生了什么？

产出萎缩抑制了天然气需求

俄乌冲突爆发以来，欧洲主要国家均出现了比较严重的能源危机。

能源危机的直接后果是制造成本急剧上升，导致工业产出萎缩。能够显示工业产出萎缩的明确指标是制造业PMI和服务业PMI（采购经理指数）。

从今年7月以来，欧元区制造业PMI已连续六个月低于“荣枯线”（PMI和企业家信心指数的临界值）。虽然12月欧元区服务业PMI回升到了49.1，是最近4个月以来新高，但从12月份的新订单量上看，欧元区制造业新订单量连续第8个月下降、服务业新订单量连续第6个月下降，只是因有圣诞假因素，下降速度较前几月放缓了。

欧洲国家中，德国、荷兰和西班牙的表现最差，均出现了产出萎缩的迹象。像德国，化工巨头巴斯夫已宣布将尽快“永久性”地缩减在欧洲的生产规模。

这就形成了一个循环：能源危机抑制了经济产出，反过来，经济产出萎缩又抑制了欧洲的天然气需求，这是欧洲天然气价格暴跌的基本面。

设置天然气价格上限抑制了期货被爆炒

另一个导致欧洲天然气价格暴跌的重要原因，是当地时间12月19日，欧洲各国能源部长达成了协议：如果欧盟主要交易中心的价格价连续三天保持在180欧元/兆瓦时以上，将实施价格上限——19日正是上周欧洲天然气价格开始暴跌之时。

这个协议比欧盟委员会最初设定的上限为275欧元/兆瓦时更为严格。上限180欧元，也让市场失去了爆炒天然气期货价格的空间。

工业产出萎缩和设置天然气价格上限，是欧洲天然气价格暴跌的两大原因。此外，其他一些因素也起了助推的作用。

比如，公开资料显示，欧洲主要国家天然气库存一度达到了近乎饱和的94%以上，现在消耗了一些，仍有83%。

这对于期货市场的炒家来说是一个危险的信号：如果对赌失败必须购买到期的现货天然气，都找不到地方安放。此前欧洲从美国进口的大量液化天然气，就因接收设施不足，导致到港的液化天然气纷纷降价以求脱手。

此外，欧洲今年赶上了一个暖冬，也使期货炒家们不得不降低了预期。

欧洲做不到与俄罗斯彻底“断气”

虽然欧洲天然气价格现在跌到了俄乌冲突爆发前的水平，但是也需要看到，能源市场的价格是相当不稳定的。欧洲天然气价格走低并没有形成趋势。

另一个值得注意的迹象是，虽然俄罗斯输往欧洲的“北溪”管道现在无法运行，欧洲一些国家对切断与俄罗斯能源的联系口头上极为坚决。但事实上，今年以来欧洲还是从俄罗斯悄悄进口了大量的液化天然气。

据俄方数据，今年1月至11月，欧洲对俄罗斯液化天然气进口较2021年同期增长了40%，达194亿立方米。作为欧盟的“敌人”，俄罗斯却仍是欧洲液化天然气的第二大进口国，占据16%的份额，仅次于美国所占份额。

这也表明，欧洲很难真正与俄罗斯切断天然气以及其他能源的贸易联系。

俄罗斯一直也在释放继续并扩大向欧洲出口天然气的信号。包括重新启用“亚马尔-欧洲”管道恢复对欧洲的天然气供应，这一管道由于波兰的态度，从2021年12月以来不再通过波兰向欧洲输出天然气。此外，俄罗斯还计划通过土耳其的“土耳其溪”管道向欧洲输气，这一管道目前只用了40%的流量。

毫无疑问，俄罗斯把天然气视作改善地缘政治的工具之一。问题是，欧洲能否坚持说“不”。欧洲已经逐渐意识到，美国《通胀削减法案》有可能掏空欧洲工业，迫使欧洲企业转向美国。或许未来，欧洲也会把进口俄罗斯天然气，作为回击美国的一个工具。

