复常在即走私猖獗 港府通关协调组勿顾此失彼

来源：香港01

作者：简永哲

香港行政长官李家超预告明年约1月中开始，香港与中国大陆终于可逐步有序通关。疫情造成中港两地阻隔接近三年，各方面正常交流势将再度活跃，但同时也是走私集团大举出动的时候。临近年尾，海关检获越来越多走私货物，海味、红酒甚至连黑胶唱片也有，其中以走私香烟最严重，今年当局已检获共接近7亿支私烟，较去年全年超出六成，估计下月起农历新年前后情况会更猖獗。笔者认为，港府拟设立的“通关事务协调组”，除了在恢复一般旅游工商事务下功夫外，打击地下市场非法勾当，也不可掉以轻心。

一场世纪疫症，改变了大家生活，就连不法分子的走私模式也有变。香港封关期间，海上走私情况明显增加，观乎每次破获的案件，走私货量都十分庞大，三年来检获货物总值频频破纪录。单是最近两个月，海关已破获多宗走私大案，曾在青衣货柜码头的越南远洋船中，靠X光机发现当中九个走私货柜内藏有过百箱货物，包括22吨干鱼翅、干花胶、干海参等贵价食材、逾14万件电子产品、7万只黑胶唱片及受管制濒危物种，估计市值约2亿元（港币，下同，约3400万新元）。

11月中至今，海关也破获三起私烟案，估计市值共逾3亿元，应课税值超过2亿元。海关分析，随着防疫措施放送和人流增加，市场对私烟需求上升，新年临近，私烟集团提早补充货源，以供应本地或海外私烟市场。私烟问题猖獗，其中一个原因是不法分子经营模日渐成熟，从运输、包装、宣传，以至公然到士多及报摊兜售，根本已是集团式经营。集团更会利用青少年犯案，上月初一名14岁男童，就在葵涌涉嫌售卖未完税香烟被捕。其实私烟不但会诱使年青人吸烟，更威胁到整个公共卫生系统，进一步增加医疗成本和不可控的因素。

有序通关在即，拟成立的“通关事务协调组”必须兼顾“地上”复常工作及加强打击私烟分子，防止不法集团继续坐大。简单做法是加强刑罚，提高阻吓性，海关与房屋署深化跨部门合作，集中巡查私烟严重的地区，并鼓励公众举报走私活动。至于策略性方法，就是不再盲目狂加烟税，因这样只会令烟民投向私烟市场；当局也可多办公众教育活动，确保市民明白贩卖及购买私烟的严重性。

另外，由于很多陆路口岸已三年无开关，之前负责支援关口货运检验的海关人员，需重新调回旅客口岸，笔者建议，协调组要优先在人手配置、检查设备和培训工作上及早重新安排好，以应付农历新年前不法集团补充走私货源以供应市场之情况。同时，在关口重开时，加强搜查对入境旅客行李或携带物品，以收阻吓作用。

经历三年疫情，通关是香港和大陆民心所向，两地政府须积极地为此创造适切条件，李家超指通关不可出乱子，如要说到做到，港府理顺大量市民出入境的安排之余，也必须堵截会损害营商环境和消费者权益的走私活动，这样才能有序推进两地社会疫后复常，为经济复苏重新注入动力。