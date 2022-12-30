散户别灰心 华尔街一些顶级巨星面对2022年市场崩跌也是措手不及

2022年初，华尔街两位声量最大的股票多头Marko Kolanovic和John Stoltzfus深信不疑的一件事是：美联储在升息计划上会慢条斯理、非常之慢。通货膨胀率虽已飙升至40年来的最高水平，但没事。他们说，加息会是循序渐进，幅度之小金融市场几乎感觉不到。

因此，摩根大通全球研究联席主管Kolanovic预测，股市将全面上涨。他和团队将标普500指数2022年底的目标定在5050点。Oppenheimer首席投资策略师Stoltzfus更大胆：5330点。

他们的预测与实际情况相差1000多点。

他们都隶属于知名公司，本身也是知名人士，如今成为华尔街面对变局措手不及的代表人物。通货膨胀大爆发在2022年颠复整个投资世界，除了少数例外，股市和债市最优秀和最聪明的人都始料未及。他们未能预期美联储将如何反应——加息的速度快马加鞭，而非循序渐进——利率急升又如何引发股、债市同步出现至少自1970年代以来最严重跌势，这也出乎他们的意料之外。

美国管理资产至少10亿美元（约13.4亿新元）的主动管理式股票共同基金有865只。它们平均在2022年损失19%。偏好股票的对冲基金也遭遇重击。在债券方面——由200只规模相似的基金组成——平均跌幅为12%。其中大多数的表现都不如他们用作衡量其表现的基准指数。其中表现最差的是Western Asset Management旗下最大的共同基金Core Plus Bond Fund。

该公司首席投资官Ken Leech坚信美联储慢慢来，就像Kolanovic和Stoltzfus一样。他在2021年末预测，美联储在2022年甚至可能根本不会加息。该基金规模 270亿美元，损失18%。它的表现落后于99%的可比基金。