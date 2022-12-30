英国“罢工潮”的背后：通胀持续居高不下 民众生活成本飙升

来源：《工人日报》

作者：梁凡

最近，多个欧洲国家发生罢工，其中英国接连不断的“罢工潮”尤为激烈，对社会民生领域造成了巨大影响。而在英国交通、医疗、邮政等多个行业纷纷罢工的背后，实则隐藏着持续高通胀压力下日益激化的社会矛盾。

据英媒近期报道，英国正在经历一轮被认为是该国历史上最大规模的罢工浪潮。

据英国媒体报道，数千名英国救护车工作人员将于明年1月11日和23日再次举行罢工。此前，英国护理专业从业者工会“皇家护理学院”已于12月15日和20日发起两场护士大罢工，数万名护士离开岗位、走上街头，抗议薪资待遇与工作条件，并要求加薪19%。

据了解，英国医疗系统的罢工非常罕见。在此之前，英国“皇家护理学院”在其106年的历史中从未召集过罢工。救护车罢工也是1990年以来的第一次此类行动。除护士外，英国急救人员及国民医疗服务体系其他工作者也在21日举行罢工。

在罢工之前，英国的医疗系统就已严重承压。护士抱怨人手不足导致超负荷工作，呼叫救护车服务的等待时间也越来越长。护理人员和救护车工作人员抗议繁重的工作以及此前仅有4%的加薪幅度，他们认为这构成了实际减薪。

而在卫生系统的罢工行动之前，最引人关注的是英国交通系统持续了几个月的罢工。11月10日，由英国全国铁路、海路与公路运输工会以及英国联合工会组织的罢工，就曾使伦敦地铁几乎瘫痪。由于工会与铁路公司之间的谈判仍未成功，英国铁路系统的员工于12月24日至26日再次罢工。火车司机则计划在2023年1月采取行动。

继铁路、医护等行业掀起罢工浪潮后，英国的数万名公务员也通过投票支持并通过了一项要求政府涨薪的决定。英国《泰晤士报》报道称，这些人涵盖约一半的政府和公共服务机构人员，其中近九成的人赞成罢工，他们来自英国的邮政、边防、出入境等多个部门。

半岛电视台报道称，卫生、交通和多个政府机构的大量人员罢工，可能会使英国政府和社会运转面临巨大挑战，英国民众面临着看病难、出行难和网购难等问题，随之而来的还有数十亿英镑的经济损失。

医疗系统的罢工尤其引发担忧，部分医院已宣布进入“紧急事件”状态。这次罢工发生在“最糟糕的时间”，目前英国新冠疫情、A型链球菌暴发和不断上升的流感病例，已经让医疗系统承压，即便没有罢工，该系统的运行就已经非常困难。

英国政府担忧接连不断的罢工会造成民众就诊需求积压，而这将导致圣诞季期间本就繁忙的医疗系统再添重负。为此，英国政府劝导公众只有在危及生命的情况下才拨打999急救电话，并且避免做任何“冒险”的事情。

对于大部分英国民众而言，圣诞和新年期间的出行困难大概是最头痛的问题。12月23日至31日，英国交通系统天天都有罢工活动，全面覆盖到国家公路、铁路及民航运输领域。英国广播公司称，英国铁路、海事和运输工人全国联盟本月将举行四天大罢工，参与者将达到4万人，这意味着“英国铁路系统的全面停摆”。

此外，据欧洲新闻网报道，公共和商业服务工会组织的罢工，其参与者主要供职于英国希思罗、盖特威克、曼彻斯特和格拉斯哥等国际机场，他们的缺岗将大幅延误机场安检和行李托运等服务。业内分析认为，这场罢工将影响到1万架次航班，波及200万名旅客。

此次英国罢工潮的背后，固然有不同行业各自的特殊原因，但更根本的共同原因是持续通胀使得民众生活成本飙升，日子更加艰难。

10月英国的通胀率高达11.1%，创近41年新高，11月虽回落至10.7%，但仍处于40年来的高位。英国国家统计局数据显示，考虑到通胀等因素，明年英国的家庭收入将下跌7%，回落至2013年水平，是自1956年有记录以来的最大跌幅；而公共部门员工则首当其冲，2022年中期，私营部门的平均工资增长6.9%，公共部门平均增长仅为2.7%。

能源和食品价格的上涨，是引发英国通胀快速飙升的直接导火索。尤其是俄乌冲突以来，石油天然气等能源价格大涨，重创了英国的家庭购买力和企业生产能力。

另外，更早前发生的英国脱欧和冠病大流行也都进一步限制了政府的财政支出能力。在多重压力下，英国政府试图摆脱延续十余年的财政紧缩政策，更加遭受掣肘，难上加难。

英国《卫报》报道称，在公众看来，当前局面在很大程度上是“政府无能”的体现。近年来英国政府高层持续动荡，该国在过去的六年内已经出现了五任首相，仅今年就有三位首相走马灯般来了又去，使得政府的经济与社会政策难以得到持续、稳健的推行。

值得注意的是，通胀飙升、经济停滞的压力，并不是只有英国才有。由于通胀水平居高不下，法国近期同样不断上演各种罢工与抗议活动，美国今年发生的工人罢工次数则创下近17年来的新高。