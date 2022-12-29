胡锡进：要倾听民间近日的抱怨

来源：微信公号“胡锡进观察”

随着中国放开后出现了一拨病毒的汹涌感染，一些西方媒体正在极力推动一种叙事：中国的三年抗疫白搞了，并且以失败告终。这与中国国内很多群众因遭遇感染潮并且遇到具体困难而发牢骚抱怨是截然不同的。西媒的叙事构建有着非常恶毒的目的，他们是要颠倒黑白，否定中国政府和人民三年来的各项努力，并且从根本上否定中国的国家治理。

老胡说那些媒体颠倒黑白，一点都不冤枉它们，因为铁的事实摆在那里。2020年和2021年，中国不仅挽救了无数国民的生命，而且中国那两年实现的经济增长超过了几乎所有西方国家，并且把它们中的很多国家甩出去了好几条街。那两年中国经济的增长率分别是2.3%和8.4%，而2020年西方主要经济体几乎全是负增长，2021年在头一年负增长的情况下也没有超过中国的。那两年中国除了少数地区的短时间封控，大多数地区在绝大多数时间里，人民过着相对自由且充分放心的生活。那两年西方政要和媒体除了向中国栽赃、甩锅，基本不敢挑中国防疫路线的毛病，因为他们自己那里的情况相当糟糕。

西方过去三年因疫情究竟死亡多少人，同样不容易说清楚。美国的约翰霍普金斯大学数据被认为是最权威的之一，该统计显示，美国迄今一共感染了10038万例，死亡109万人。但是哈佛、耶鲁和斯坦福三所美国高校的公卫学院最新公布的分析显示，全美94%的人口至少感染了一次冠病病毒，拿美国的3.3亿人口乘以这个94%，结果就是有3.1亿人至少感染过一次。约翰霍普金斯大学数据只及这个感染数的三分之一。也就是说，美国公布的死亡人数是按照10038万感染者统计出来的，真实死亡人数未必是109万的3倍，但肯定要比这个数字大得多。总之美国过去三年的疫情是非常严重的。

中国的2022年过得极不平静，今年第一季度北京成功举行了冬奥会，经济增长强劲。但是从一季度后期开始，疫情先后在吉林、上海暴发，之后的这些月份是中国人和全世界不断加深认识奥密克戎新变异株的过程，也是这期间，中国的防控遭遇了更多困难。

经过与奥密克戎的几轮交手之后，我们逐渐形成需要改变防控策略的新认识。从11月11日二十条出台开始，中国拉开了大幅调整防控政策的序幕，东南沿海和北京市等走得比较靠前，其他省份陆续跟进，放开封控已是大势所趋。

但奥密克戎感染潮冲击之猛烈是超预期的，使很多人产生了“急转弯”的感受。各地在面临感染潮冲击时，也的确有各自的工作之不足。但中国选择先是封控、冠病病毒致死率下降后再解除封控，这个战略脉络非常清楚。尽管出现了一些地方的意外情形，感染海啸的一些浪头越了顶，但这个构架仍如同一个保护生命的巨坝，至今巍然屹立，决没有被冲垮。

现在虽然北京等多地出现了重症高峰，但是可以非常肯定地说，与感染高峰不同，这个重症高峰是相对而言的。中国国家卫健委新冠应对领导小组专家组组长梁万年本周一肯定地说，“有些地方已经或者正在渡过第一波最高峰的冲击，并没有出现大家比较害怕的大面积重症死亡这种情况。”因为我们把放开封控的时间大大往后推延了，避开了冠病病毒最狰狞的时刻，虽然目前有人在感染潮中死亡，但是更多放到一两年前有可能死亡的人活了下来。因为奥密克戎已经不是德尔塔，更不是原始株。

如此明晰的战略逻辑，一些势力也想把它扭曲，他们一定会遭到时间这条鞭子的猛烈抽打，也会被公众理性的迅速回归吞没。

当然了，抗疫三年是有很多事情值得总结的。首先是正面经验。中国是个发展中的超大社会，我们的人均医疗资源与发达社会根本没法比，我们又是个典型的北半球国家，注定是冠病疫情冲击的主要对象之一，但是由于中国社会在党和政府的领导下组织了起来，我们对付这场疫情才得以形成有效的战略性。三年合并计算，中国人口的死亡率肯定远远低于美欧发达国家，而经济增长则大大高于它们。如果我们没有党和政府的统筹指挥，我们社会的防疫不知道要乱成什么样子。世界卫生组织估计印度死亡500万人，而有学者估计得更多。请注意，印度是个南方国家。

这当中也有很多问题值得总结。最突出的之一就是官僚主义作祟造成了在防控过程中一些地方搞“一刀切”，层层加码，增加了当地防控的成本，损害了封控区内群众的权益，削弱了部分群众对防疫的支持，也导致了一些次生灾难，从而加剧了这期间舆论场上的争议。防控这三年告诉我们，官僚主义导致一些官员做事不实事求是，这的确是我们社会的一大痼疾。

问题总会有的，全世界没有一个地方会是完美的。中国这个超大社会的事情还是要客观看、综合看、从全局看，这样我们看到的三年就是一个总体上人民至上并且成果显著，同时夹着一些问题和不足的三年，而决非西方媒体和国内某些人说的“从头到尾都是错的三年”。在今天这个相对困难的时候，我们大家尤其要保持战略定力和判断力，把人民群众因各种工作不足而产生的激烈批评和抱怨与那些恶毒攻击中国的妖言区别开。我们要与国家一起坚定往前走，不乱心，不迷途。