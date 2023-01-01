港媒：通关难解经济沉疴 还须遏通胀促消费

来源：香港《星岛日报》社论

新年伊始，回顾去年是悲喜交集的一年，突如其来的第五波疫情不但煞停通关进度，更重创香港经济，犹幸中国大陆上月大步走放宽防疫措施，并宣布本月8日开关，使香港全面复常乍现曙光。但疫情反覆，加上通胀、外围需求疲弱，复苏之路并非坦途，当局须迎难而上，并继续对企业提供适度支援，助其适应过渡至全面通关。

去年疫情发展让港人揪心和难忘，没想到两名空少违规外出用膳却引爆第五波疫情，确诊人数以几何级数爆升，出现大批长者瑟缩公院外等候治疗、染疫不治等一幕幕令人心酸的场景。中央主动出手，不但提供抗疫物资，还派医护来港支援，并派人助建方舱医院，才让疫情稳定下来。可是，香港为此付出沉重代价，逾250万人确诊，1万1400多人染疫死亡，全年GDP出现负增长。

外需疲弱港出口难言乐观

新一届政府上台后，采取先通国际关，再通大陆关策略，逐步对防疫松绑，随着大陆上月底突然宣布开关，港府也全面撤销余下社交距离措施，只保留口罩令，使香港在新一年打通内外关，有助刺激旅游、零售市道，让经济重拾活力。

通关消息无疑改变了市场氛围，但香港经济正如大病初愈的病人，出现病来如山倒，病去如抽丝现象，沉疴不会因通关而一下子顿愈。通关意味来港旅客将大增，但短期难以回复到疫前每年5000万入境人次，因封关三年，旅客大减，航空公司和跨境旅游巴士公司均大裁员，大量机组人员、旅巴司机、旅行社导游和领队都转行，业界难以短期增聘人手。更何况旅巴在露天日晒雨淋，机件老化或报废，也难以短期投入服务。

香港经济还面对通胀这个隐忧。过去一年，俄乌战事导致国际能源价格飙升，尽管西方对俄罗斯石油实施限价令，但俄罗斯对西方禁售石油，不排除进一步减产来推高油价。再加上大陆恢复通关，随着生产恢复，对能源需求也随之上升，料能源价格有上升压力。尽管香港通胀仅1.8%，但水电煤通胀率却高达14.3%，带动电费、巴士、渡轮、德士轮流加价。

伴随通胀而来的另一个隐忧是全球消费需求萎缩，对作为外向型经济的香港相当不利。欧美为压抑高通胀而不断大幅加息，但薪金并没有相应增加，而当地衰退风险正在上升，不少民众为此减少开支，对进口货品需求大减。这导致去年出口下跌，今年出口也难言乐观。

港府疫下持续以赤字预算应对，令财政储备将减至8000亿元（港元，下同，1373亿新元），而这个年度财赤或高达1000亿元，当局切勿因通关在即而贸然中断逆周期措施，因今年经济形势仍严峻，新预算案有必要预留资源撑企业、例如继续推中小企融资担保计画，协助旅巴公司取得资金维修巴士或添置新车，以应对未来旅客增加；继续派电费补贴以纾民困。面对欧美市场外需疲弱，当局要加大力度开拓亚细安、中东市场，并应考虑继续派发电子消费券，鼓励市民本地消费，提振经济。

大陆稳增长政策助力港复苏

同时，当局应把握通关契机，再举办多场大型金融会议、展览和体育盛事，向海外宣传香港已经回来了，并善用背靠祖国的优势，加快融入国家发展大局，让海内外企业和人才看到大陆和香港机遇无限，愿意来港投资和发展，补充人才之余，更有助落实创科发展和再工业化政策，加快本港经济转型。

通关不能一蹴而就，只要能有序推进落实，而大陆又成功控制疫情，在稳经济、稳增长、谷内需等政策出台后，相信大陆经济将成为环球最大亮点，对资金和人才有虹吸作用，而香港发挥其独特优势，也可从中得益，带动经济复苏。