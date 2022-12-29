来源：自由时报

作者：松田康博

2022年12月16日，日本岸田内阁召开内阁会议通过“国家安全保障战略”、“国家防卫战略”及“防卫力整备计划”三项文件。身为涉足日本安全保障已达四分之一世纪的学者，读来特别感慨良深，这三项文件或许是解决长年既存问题的划时代突破。

至今为止，日本自卫队被认为在和平时期的作战能力具有世界顶级水准，可是一旦遭到军事大国的攻击，将溃不成军。不过，这次有了一些重大进展。

有三个值得特别介绍的显着变化。

最大的变化为拥有“反击能力”。至今以来，当他国攻击日本时，对其导弹发射地点等进攻据点（曾经被称为“敌方基地”或“战略基地”）发动攻击，属于行使自卫权的合法范围。然而，实际上对于拥有这项能力，日本一直采行自我约束的政策。日本若遭到弹道导弹攻击，只被容许将其拦截击落或是忍受攻击。

这次终于可拥有反击敌方领土的能力。除了射程超过一千公里的长程巡弋导弹，还能拥有高速滑翔导弹和极音速导弹。引进这些反击用导弹，主要是为了防御各种瞄准日本的导弹以及离岛防卫。

“至今为止，日本连反击都不行吗？”读者们或许会感到讶异，然而败战国的日本，对自身施加的安全限制已远超读者的想像。

其次，明确记载防卫设施的强韧化和加强续战能力。今后将推动指挥所等的地下化、增设飞机掩体、增强零件和弹药的库存、增设并强韧化武器库和弹药库、雷达的可移动化，以及促进包含民间企业参与的燃料生产及储备等。

目前大部分航空自卫队的基地均缺乏军机掩体，若遭到弹道导弹攻击，空自恐在开战首日即全军覆没。此外，因为武器和弹药的储备不足，自卫队仅有数天的战力。这次自卫队设下目标，即使最终遭到大规模攻击，也能保持战力进行较长期的抵抗。

最后是加强被称为新领域的网络战能力。或许令人难以置信，至今为止，自卫队骇入他国军队等的伺服器取得情报属非法行为，但在未来，虽有限定性但合法化的可能性增高。

为从根本增强防卫力，日本防卫预算将增加约1.5倍，从2023年度起的五年，总额增加约达43兆圆。日本终于下定决心拥有自我防卫的实力，或许五至十年后，自卫队将转型为一支更具实战性的军事组织。

只不过，岸田首相恐将付出巨大的代价。首先是财源问题，虽然岸田首相已决定增税，但对开征时机的讨论则被展延，增税不得人心，不分朝野的反对声浪都很大，尽管如此，即使不受欢迎的政策，若有必要仍须执行，但很可能会对支持率和选举结果造成影响。

其次，从和平主义的角度，也出现了对防卫政策转变的批判声浪。“凭借武力无法解决问题”、“增强武力将导致军备竞赛”、“对话更为重要”等等，岸田首相必须向国会说明政策转换的理由。

如果金正恩、普京等皆为爱好和平且志在维持现状的领导人，这些批判是对的。这种情况的正确选择并非加强防卫力，而是透过外交说服对手。

然而，万一他们的目标若是想趁着台湾、日本和美国仍于原地踏步时，立即取得军事优势而改变现状，这些批判则是错误的。过去33年来，中国大陆的国防预算增约四十倍，并凭借着武力正在改变现状。朝鲜反复进行核试与弹道导弹试射、俄罗斯入侵乌克兰。

古人云“只有备战才能避战”。这次日本务必放弃幻想，加强吓阻力。