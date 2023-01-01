踏入2023年的俄乌战争实况：僵持？和谈？

来源：香港01

作者：叶德豪

到了2022年的最后一天，俄乌战争已踏入第11个月，战局也重新陷入了另一种看不见尽处的僵持状态之中。

此刻的僵持有两种战争模式：一种是前线的对峙，一种是远程的打击。

远近战事皆僵持

在前线对峙之上，乌克兰正在攻打乌东卢甘斯克州（Lugansk）一个叫做克雷米纳（Kreminna）的防线城市，俄罗斯则是跟过去半年一样在打乌东顿涅茨克州（Donetsk）一个叫做巴赫穆特（Bakhmut）的城市——早前泽连斯基（Volodymyr Zelensky）到美国之前就先到了这个城市视察，还找士兵在乌克兰国旗签名然后送交美国国会当礼物。

踏入秋季之后，乌克兰的战场很多时候呈现出一种泥泞的状态，有时候是士兵在战壕中可以踩到膝盖那么深，所以行军极其困难，但是踏入冬天温度愈来愈低之后就会出现冻土的情况，这正是双方可以开战的时节。

不过，从目前形势看来，双方地面推进的机会也不大。虽然乌克兰一直说冬天不会改变他们的攻势，但是12月29日乌克兰军事情报部门的首长布达诺夫（Kyrylo Budanov）就承认俄乌双方其实都无法推进，而乌克兰也没有足够的军事资源去推进。

而从卫星图片来看，俄罗斯近月已在不同的前线都修筑防线，像是混凝土做的坦克钉之类，很明显是在准备防守，而不是进攻，毕竟如果俄方要进攻的话，这一种重型防守也会变成自己的阻碍。

地面前线俄乌僵持之际，双方都有针对对方的远程攻击。自10月以来，俄罗斯持续地用导弹跟无人机去打击能源基建，12月29日的一次较大规模攻击就导致乌克兰跟波兰边境上大城利沃夫（Lviv）一度失去九成的电力供应，但是有效打击能源基建的前提是基建的集中性，一点失、全网亡，但是随着个别的发电机，甚至是烧柴取暖的火炉愈来愈普及，这种打击基建的战略效果最终也是有限的，难以动摇乌克兰人民的抗俄决心。

同时，西方跟乌克兰一直都评估俄罗斯的精准打击导弹已剩不多，近来也有证据显示俄罗斯已动用到可装载核弹头的导弹，以及刚刚制造好一两个月左右的导弹作出攻击。 “导弹短缺”的判断是否准确，从未来两三个月俄国的基建打击会否逐步减少就可以看到。

另一方面，乌克兰也有针对俄罗斯的零星远程攻击。例如12月以来，乌方对于离俄乌前线近700公里的思格斯（Engels）空军基地就有过三次无人机攻击。由于乌克兰缺乏传统的长程武器，不少军事分析认为他们用的无人机是上世纪70年代的苏联无人侦察机改装而成的。

这一方面反映出俄罗斯的空防确有什大漏洞，毕竟思格斯基地非常重要，是一些俄罗斯用来发动核武攻击的战略轰炸机的基地；另一方面，乌克兰的攻击大概不会改变整体战争态势，而只是一种心理战——现在美国不敢给予乌克兰远程攻击武器，就是担心打到俄罗斯本土会让战争升级到不可收拾的地步，而对于美国的迟疑，乌克兰就是想在透过这些直击俄国领土的行动去证明普京至少不敢在武力上再进一步。

那在僵局下的无谓消耗之中，俄乌双方能走向和谈吗？

事实上，12月以来双方都在谈“和谈”，但是他们谈“和谈”的谈法基本上都呈现出“不会和谈”的含意。双方嘴上都说愿意谈、都指责对方不愿谈，但是双方愿意谈的前提就是对方完全接受自己的条件——如果战争是就为了让对方完全接收自己的条件的话，这一种“愿谈”其实是表明战意的另一种方式而已。

乌克兰总统泽连斯基提出的和平十条，当中就包括要俄罗斯完全从乌克兰撤军，面对战争罪行特别法院起诉之类的条款，其总统顾问日前提出要在2023年2月举行由联合国主持的“和平峰会”之时，也表明俄国参与的前提是要接受战争罪行法院。这些本质上是战败投降的条款，俄方当然不可能接受。

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）跟外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）最近都接连公开表达过“愿谈”之意。拉夫罗夫虽然还在说去军事化、去纳粹化、不能再对俄罗斯的安全构成威胁是谈判的前提，但是其主要目标就是要乌克兰接受现在战场上的现实，换句话说就是一种就地划界，承认普京2月开战以来艰苦打下的所得。这个当然也是乌克兰不可能接受的条件。

因此，这一场战争，暂时来看，只能在战场上面解决。问题是，双方僵持不下，有何等发展能打破僵局？

乌克兰最近有一种说法是俄罗斯9月征兵30万，在这个冬天会训练好，然后在来年将再次从白罗斯打下来攻一次基辅，这一方面可分散乌克兰兵力，另一方面可再试“取敌首级”的策略。

的而且确，近几个月来，俄军在白罗斯的人数是持续增加，双方也有一系列的军演跟军训，而白罗斯的部队也有过一些战争准备相关的突击检查。而且，普京12月19日就访问过明斯克，国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）12月来也多次踏足白罗斯，到12月27日，普京跟白罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）亦在独联体峰会周边再次见面。

12月29日，乌克兰更有一颗S-300防空导弹也打到白罗斯去，被拦截了下来，白罗斯方面更传召乌克兰大使表达不满。乌克兰起初说是要调查事件，不排除是俄罗斯故意挑衅，但是乌方也同时指出这不是什么特别的事，以前乌克兰在防守期间类似的事就发生过不只一次，基本上已承认了是乌克兰所为，跟之前导弹落入波兰的事件一般。

借境白罗斯再攻基辅，并非没有可能。不过从卢卡申科对乌克兰导弹越境事件的节制，可见他并不想白罗斯在俄乌战争中“愈踩愈深”。如果俄方再进基辅的话，最有可能的一种发展也只会是俄军借道白罗斯去打，而不是白罗斯参战。卢卡申科最近讲到国安问题的时候就一直强调白罗斯要提防西部边境波兰、立陶宛、拉脱维亚一线，保证在白俄军安全，言下之意就是他没有资源帮助俄罗斯南下攻乌。

无论僵局能否打破，如今俄罗斯跟乌克兰都有足够底气再多打几个月，甚至半年。普京早前召开国防部扩大会议，就接受了绍伊古提出的几个扩军方案，军事人员总人数提升30几万，征兵制度的年龄作上调，军工生产、军区以及军团方面也有各类的新增跟调整，明显是要准备应付较长期的作战。

而且，在外交上面，印度、中国等国家也继续购买俄国能源，最近的中俄联合海上军演、联邦安全会议副主席梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）访华与习近平见面，以至12月30日的普京和习近平视频对话，都显示出俄乌战争这个相对短期的事件是不会改变中俄的长期关系的。有了这些较为正面的外交关系支持，普京就更具本钱在乌克兰战场上支撑下去。

至于乌克兰方面，泽连斯基访美之后除了得到了爱者国防空系统之外，美国也通过了450亿美元（603亿新元）的援助，欧盟早前也说服了向来亲俄的匈牙利，通过了180亿欧元（258亿新元）的对乌援助，这些支援除了武器以外，也将在财务上支持克兰政府的日常营运。抗俄意志再加上欧美资源，就决定乌克兰不会贸然寻求和解。

能源战或打成平手？

除了俄乌战场、俄乌以外国家取态之外，俄乌战争还有着“能源战”这个层面，体现在西方压制俄国能源收入，以至俄国控制能源供应的各类行动。

对于欧盟、G7、澳洲等12月5日对俄罗斯海运石油实施的60美元限价令，普京日前就宣布不会对参与实施这个制裁的国家提供原油跟其他石油制品，2023年2月开始生效。

不过，这个行动对于能源市场的影响是有限的。首先，上述这一系列国家早就禁止了俄罗斯的海运原油进口，欧盟的禁令早在12月初实施，而对俄罗斯石油制品的禁令则在2023年2月实施，因此这基本上就是一种“人家不买，你也不卖”的格局。

其次，根据船运业界的消息，俄罗斯在2022年12月5日至25日之间的海运石油出口，有四分之一船只依然使用实施限价令国家企业的保险，大多出口到中、印、土耳其等国，由此可见，如果普京不再“服从”限价令，其所能针对的对象将是这些国家，而非西方国家。

当然，这种行动，在石油输出国组织（OPEC）的配合下，可能造成全球石油供应减少。不过，在全球经济未见明朗之际，此等边际上的减供对能源价格影响有限，对俄国而言也是一种将减少自身石油收入的“七伤拳”。

但换个角度来看，自俄乌战争以来，俄罗斯原油的公价本来就低于布兰特期油20至30美元的水平，如今大概在55美元一桶的位置徘徊，西方国家的限价令也没有在实际上对俄国的石油收益造成重大冲击。

本年稍早，在德俄北溪一号天然气管道断供之后，人们一直担心本年冬天欧洲天然气供应的问题。但事实上，今天的欧洲天然气价格已跌至俄乌战前的水平，而欧盟国家的储气量仍在八成以上，欧洲虽然忍受了大半年的能源价格高企，造成了高耗能产业一定程度的消失，却未有被普京的“能源牌”压倒，如今援乌之意仍存。

这样一来一回算来，在能源战上，俄罗斯与欧美可算是打了一个平手。

踏入新的一年，在战场僵持、各方不愿和谈、类似“能源战”一般不涉枪炮的战线又未见成果之际，我们暂时看不见俄乌战争可以如何结束。如果是以一个较为乐观的态度为2022年划上句号的话，但愿对终战不看好的我们只是“当局者迷”。