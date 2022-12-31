美国终将臣服于全球化洪流

来源：台湾中时新闻网

作者：尹启铭

本月台积电创办人张忠谋在台积电美国亚利桑那州厂的移机典礼当着总统拜登的面表示：“全球化几乎已死，自由贸易几乎已死”，立刻引起舆论热烈讨论。

过去全球化和自由贸易都是美国基于其自身利益全力推动的全球战略，而今台积电被逼迫到美国设厂，且是最尖端半导体制程，张创办人当着拜登的面藉机迸出这句话，让人有一吐怨气的感觉。

全球化到底死了没有？如果死了，为何台积电还要到日本设厂和成立研究中心，甚至还打算到德国去设厂？

全球化最简单的概念就是人员、资金、货品、服务和知识等，在全球进行跨境自由移动。近代全球化的发展可溯至二次世界大战之后，依著时代的前进，陆续有许多股力量加入这洪流为其推波助澜，一般最熟悉的是世界贸易组织(WTO)。

WTO的前身是《关税暨贸易总协定》(GATT)，1947年由23个国家在日内瓦共同签署，主要的宗旨在撤除贸易障碍。当时各成员国平均关税为22%，而后藉着不同回合谈判，持续降低各国关税和非关税障碍；直至1994年，成员关税水准已降至5%左右。

至1995年GATT进一步转化为WTO，其与GATT重要的差别是GATT仅是由各成员共同签署的协定，设有秘书处，而WTO则是正式的国际组织，且其范畴扩及服务部门和智慧财产权等。迄今WTO拥有164个成员，涵盖全球98%的贸易，是自由贸易和全球化最重要的推手。虽然WTO的功能已经不如往昔，但是大部分成员基本上仍旧遵守WTO的规范在运行。

其次是在WTO架构下，自2000年起成员间掀起洽签“自由贸易协定”(FTA)的浪潮，在投资、贸易、货品、服务、智财权、经济合作等各方面进行高度的经贸整合，至2021年6月底全球已有366项FTA施行中；例如欧盟已有76%的货品贸易涵盖在FTA之下，韩国则有近70%、东协（亚细安）有60%。

经贸之外，科技亦是驱动全球化的主力。资通讯科技的进步让跨国企业可以进行各地区事业的整合协调，运输科技的进步让全球运输效率提高，产品与制程技术的进步让产品与制程可以分散在海外不同地区生产或代工等；尤其是数位科技无远弗届的穿透力，更是成了驱动现代全球化的主轴。

在产业方面，为了因应全球市场的快速变化，提升创新循环效率，资通讯、医药、半导体产业等都进行了发展模式的改变，从垂直整合模式转化为水平整合，产业链由不同环节的专业分工串起高效率的生态体系，扩大了参与经济活动的国家。

总而言之，全球化是由多股强大力量汇聚而成，但究其核心则是来自人类追求更高生活水准的本能，以及企业追求生产资源的更高生产力、求生存发展的动力，这才是沛然莫之能御的力量来源。

当然，全球化在演进的过程会不断遭遇逆流，包括天灾、疾病、战争、政治对抗、贸易保护等，但是从历史的观点，这些横阻都将一一归于平静。当前虽然有俄乌战争、冠病疫情、美中对抗等对全球化造成冲击，但是数位科技的发展与区域经济的整合仍旧引领著全球化的脚步往前迈进，例如2017～2021年全球跨境数据流量增加了1.7倍，另外CPTPP与RCEP两个大型区域经济整合都已陆续生效施行，将逐步发挥其加强全球化的作用。

反观美国，为了遂行其政治目的及防堵中国大陆半导体产业发展，肆无忌惮的违反WTO规则，包括采行优厚补贴奖励、购买国产品、自订国内法规、无限制扩张外国直接产品规则的出口管制等，甚至不惜使用政治胁迫手段，牺牲外国盟邦与本国企业利益、破坏半导体产业创新等，处处违逆全球化的核心驱动力量，虽然或可一时得逞，但是终将如1989年柏林围强倒塌、1991年苏联解体，倒在全球化的浪潮之下。

（作者为台湾前经建会主委、前经济部长）