多国对中国“外防输入”的两种逻辑 合理吗？

来源：香港01

作者：叶德豪

中国内地疫情继续升温，官方数据似乎愈来愈难反映疫情真象，而随着内地进一步放宽入境限制，并逐步恢复开放中国内地公民出境旅游，全球多国都对中国旅客采取了“外防输入”的措施。继美国、日本、意大利等国后，韩国30日亦宣布所有来自中国的旅客必须出示阴性检测证明，并在抵埗后再进行核酸检测，而所有来自中国的航班只能飞往仁川国际机场集中管控。

不过，此前一天，欧洲疾控中心（ECDC）就否定了意大利要求全盟一致落实中国旅客限制的做法，认为对来自中国旅客的筛查“并不合理”。欧洲疾控中心指出，中国疫情高涨是意料中事，但欧盟内已有高免疫力，因此不预期会受到中国疫情高涨影响，而且在中国流行的BA.7早已在欧洲流行，来自中国的潜在输入性感染在欧盟内部的整体感染数中亦属甚低。欧盟官员开会后，最终也没有接纳意大利的要求。

综观各国对华“外防输入”的要求，其中有着两种截然不同的逻辑。一种是单纯的外防输入，政策目标是以阻止新冠确诊者进入国境造成传染；另一种则是追踪病毒变异的外防输入，查找病毒有无在中国高度流行之下出现新变异是首要目的，阻止确诊者入境则理论上属于次要。

其中，美国和印度的要求就似乎是只重视单纯的外防输入，例如美国要求所有来自中国内地、香港及澳门的2岁或以上旅客在启程之前提交出发前两天内的新冠病毒阴性检测证明（核酸检测或在远程医疗人员指导下进行的抗原检测），而印度则要求来自内地、香港、日本、韩国、新加坡及泰国旅客明年起启程前，须把72小时内核酸无染疫证明上载印度政府网站。

这一类阴性检测证明的要求，其逻辑只在禁止确诊者进入国境。然而，正如欧洲疾控中心所言，如果本国内部已有较高程度的疫情流行，外来确诊者可能带来的潜在输入性感染只会有边际上有轻微影响。为此大费周章为跨国人口流动设下障碍，交出高昂经济成本，其实合理性不高。

但另一些国家，除了有心外防输入之余，其对华旅客防疫管控的一大目标，则是监测病毒的转变。在中国内地目前新冠数据并不清晰之际，这则是一种非常合理的动机。例如日本和意大利都一刀切要求来自中国内地的旅客抵埗后进行核酸检测或拭子抗原检测，两国都表明阳性者将需要进行病毒基因排序。虽然这种安排对于中国旅客入境的限制比起只要求阴性检测证明更为严厉，但其监测病毒变异的出发点却是可取的。

意大利总理梅洛尼（Georgia Meloni）12月29日就表明，在其对中国旅客阳性案例的基因排序中，并未有发现新的新冠病毒变异，让人们暂时舒了一口气。

问题是，有没有一种方法能不加重跨境人员往来的成本（即避免了不合理地外防输入），而又能有效监测病毒潜在的变异走向？

路透社30日报道指，美国正在考虑另一种可能更为有效的病毒监测方法，即对国际航班的废水作抽样检测。报道引述明尼苏达大学传流病专家Michael Osterholm表示，像强制检测等旅行限制至今也从未能有意义地阻止新冠疫情传播，大体上只有观感上的作用。

报道也提及了分别来自法国和美国加州的两项研究，两者都显示废水检测可能是更佳的监测病毒方法。7月发布的法国研究显示，要求旅客登机前提供阴性检测，并不能阻止新变异病毒的传播。他们透过从埃塞俄比亚飞往法国的两架飞机上的废水检测发现，即使旅客登机前已作新冠检测，但飞机废水中依然出现了Omicron变异病毒株。

同样在7月发布的加州研究则显示，透过在加州圣地牙哥的社区废水检测，研究员能在Alpha、Delta、Epsilon和Omicron变异病毒出现于鼻腔拭子检测前可高达14天预先发现病毒。

两个研究合而观之，如果一个本国早有新冠病毒高度流行的国家并不是单纯地要阻止确诊者入境，又或者对中国旅客作出观感上的入境限制，而是有意加强对病毒潜在变异的监测的话，航机上的废水监测，比起任何入境检测要求，似乎是一个更佳的替代方案。这样做亦能减低疫情防控措施阻碍跨国人流所带来的成本。

当然，监测飞机废水，难以像针对某国旅客入境检测限制般让一般民众“看得见”而感到安全或觉得政府有在做事，因此，就算美国最终果真如路透社报道般落实航班废水检测，这也只会是入境检测限制的附加做法而非替代方案。