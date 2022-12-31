扩军至150万 俄罗斯还是不能打赢乌克兰战争？

来源：香港01

作者：杭子牙

就在泽连斯基12月21日访美当天，俄罗斯总统普京召开了国防部扩大会议，表示此次战事没有资金限制，对军队将有求必应。

俄罗斯国防部长绍伊古亦介绍了一系列军事改革计划，提出了一系列增加部队员额的细节建议，包括将军事人员数量提升至150万，并维持现有的征兵和合同兵制度等。

与此同时，俄罗斯还着手强化军工生产与后勤维修能力，绍伊古表示，俄国防部将对军用必需品及其产业发展给予必要关注，对国家采购的执行进度进行监督，并要求相关单位调整工作日程，最急需产品须在2023年前完成交付。

普京的重要助手梅德韦杰夫也被委任为俄罗军事工业委员会内增设的第一副主席职务，目的就是加强俄罗斯的军事工业能力。

普京这些举动显然是围绕正在进行的乌克兰战争做系统性调整，希望摆脱俄军在前线战场遭遇的困境。自今年2月乌克兰战争开战以来，俄军在前线一败再败，战争目标一再收缩，特别是最近几个月来，先后经历了三场重大失败，重要战略目标也一再遭袭，可谓是极度被动。

那么，上述举动能让俄罗斯摆脱军事困境并最终打赢乌克兰战争吗？

答案恐怕是不能。

原因在于俄罗斯遇到的问题不是单纯靠扩军或加强军工生产与后勤维修能力就能解决的问题，而是系统性的军事指挥、军工科技与战斗意志等问题。

俄罗斯首先应该思考的是，为什么当年面对势力强大的德军的突然进攻，苏联红军能视死如归、前赴后继，以决绝的姿态投入到与德军的殊死搏斗，而这次面对势力弱小得多的乌军却表现得斗志萎靡，在不少战场上一触即溃，甚至望风而退。

在这个最根本的问题上，如果俄罗斯搞不明白，或因俄国内的政治正确而回避检视，恐怕以后还会面临更多被动的形势。

俄罗斯应该认识到，军工生产与后勤维修能力很重要，但它们并不是决定战争胜负的最根本因素，否则的话，实力强大的苏联军队、美国军队也不至于先后从阿富汗狼狈撤退。

它同时更应该认识到，像俄乌这种正面军事对决，在军事科技与作战理念没有迭代差距之前，兵员数量可以填补科技与理念差距，但是一旦军事科技与作战理念出现迭代差距，靠兵员数量已经很难填补因差距而形成的作战能力鸿沟。

俄军现在乌克兰进行的战争不止是与乌正规军之间的战争，还是和以美国为首的整个北约的代理人战争，是一场全民战争。为弥补战争损失与战斗人员不足，俄罗斯固然可以扩军到150万乃至更多，相信以俄罗斯的民族韧性也足够经得起战争消耗，但是它能斩断美欧对乌克兰的军事援助，能摧毁全体乌克兰军民的作战意志吗？恐怕不能。

当然，对乌克兰来说，想要取得战争胜利，想拿回所有已经被俄罗斯吞并的土体，恐怕也很难。

巩固对克里米亚和顿巴斯地区的军事占领是俄罗斯的底线，这是普京目前能拿出来说服国内民众支持战争的唯一理由，是俄罗斯已经所剩不多的战争成果。

在这个问题上普京退无可退，不管是以谈判还是军事方式丢掉这几个地方，普京政府的合法性都将面临严重挑战，甚至会崩溃并面临政治清算，所以普京会使出所有力量确保已经取得的战争成果，不管为此会付出多大牺牲。

更重要的是，美欧对乌克兰的战争支持面临着巨大不确定性。欧洲特别是德法等国的摇摆清晰可见，美英的支持也因其国内政治变动随时可能出现新的变化，重新掌握众院的共和党会不会配合拜登政府继续支持战争真的很难说。

泽连斯基这次到美国访问受到了民主党的热烈欢迎，也使得其“战时总统”的光环在西方、在乌克兰大放异彩，但他此举，何尝不是带着“求人”的苦涩到美国去寻求拜登政府的更多支持，同时也是因为忐忑于美国政治变化带来的不确定性，想从共和党那里也得到支持。

所以这场战争会走倒哪里，目前还不得而知。但可以肯定的是，美国是唯一掌握着战争走向主导权的国家，是战争的最大受益者。所以，还是把目光放到美国吧，看美国有没有达到战争预设目的，看美国人和俄罗斯人在争吵的同时，在桌面下做些什么。