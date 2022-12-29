日本国防开支大突破影响下的亚太军备竞争和中日关系

来源：英国广播公司（BBC）中文网

作者：吕嘉鸿

日本政府12月23日通过内阁会议，决定2023年度防卫预算为6.8兆日圆（约510亿美元），比2022年度预算暴增26.3%，引发各界关注。

首相岸田文雄在此前一周于12月16日在内阁会议上批准3份防卫文件，其中新版《国家安全保障战略》文件中，首指中国是日本“迄今最大战略挑战”（过去都是朝鲜），引发区域关注及北京强烈批评。中国驻日大使馆当日发表声明称日本“肆意煽动中国威胁，挑动地区紧张对立”，已经向东京提出严正交涉。

这三份文件明订日本将积极建设拥有对敌基地攻击能力等政策，并预计在未来5年大幅度提高防卫支出。到2027年度，国防经费将达日本国内生产总值 （GDP）的2%，向北约成员国看齐。

同期通过的日本海上保安厅2023年度预算，也大幅提高到2431亿日元，创下历史新高。各界开始分析，中日关系在十年来已经不甚融洽，此次日本首次称北京为其最大挑战，如何影响未来两国关系？

东京国际基督教大学国际关系副教授斯蒂芬·纳吉（Stephen Nagy）向BBC中文解释，今年的《国家安全保障战略》推出后，预计日中关系可能会继续恶化。他说，北京应将会视该战略为日本与美国及其他盟国合作“遏制中国的进一步证据”。

他又预测，北京除了会强烈抨击之外，同时亦可能会增加解放军和在台湾、尖阁列岛（中国大陆称钓鱼岛，台湾称钓鱼台）甚至竹岛（韩国称独岛）及其周边地区的灰色地带行动，以作为回应。

根据台湾国防部，中国大陆解放军东部战区本周（12月25日）宣布在台湾周边海空域操演后，共派出71架次战机穿越台湾海峡中线、以及军舰7艘次，打破2022年纪录。

日本国际教养大学（Akita International University）中国研究助理教授陈宥桦则说，另一重点应是是日本防卫政策的变化是否会引起亚太区域军备竞赛？北京会怎么回应日本的军备增长？同时间，日本在亚太地区最紧密的盟友澳洲的国防预算是否也会相应调整？台湾的国防预算与延长兵役一事又将如何发展？

此次岸田内阁推出的3份文件分别是新版《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》。其中《国家安全保障战略》是日本安保领域最高级别的文件，是自2013年以来首次修订。

在声明中，岸田内阁提到，冠病引起的经济冲击，2022年俄罗斯入侵乌克兰，以及台海紧张关系，都是新版国安战略及发布新的防卫计划的重要因素及背景。

事实上，根据美国智库哈德逊研究所（Hudson Institute）研究员长尾贤（Satoru Nagao）博士的观察，2013年之前的日本《国家安全战略》先是针对朝鲜，然后是中国。他告诉BBC，直到彼时首相安倍发表《亚洲的民主安全钻石》宣言，声称要组建四方安全会谈（QUAD）抗衡中国情况才改变。长尾贤告诉BBC，换句话说，东京过去仍犹豫是否将北京列头号挑战，直到安倍掌政后，对华战略开始产生质变。

路透社分析称，冠病疫情爆发2年多以来，东京一直在研拟斥资约370亿美元增强反击能力计划，包括2027年前扩大12式陆基反舰导弹的射程。同时，新的安保战略又提到计划开发包括高超音速武器在内的其他导弹，也会购买美制舰载战斧导弹，采购16架美国F-35战机等。

三份文件都显示，日本将突破诸多战后禁忌，包括进一步放宽“防卫装备转移三原则”扩大武器对外出口、深化军民一体化等。同时针对元宇宙、网络等新战场，也主张自卫队需强化“多次元作战”的能力，以发挥战略支援的能力。同时,预算将继续建设日本自卫队航空基地等军事基础设施，新建强化机堡与抗炸掩体，以抵御中国、北韩导弹威胁，提高存活率确保反击能力。

长期研究日本防卫政策，陈宥桦向BBC解释，各界虽然集中在这次日本国防预算破纪录的预算，但这看法并未捕捉到日本国防预算这十年来的趋势。陈教授告诉记者，2002年到2012年，日本10年间国防预算都在递减。一切是从2012年开始后才一直增加，而且一年比一年的涨幅大，即便是疫情冲击的过去两年也不曾止步：“日本多年前早就言明会将国防预算提升到与NATO一样的标准，亦即GDP的2%，所以这次的国防预算新高不能说太令人意外。”

外界评估，这三份文件决定了今后5至10年日本安保政策方向，最大的变化是日本拥有“反击能力”。

日本东京大学教授松田康博本周投书台媒《自由时报》称，至今以来，根据日本防卫政策，假设他国攻击日本，日本对敌国导弹发射地点等进攻据点（曾被称为“敌方基地”或“战略基地”）发动攻击，依法能行使“自卫权”反击。然而，对于拥有这项反击能力，松田称日本一直采行“自我约束”的政策，因此“日本若遭到弹道导弹攻击，只被容许将其拦截击落或是忍受攻击。”

回顾日本战后防卫发展历史，台湾国防部智库“国家安全研究院”研究员苏紫云则向BBC说，早在1956年鸠山内阁便曾对“敌地攻击论”提出“政府统一见解”的态度确认。因此日本战后一直在被动防御的“专守防卫”及攻势防御的“敌地攻击”摆荡。直到前首相安倍晋三2006年第一次组阁任命首位防女性卫听长官小池百合子、及2016年再次任命防卫大臣稻田朋美，才开启主张日本有权对朝鲜源头进行反击的论述。

2022年底，安倍一手拔擢的岸田文雄，终于将其缓步策划的的“反击”战略，写入日本防卫政策中。

据此，松田康博认为，对日本来说，此次修改安保政策表示东京终于能拥有“反击敌方领土的能力”。这包含射程超过1000公里的长程巡弋导弹，还能拥有高速滑翔导弹和极音速导弹。“引进这些反击用导弹，主要是为了防御各种瞄准日本的飞弹以及离岛防卫。”

长尾贤亦强调，日本开始拥有反击（counter strike）的防卫能力，是此次文件出台后最重要的特点。

他告诉BBC，这是因为澳洲、印度、台湾、越南、菲律宾和韩国也采取了类似军事部署。 他又说，根据AUKUS协议，澳大利亚将拥有配备远程巡航导弹的核潜艇。而印度也在印中边境地区部署了布拉莫斯（BrahMos）超音速巡航导弹，德里甚至测试了带有高超音速导弹弹头的导弹（HSTDV 等）。

长尾贤补充说，若美、日、澳 、印四国都具备了远程打击能力，其联合防卫能力可以在抵御中国上开辟多条战线。譬如若中国在边境上与印度有所交锋，那么，在太平洋另一侧，北京就还需要花上一定的预算和军事力量抵御对手。不过他强调，日本想要的打击能力，“说到底，是来自美国主导下的联盟授与的能力。 然而，这是个非常重要的发展。”

事实上，日本将“反击”能力纳入国家军事战略，一直与日本在二战投降后，在防卫发展及国防预算的遭遇的种种限制有关。这些军事限制被日本民族主义者及党派视为日本无法拥有正式军队，无法“国家正常化”的主张。

譬如，自1976年起，日本的国防预算就限制在国内生产总值的1%。但是，岸田内阁此次推出的计划彻底打破这一限制，使得日本有望成为继美中之后，世界第三大军费的开支国。

松田康博因此称，此次日本“终于下定决心拥有自我防卫的实力”，他认为，或许5至10年后，日本自卫队将转型为一支更具实战性的军事组织。回首日本战后防卫历史，松田康博认为，身为二次战败战国的日本，对自身施加的安全限制远超乎想像：“只有备战才能避战，这次日本务必放弃幻想，加强吓阻力。”

不过，苏紫云则告诉记者，安保法案仍然无法确认日本自卫队行动的合法性，日本唯有从源头上修改该国和平宪法第九条，“才能真正名正言顺地成立国防军、拥有交战权，成为正常国家。”

日本报告首次将中国视为头号战略挑战，苏紫云亦同意，岸田内阁通过的新年度防卫预算，确实是为应对中国军事扩张。他向BBC分析，基于以往中日外交对话的成效不彰，如防止北朝鲜发展核武的“六边会谈”最终失败，“因此让日本走向强化武装、备战止战的安保思维。”

陈宥桦向BBC分析，“此次日本防卫预算成长的背后主因该是在2012年时，从尖阁群岛事件始，日本认知到中国会用武力改变印太现状，副因是日本认为单靠美国稳定亚太现状已不太现实，近期的因素则是乌克兰战争。”

他告诉记者，维持亚太秩序现状最好的方式，对当下日本政治家来说，似乎有一个共识形成了：“让中国得出用武力改变现状是没有胜算的答案”。他观察到，日本政坛已有觉悟，要求日本自身更积极维持国际秩序，希望以身作则来引导其他国家效仿。

但是，北京已经针对日本的连番发言及指控表达强烈抗议。

中国驻日本大使馆12月16日称，有关说法严重偏离基本事实，已向日方提出严正交涉。

中国驻日大使馆称，“所谓威胁、挑战、胁迫的帽子扣不到中国头上，中方在钓鱼岛、涉海、涉台等问题上的立场是明确和坚定的，采取有关举措完全是中国主权范围内的事，不容日方指手画脚、借机生事。”