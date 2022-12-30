李明博获特赦，“青瓦台魔咒”即将终结？

来源：工人日报

作者：毕振山

入狱服刑一年零七个月的韩国前总统李明博，近日终于摆脱囹圄重获自由。

12月27日，韩国总统尹锡悦批准新年特赦名单，名单中的1373人自12月28日起获得特赦。在这些人中，既有朴槿惠、李明博时期的政界人士，也有文在寅的一些亲信。而最引人注意的，自然是李明博。

现年81岁的李明博曾是韩国的“平民神话”。他出身贫苦，却能在韩国现代集团跻身高位，从政后当选过首尔市长，并最终在2007年12月当选总统。

2013年结束五年任期后，李明博一度成为韩国唯一得到“善终”的前总统。然而在2017年底，李明博遭到检方调查，其家庭成员和多名亲信也卷入多起案件。2018年3月，李明博正式被检方提请批捕。一个月后，时任检察总长尹锡悦领导的检方以受贿、贪污、逃税、滥用职权等16项罪名起诉李明博。

对于所受指控，李明博只承认曾收受一笔贿赂，他指责当时的文在寅政府对其实施政治报复。2018年10月，李明博一审被判处15年有期徒刑，罚金130亿元（韩元，下同，约1400万新元）。李明博不服并提起上诉。

2020年2月，首尔高等法院二审判处李明博有期徒刑17年。同年10月，韩国大法院以贪污受贿等罪名，终审判决李明博有期徒刑17年，罚金130亿元，追讨犯罪所得57.8亿元。李明博因此成为继全斗焕、卢泰愚、朴槿惠之后，韩国第四名遭刑事定罪的前总统。

从2020年11月到2022年6月，李明博一直在监狱中服刑，期间也曾外出就医。今年6月，李明博以健康为由向检方申请暂缓服刑3个月，9月再次申请暂缓服刑三个月，直至12月28日。获得特赦后，李明博所剩15年刑期和未缴罚金将被免除，政治权利也将恢复。

对于李明博获得特赦，外界其实并不意外。早在今年8月尹锡悦进行“光复节”特赦时，韩国媒体就认为李明博应在赦免之列。不过李明博最后并没有出现在特赦名单中，当时的特赦也主要以三星的李在镕等企业界人士为主。

如今，李明博得以重获自由，韩国法务部给出的理由是，政府从和解、包容等团结国民的角度出发做出了特赦决定，希望借此消除社会对立和矛盾。但是有媒体分析指出，尹锡悦政府特赦李明博背后或许有更多考量。

一方面，在这次的特赦名单中，不仅有保守派人士，还有进步派人士。其中，保守派除了李明博，还有朴槿惠执政时期的一些高官。进步派的主要人物是文在寅的心腹金庆洙，他的刑期本来在明年7月结束，特赦虽然可以让他早些出狱，但其被选举权要到2028年才能恢复。由此可见，特赦名单在进步派和保守派之间并没有“一碗水端平”。

另一方面，此次特赦推出之时，尹锡悦政府的支持率正处于回升期。12月26日的调查显示，尹锡悦的施政好评率为41.2%。因此尽管特赦李明博在韩国社会存在争议，尹锡悦还是决定特赦。对尹锡悦来说，特赦李明博可以帮助他巩固来自保守派的支持，进一步改善其执政处境。

在当选总统之前，尹锡悦曾经一手将朴槿惠和李明博送入监狱，使“青瓦台魔咒”(指韩国多位总统下场悲惨)得以延续。如今，朴槿惠已被文在寅特赦，李明博也摆脱囹圄。尹锡悦还将总统府从青瓦台迁出，这是否意味着“青瓦台魔咒”即将终结？

至少从目前来看，文在寅的命运如何还难预料。文在寅执政时期的多名高官近日遭到检方传讯，包括韩国国家情报院前院长朴智元、前经济首席秘书洪长杓、青瓦台前秘书室长卢英敏等人。在野党和执政党之间的斗争也未停止。检方的行动，或将再次决定韩国政坛的走向。