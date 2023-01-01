民进党“抗中”话术 换汤不换药

来源：台湾《联合报》新闻眼

作者：蔡晋宇

民进党两岸论述，从“抗中保台”调整为“和平保台”，表面上放缓与对岸间关系，但细究就会发现，其实连换汤不换药都称不上，只是换了个新名词。在两岸关系日益紧张之际，该怎么落实“和平保台”，成为民进党能否延续执政的终极挑战。

民进党选后检讨最为人诟病之处在于，点出了些许问题，但如何解决却着墨甚少。以两岸议题为例，早在检讨座谈会第二场次时，检讨小组召集人郑文灿就明确表示，两岸论述要调整，不过选举结束至今已超过一个月了，未见到具体改变，仅有的差别是出现了“和平保台”的新名词。

“和平保台”究竟葫芦里卖什么药？目前仍待民进党进一步说明，可确定的是，两岸论述有其高度复杂、完整性，在蔡英文任内要出现转向机会并不高，较可能的改变，是换个角度诠释蔡英文的两岸路线；换言之，仍是民进党政府首重宣传的施政逻辑，依然没有改变。

出现口号上的转变，更深层含义也凸显出若不是被民意教训，民进党根本不认为一味操作对抗、“仇中”情绪有何不妥。如今民进党要角纷纷喊出调整宣传策略，但丝毫没有提出一点务实对策，若只是表面上话术变了，那只是坐实了外界长期对民进党“选举机器”的批评。

台海问题近年来成为国际瞩目焦点，民进党身为执政党应当思索的，是如何从根本上拿出能在美陆台之间取得平衡的论述，而不是表象地考量对内如何宣传，以及获得多少选票。