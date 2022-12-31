“后美国时代”的伊斯兰世界是战是和？

来源：台湾《工商时报》

回顾2022年，美国总统拜登在7月造访沙特阿拉伯，备受冷落，能源外交的失利，是美国中东政策的转捩点。除了与美国不睦的伊朗（什叶派），阿拉伯世界最富裕的沙特阿拉伯（逊尼派），本是美国在地缘政治权力杠杆的重要支点；过去因为伊斯兰教的教派之争，让美国得以在中东政局拥有关键影响力，但拜登之行显示，美国在中东呼风唤雨的年代，似已一去不返。

1000多年以来，以逊尼派和什叶派多数与少数对比（近乎8：2）的冲突，看待中东的局势演变，固然是一个重要的角度，但也不能忽略1980年以来，战争频仍，烽火燎原，对于区域政治造成的影响。特别是，逊尼派和什叶派的代表国家－沙特和伊朗，在2022年都走到历史转捩点。

一方面，2022年9月，一位伊朗女性在街道上，因为没有戴头巾被“宗教警察”逮捕，最后昏迷死亡，迄今街头示威抗议不断，社会动乱不安，演变成重大政治事件。另一方面，2022年12月，中国国家主席习近平到访沙特，并就地举行第一届“中国-阿拉伯国家峰会”，还参加“中国-波斯湾国家合作峰会”。出人意外的是，在联合声明中，就位于荷姆兹海峡口、1971年即由伊朗统治的三个岛屿，呼吁伊朗与沙特进行对话，“和平解决”具有战略意义的领土归属问题。

如果以21世纪做为分野，前后20年的中东区域发展，可说是美俄博弈，外力侵入不止，相互攻伐，战火绵延不断。

从1979年伊朗革命（美卡特总统任内）开始，当年底苏联进兵阿富汗，隔年伊朗与伊拉克的“两伊战争”爆发到1988年结束（里根总统任内），1990年伊拉克的海珊进兵科威特，引发同年到1991年为期半年的第一次波斯湾战争（老布什总统任内）。由于苏联在1989年从阿富汗撤军，并在1991年圣诞节当天正式解体，从此之后，在区域政治和国际政治上，美国成为全球的超级强权。

然而，被国际社会忽视的是，也门从1994年以来，南也门的分离主义内战，分别受到沙特和伊朗的支持，演变成阿拉伯半岛南方、两个区域大国角力的“代理人战争”。而真正让中东的地缘政治跃上国际舞台的重大事件，当是2001年911事件后，美国进军阿富汗，并在2003年进兵伊拉克，推翻海珊政权。

事实上，在911事件的隔年，美国2002年的“国家安全战略”报告就明言：除了稳固控制欧亚大陆在欧洲与东亚的边缘地带，更要加强能源安全的保证，尤其是来自西半球、非洲、中亚及里海地区的能源供应。

证诸20年后，从2022年2月俄乌战争爆发以来，引发全球能源和通膨危机，当年的战略观点，可谓一针见血。展望2023年，沙特不到40岁的王储沙尔曼，以及伊朗最高领袖、年过80岁的哈米尼，面对比较确定的未来是，美国能源上的自给自足，2021年从阿富汗全面撤兵后，逐渐淡出中东、对于地缘政治影响力降低。因此，可能的情境发展有四个：其一，沙特与伊朗维持对峙现状，甚至提高冲突。其二，有无可能结束彼此在南也门的“代理人战争”，做为开创新政治互动模式之起点。其三，面对四年举行五次国会大选，多党林立，“联合政府”梦魇挥之不去的以色列政治变局，两国在巩固并强化地缘政治地位之馀，如何重新定位彼此关係，当是“后美国时代”的重中之重。其四，相对于沙特的人口3,500万，GDP约8,500亿美元，长期被美国制裁的伊朗，人口超过8,500万，GDP则只约2,500亿美元。2021年当选的伊朗总统莱希，如果要在2025年连任成功，必须解决民生经济和社会动荡的内部压力和外在挑战，比起以逸待劳的沙国王储，莱希要做出让人民有感的政绩，就需要稳定的区域环境，改善与周边国家的外交关系。

2022年的美国“国家安全战略”报告明白揭示，未来的战略竞争对手是俄罗斯和中国。在这样的国际格局之下，美国的“印太战略”将国家安全的战略视野，转向西太平洋地区，当是难以逆转的趋势。在伊斯兰教的世界裡面，教派的分歧与冲突，让两个具有代表性的区域大国，数十年来，难以寻求稳定、和平、富裕的双赢局面，如今“去美化”后，有没有可能握手言和？“战争没有赢家”，僵持已逾十个月的俄乌战争就是血淋淋的例子，对于“后美国时代”的伊斯兰世界而言，2023年既充满挑战，却也是值得期待的一年！