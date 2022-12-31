十一年一觉募兵梦 难解台湾民众信心危机

来源：台湾《联合报》社论

2022年结束前三天，台湾政府终于公告恢复征召一年期义务役。美方建议台湾延长兵役早非秘密，总统蔡英文口头否认受到美方压力，这却是不争的事实。记者会上，蔡英文抛出义务役加薪、年资衔接劳退、教育弹性接轨等利多；负责政策说明的国防部副部长柏鸿辉也在台上唱作俱佳，声称将引进“美军模组化训练”，推动全面实战化，宛如企业说明会。

政府宣传机器全面开动，当然是知道政策敏感。但三军统帅和国防部大吹大擂，掩不住的是难以自圆其说的矛盾，以及社会大众心底的深沉忧虑。

在AIT处长孙晓雅公开肯定“避战”后，蔡英文跟进在记者会说：“备战才能避战”。大哉斯言！问题是，她领导的执政团队之作为，符合避战精神吗？民进党完全执政后，两岸间持续上升的“敌意红利”，始终是蔡政府最大的养分来源，并藉此创下2020年大选逆转胜的奇蹟。蔡英文连任后，其执政团队及侧翼更动辄羞辱唱衰对岸，以污名化两岸交流为能事。无论解放军机舰武吓，或对岸紧缩台湾农渔产品出口，从政务官、绿委到亲绿名嘴的反应，声讨中国大陆的亢奋显更远胜于关注台湾的安危或经济损失。

对“和战关系”的最佳描述，莫过美国老罗斯福总统所说：“讲话轻声细语，手中握着大棒。”但蔡政府反其道而行，嘴上高声逞能，鼓动人民“免惊”；但大棒是否已紧握在手足以击敌，答案却是不然。

国防部在政策说帖上，首度配合绿营口径，以“中国”称对岸，并抨击现行四个月军事训练役“武器操作不熟稔”、“部队实务经验不足”、“无法构筑有效战力”。每一句话，都是重重打脸过去十一年的自己。所谓“推动全面实战化”，更等于承认：目前的训练方式脱离现实。

国防部夸称，一年兵役可“累积完整实务经验”、“熟练操作新式武器”。问题是，当初实施募兵的理由就是一年役期太短，部队成员流动频繁，无法维持战技精练。如今效果完全相反，还振振有词，令人称奇。国防部还说，以色列、韩国、新加坡都采征兵；但说帖也明载这些国家的役期多者达30个月，少者为18个月。台湾面对的敌情严峻程度，比这些国家有过之而无不及，却只需服役一年，就能让“敌人不敢轻启战端”吗？官员念到这段台词，不觉汗颜吗？

这凸显国防部多年来的问题：把迎合高层凌驾于对国家安全的责任，乃至身为军人的荣誉之上；只要上级念头一转，军方就挖空心思配合。如此，固可赢得关爱眼神，却也把自身专业践踏到底。民众不会忘记，如今的口沫横飞，正与昨日宣传背道而驰？台海被认为是全球潜在最危险的火药库之一，台军身负安全屏障重任，赢得的社会尊重却始终不足。这其中，当然包括政治人物的蓄意操弄，但军方多年来不珍视自身专业，表面工夫与曲文矫饰盛行，在人们心中留下不诚实的印象。

民主化后的台湾，政治人物为求胜选，竞相在政策上释放利多。蔡政府擅长操作世代矛盾，此次却冒着年轻人不开心的风险，在败选之后仍然宣布兵役延长。背后显示的局势严重性，不言可喻。

大陆政经军力崛起，北京不放弃武力统一，都是台湾无法回避的客观事实。面对这样的环境，若国防仍只是政客嘴皮上的话术，军方高层仍不顾专业陪笑求官，意见领袖仍恣意鼓动仇恨情绪；所谓坚实国防，将只是沙滩上的城堡。社会大众心中对前途充满忧惧，信心危机只会愈来愈难掩饰。

