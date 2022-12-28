美国2023国防授权法对台影响

来源：联合报

作者：汤绍成

12月23日，美国总统拜登签署2023财年国防授权法，其年度预算为8580亿美元，包括支持对台湾等国的军事援助预算，授权美国政府5年内提供台湾每年最多20亿美元的无偿军援，以支持台湾对抗中国大陆。

当日美国国会通过的综合拨款法案，其中虽未包含对台湾的无偿军援，不过拨款法案授权美国国务院，提供台湾最多20亿美元需偿还的军事融资直接贷款，没有纳入国防授权法同意的无偿军援，仍包括持续挹注至少四百万美元，应用于“全球合作暨训练架构”（GCTF），提供“外国军事融资”（FMF）贷款，及规范美国在台协会经费可使用于“台湾学人计画”。显示虽有开支法源，但在第一年度不会有资金到位。

授权法还要求拜登政府解决军售交付延宕的问题，加快对台军售，并要求行政部门强化与台湾的军事合作和培训，授权美国总统为台湾打造区域应变军备库，并赋予台湾特定主要非北约盟国的同等待遇，因而得以优先取得美国超额防御物资等等。

事实上，在拨款委员会公布前，该委员会成员希望对台湾提供贷款，以降低预算压力，但外委会成员和台湾方面则希望争取无偿军援。日前，参院民主党籍外委会主席梅南德兹等两院外委会两党重量级议员公开表示，敦促在拨款法案中，至少拨五亿美元军援给台湾，以及授权总统动用“总统拨款权”，从国防部库存挪用价值十亿美元的防卫物资或服务给台湾。

由于授权法与拨款法的立法是在不同委员会进行，对于拨款法案协商结果，参议院军事委员会首席议员殷霍夫直言失望，这是拜登政府在国安领域又一失误。参议院预算委员会共和党首席议员葛瑞姆说，预算需求多样，军援台湾使用贷款将比赠款更能细水长流。

值得注意的是，美国2023年度国防授权法案，已将即将可能通过的《台湾政策法案》（Taiwan Policy Act）部分条文纳入，以降低后者的敏感度。因政策法的针对性明显，而授权法只是美国的国防预算，但是其所可能发挥的作用将不会变化。

再者，授权法中首次提到“台湾学人计画”（Taiwan Fellowship Program），美方将依此派员赴台交流两年，包括学习中文与政治及印太问题等等，第二年还要到台湾政府与立法服务和访问，其实这就是一种监军，以便让台湾政府更加配合美国的政策。

但是，台湾疑美派声量日益增强，日前地方选举执政党大败，已经是最佳佐证。虽然地方选举的重点是地方事务，但从结构的角度观之，民进党各项政策的傲慢，自然与美国的积极撑腰有关，其中尤以延长兵役的计画为甚，这明明就是要让台军当炮灰，而美方的压力不可言喻，以致于政府难于定夺。如今美方变本加厉，再加上强拉台积电赴美设厂，其拉台抗中与自保晶片的策略，必将对于民进党2024的大选造成毁灭性的伤害。

作者是台湾政治大学兼任教授