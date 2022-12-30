来源：中时新闻网

作者：黄惠华

2022年12月中，日本政府通过新版“国家安全保障战略”等安保三文件，确认未来10年军事政治路线。这三份文件包括，国家安全保障战略（NSS）、“国家防卫战略”以及“防卫力整备计划”，为了落实日本国家安全政策保障其国家利益，2013年安倍晋三政府拟定NSS，这次由岸田内阁首度修订。值得关注的，自从8月中国大陆军队围台军演，几枚导弹落入了日本的专属经济区，日本新安全战略特别强调台海安全，尤其是日本防卫台海安全新策略。

防卫台海新策略

日本新版“国家安全保障战略”修改最受注目的就是，日本将拥有反击能力突破专守防卫。日本承诺坚持以自卫为主的安保政策，不成为军事强国。在此之前，日本奉行完全防御政策，现在如有必要，自卫队可以使用最低限度的武力，以防止可能对日本或其附近国家发动导弹攻击。

但是日本政府强调这种可能的反击行动，将与美国协调，任何使用武力的行为都会持在最低限度。首相岸田文雄强调“这是在宪法、国际法、国内法范围内的应对”。反击能力前提必须满足以下三个条件：“日本受攻击或友好国家受攻击威胁到了日本的生存；没有其他合适手段可以击退攻击；武力使用被控制在最低限度。”这是依据2016年新安保法制，基本上没有破坏原本法制的规定。

为了弥补日本自卫队仅能采取守势态势及低度使用武力的行动限制，修改安保文件目的是要提高美日同盟的行动能力。早在2022年1月初，日本自卫队与美军拟定了一份联合作战方案，为台湾出现紧急状况做好应对准备。如果将情境用在台海冲突上，符合第一点与第二点，至于第三点代表着日本只能低度的介入。

当然日本动用武力之前，也要经过国会通过同意才行。毕竟自卫队并非正规军，要能真正的动武关键是得通过修改日本和平宪法第九条“放弃战争、不维持武力、不拥有交战权”的限制。日本出兵协防他国，仍有限制。

日本政府最新国家安全战略强调，台湾海峡的和平稳定是国际社会的安全与繁荣不可或缺的要素。为了维护台海地区的战略平衡，现在能做就是，跟随美国拜登政府的“综合性威慑”战略。但是威慑战略，不等同于使用武力。在不使用武力的前提下，日本“综合性威慑”战略，强调强化西南诸岛防卫能力与提高防卫预算。

强化西南诸岛防卫能力

2022年1月美日外交国防部长（2+2）会谈之中达成共识，美日联合作战方案在日本西南的鹿儿岛县至冲绳县的西南诸岛建立临时攻击基地。目的是针对台海问题出现紧急状况，做好应对准备。12月初，日本宣布为有效对抗日本周边的弹道导弹威胁，过去主要以拦截敌机与区域防空为主要任务的陆上自卫队防空部队，将具备弹道导弹防御（BMD）能力，以强化防卫战力；这也代表在日本西南诸岛内，具BMD的自卫队兵力，可望扩增近三倍。2023年3月底之前在南西群岛石垣岛， 配备中程地对空导弹、反舰导弹和约 500-600 名日本自卫队 (JSF) 部。2031 年底前在西南岛屿强化反弹道导弹 (ABM) ，导弹防御部队计划已纳入政府的防卫计划之中。

提高预算为有效的威慑能力，创造条件

为了因应台海冲突，岸田文雄曾指示政府相关单位研究美军预算规模，作为日本拟定新的军事预算参考。所以在这次新的安保文件中，日本政府为了提高自卫队的能力，考量军费开支必须要保持一定的水准，决心在2027年前，将军费开支提高到GDP的比例提高到 2%，这是必要的措施。

1976年，当时的日本首相三木武夫政府将防卫预算佔GDP比例控制在1%以内。在G7国家之中，日本防卫预算是最低的。只有在2010年超过这个数字，当时日本 GDP 因全球金融危机的影响而下滑。所以在过去，将近10年里，日本防卫预算可以说是维持一种低度、有限制的成长。为了因应未来下一个10年计划，包括人力资源，新的作战，自卫队体制改革、先进武器采购等等，都需要适当的预算支持。

日本将台海安全绑在一起，在白皮书上提醒台海军事力量不平衡，目的要提醒不要太轻忽台海冲突的可能性。虽然日本自队还没有完全使用武力反击外敌能力，近年来日本越来越重视安全问题，自卫队要能够能在海上、空中与敌军作战，日本深知唯有提高防卫预算，投入先进武器的研发及采购先进武器，才是发展不对称战略的致胜关键点。