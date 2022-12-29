投资军备 不如投资两岸和平

来源：中国时报社论

蔡政府拍板延长役期至一年的背后，究竟有无美方压力？蔡总统在媒体面前矢口否认，但她承认延役是“无比困难的决定”，无意间陷入自相矛盾境地。蔡政府之所以深感艰难，是因为民进党深知民意普遍反对，那么为何偏要对干？显然是迎合美方“豪猪战略”的急迫需求。九合一惨败还不够，当执政者再度漠视人民反战呼声，必然是铁了心与战争贩子为伍了。

今年8月，画过台湾上空的解放军导弹、靠近苏澳的军舰猛然惊醒台湾人，“票投民进党，青年上战场”氛围延烧，成为压垮民进党九合一选情的稻草。面对日益见涨的“反战争、要和平”民意，蔡政府总是拿“不求战、不畏战”的官式套话敷衍，思维上却本末倒置，把“不畏战”放在“不求战”之前。没有人说国防不重要，但如果轻率地把国防凌驾政治之上，恐如朝鲜“先军政治”般，扭曲和反噬整个民主体制。

蔡总统做过两岸幕僚、陆委会主委，应该深知两岸关系的复杂渊源，以及大陆对台“和统”与“武统”的深层逻辑。从李登辉、陈水扁，到马英九政府，大陆先后历经江泽民、胡锦涛、习近平三任领导人，对台路线并没有出现本质变化，也就是当两岸有一中互信基础时，台海和平就有保障，反之一旦台湾不接受一中、推动两国论，大陆就必然以军事手段进行威慑。即便习近平展现出更坚定的促统决心，也没有修正和平统一的政治意图和实际行动。

北京保留武统选项，主要出于对内自证中共执政正当性的需要。大陆经济重心、财政收入全部来自东南沿海，一旦转为“武统优先”的路线，必然会冲击对内现代化建设大局。大陆对台军演规模再大、胁迫感再强，都是“七分政治”，不会实际干扰到东南沿海的经济发展、社会运转，也不可能在当地启动全民动员战时体系。看看大陆疫情3年的“准举国动员体制”，最终以全面放开、休养生息收场，就再次印证，经济民生仍是北京执政者最优先、最核心的议程。

大陆对台强硬言行和军事动作，固然有为《反分裂法》条款触发动武而练兵的意味，但根本目的还是让台湾回到两岸政治的谈判桌，当然，这张谈判桌预设了“一中”前提。可惜的是，连拜登政府都三番五次承诺不会违背的一中前提，民进党政府就是不接受。不仅如此，蔡政府还接受了美方对“2027前台海必有一战”的轻率判断，既不加以甄别和评估，也无意与民意沟通，执意配合美方推行全面战备。

“不求战”的核心涵义，是基于宪法、顺应民意，与对岸建立政治共识、互信与沟通，让大陆放心在东南沿海重地发展经济，当两岸经贸联结愈是紧密、民间往来愈是频繁，台海爆发战争的可能性就愈低。如此简单的道理，在马政府8年内一度付诸实践，而民进党上下怎么没人听懂、没人点破？反之，蔡总统在面对媒体时，居然将“乌克兰没有倒下”视为典范，难道台湾要把一个已经沦为废墟、家破人亡的战场视为偶像？这如果不是带头“认知作战”溷淆视听，那么就简直是在挑战人性的底线。

回到总统记者会上“无比困难的决定”的感慨，相信这一句绝对是发自内心。在民主体制，从没有政府会把一项坚决违背人民利益的政策硬干到底，这种纠结暴露了蔡政府在美国压力下的两难。为了担心选票流失，蔡政府以调高义务役薪资至基本工资等配套，消弭青年族群的不满，但此举与花钱买壮丁无异。聪明反被聪明误，若台军沦为僱佣兵，“不畏战”的国防意志反会加速崩解，最终适得其反。

与其巨额投资军备、耗费财政供养役男，不如投资两岸和平，在精实台军战力的同时，让愈来愈密的两岸和平交流纽带，以柔克刚地拴住对岸武统的扳机。军人尽好军人的责任，政治家要做好政治家该做的事情。台海和平必须靠两岸沟通对话，失去“不求战”的片面“不畏战”，反会引来战争、最终输掉战争。