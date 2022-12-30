你身边也有人“民主疲劳”了吗

来源：《上报》

作者：李濠仲

2017到2021是许多美国自由派政论家最焦虑的一段时期，主因当然来自特朗普独特的个性化治理，在在冲击美国惯有政治制度、规范和价值观，有时甚至合法性都有疑虑，而美国却有大半民众并不在乎特朗普风格对民主的伤害。当时两个名词一度在媒体上缠绕，一是“后真相”，一是“民主疲劳”，前者形同帮民主喂毒，而其最大养分来源则是后者。“民主疲劳”的外在表现，即彷彿对法西斯、威权主义的斗争都还没真正开始，大家就已开始在谈论投降。

“民主疲劳”于是也成为探讨美国社会现象的主题之一，2020年一本题为《民主冷漠：探索千禧年民主疲劳的根源》的哈佛硕士论文，就是在确定民主疲劳确实存在，尤其发生于“千禧世代”。

所谓“民主疲劳”，指的就是民主国家的公民对民主参与或实践程度大幅下降，例如低投票率和对公共议题兴趣缺缺等等。至于为何出现民主疲劳？论文归类了几个因素。首先，千禧世代成长背景，多已伴随广泛而强大的公民权，包含投票权、言论自由、自由竞争，因而自始他们日常动能就不再是为“追求民主”，直到2016年，千禧世代已然进入选举的第五个周期，他们在投票时，“维护民主”的动机已显得相当薄弱。那么，他们关切的是什么？

论文引述了一段民主巩固理论，提到任何国家的民主要能蓬勃发展，终究必须让民众得到实际的物质利益，一旦失去这种经济盈余，民主巩固就会相对困难，尤其年轻的民主国家，经济体系往往决定了民主发展的命运，在尚未民主巩固前，民主就先宣告失败的国家并不罕见。

回到美国千禧世代之所以会出现民主疲劳，则同样可归咎于经济不安，当工资停滞不前，生活成本上升，贫富差距拉大，使得未来更加难以捉摸时，绝大多数人就只会更专注于个人职业生涯和财务稳定，导致政治参与率下滑。若再加上政治功能失调（尤其是两极分化的政治）和不断变动的社会文化规范、准则，身为民主公民，也可能反而失去对民主的信念，直到越来越多人被某种威权主义替代方案所吸引，并开始透过“民主投票”，去选出一个反体制的政党或候选人，以为试试看也无不可。然后，特朗普就上台了。

这就是美国人对民主疲劳最忧心之处。因为美国民主政治风险之一，到头来，竟可能因为这个国家长期没有明显越界进入独裁的隐忧，以至于缺乏有效的警报，去防止民主走偏，今天之前，关于民主恐怕出现危机的提醒，对美国民众来说都像在危言耸听，毕竟民主的侵蚀几乎是难以察觉的。直到特朗普上台，初期，千禧一代的公民也都还没真正意会到美国的民主已经变质。

特朗普任内，是美国自由派最沮丧的一刻，尽管他们早在2016年就提出警告，认为特朗普的行事作风，将对美式民主带来严重破坏，但当时正值美国社会“民主疲劳”最为发酵的时候，那些警告，甚至还被指为是另种阴谋、政争的打手。

此外，根据《民主冷漠》论文援引的数字资料，自2005年统计，竟有为数不少美国民众不认为“生活在民主国家是绝对必要的”，政治上的冷漠感，一并创造出越来越多所谓“政治独立人士”，他们因为民主功能失调而鄙视民主，同时好像谁来治理这个国家都没有差或无所谓。

偏偏特朗普四年任期，美国民众并没有因此安稳好过，相反的，对外关系上，因为特朗普的率性而为，让当时的美国出现国际信任度最糟糕的一刻；对内，极端、排他主义声势上扬，非主流的偏执言论开始抢占一席之地，几乎为美国社会创造出了另一时空的现实，颇有政治偏差正常化的味道，并证实了《美国与自身的战争》一书所写到的，美国终究是在和自己交战。

直到2022年期中选举，美国民主才看似回到过去为人熟悉的常态，一来，拜登因陷入经济政策困境，使得民主党众议院失去了多数席位；二来，特朗普影响力消退，也没有出现“红色海啸”，参议院仍由民主党主导。州政府选举，端看候选人个人经营表现。要说这次选举让美国自由派多年来的身心俱疲终于松一口气，应不为过，这也反映了“民主疲劳”带来的震荡过程，必然有一定的时间要捱，且无时无刻都在考验一个国家的民主体质和信念强弱，即使是美国也没有治疗的特效药。