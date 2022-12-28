来源：中时新闻网

作者：黄介正

在2022年接近尾声的时刻，距离中华民国第16任总统选举投票仅剩下1年，选民关注的焦点将会迅速地进入国家安全议题，期待选出一位掌舵者带领其团队，帮助台湾度过极为艰险的未来几年。

两岸关系在台湾过去30年的总统选举中，始终都是影响投票的首要因素，然每次选举却都不是决定统一或独立的公民投票，而是对两岸关系好坏或是进展急缓的集体调控。

以往台湾人民向北京表达不从或抗议，采取的多是相对廉价的选项，键盘有解气的功能，选票有抗拒的味道。然而下届总统选举，我们面对的台湾安全形势已经全然不同，所需要付出的代价骤然跃升，愈见真实。过去许多民调一再显示北京不会对台动武的民众普遍心态，如今面临严苛的考验。

台湾选民需要再一次的展现智慧，认清1年后总统大选的投票，不可当成统独倾向的表态，因为两岸终局不会马上到来；而是面对和战风险的抉择，因为选举结果都是切身利益。

不久之前的九合一选举中，“抗中保台”的号召未能形成导引投票关键因素的事实，除因地方性选举之关注焦点并非国家安全议题，多少也受到俄乌战争以及中国大陆高强度围台军演之影响。“保台”仍是大多数选民的共识目标，而“抗中”是否仍为对台湾有利的唯一选项，已经出现不同以往的思考。

近年来台海成为战争高风险地区，固然因地缘位置处于中美战略竞争的前沿、军事对抗的角力擂台，也因于两岸之间嫌隙扩大，互信蕩然，沟通管道断绝，降温机制缺乏，台湾人民于是被推向“要准备打仗”的巨大阴影之下。

国际社会对于台海走向军事冲突的悲观心理，美国担忧中国大陆“敢于亮剑”的集体焦虑，自然对台湾是否展现自我防卫决心形成压力，也对台澎防卫构想不吝指教：要调高国防预算，要建构不对称战力，要提供军售贷款，要扩增武器弹药储备，要延长义务役期，要改革后备体制，要建构国土防卫部队，要强固社会韧性等等，不一而足。

上述外国政府及友人的建议，即使台湾照单全收，也需要好几年的不懈努力，方能期待国防战力有意义的实质进展。仅以兵役役期延长至1年为例，民国94年出生的役男，如果高中毕业继续升学，待民国116年大学毕业开始征召入营服役，就已经是国际社会与台湾专家一再提醒台海战争风险的2027年了。

下届总统在2024至2028年的任期中，将会跨越2027年中共总书记习近平第3任期结束、人民解放军建军百年、大陆军备全面武力犯台能力等多项关卡。然而短短的数年之内，我们未必能建立足以应对战争的实力。

台湾社会在823炮战之后，已经有64年未经战火，人民过去从好莱坞电影所获得对于战争的印象，虽然在乌克兰的断垣残壁与家破人亡的新闻画面中，得到了更为真实鲜明的警惕，但是仍然怀抱避免战争，维持和平的高度期待心理。

美国在期中选举之后，相对主动地寻求美中双边关系降温，多项双边高层会晤开始恢复；世界多国领袖也借由G20的机会，与习近平举行双边会晤，给予2020年末的整体国际社会营造了短期和缓的形势。

拜登总统在“拜习峰会”后曾言，不认为北京会在短期内对台动武，国安会印太事务协调官坎贝尔也称，中美竞争在短中期之内应可缓和。我们也应把握机会，与世界强权相向而行，尽力降低台海战争风险，将两岸“对话取代对抗，交流取代交恶”视为争取台海和平与稳定的必要途径。

统独还很远，和战在眼前，争取时间，坚忍图存，我们必须做出对自己最有利的选择。

（作者为淡江大学战略研究所副教授、中华战略暨兵棋研究协会理事长）

