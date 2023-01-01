跌宕港股升市收尾，新政或助力2023否极泰来

来源：中国《财经》杂志

作者：焦建

12月30日，2022年最后一个交易日，港股终以升市为2022年的一系列跌宕起伏画上句号。

除五家新股正式上市，当日也有八家新股启动招股。在收尾阶段堪称“完美的一周”当中，于29日上市的一只股票则出现230.19%的涨幅，创下当年新股涨幅之最。

以港股市场全年情况考虑：下跌3616点、跌幅15.5%，为2011年以来最差；10月31日，恒生指数跌幅创下2007年以来新低；12月30日，恒指曾升穿2万点，最终未能企稳，收报19781点。

继2021年排名退至第四后，港股IPO（首次公开募股）在2022年也未重现升势。2009至2021年，香港曾七次登顶全球IPO市场。但按近日发布的《香港交易所2022年回顾》：截至11月30日，共有69只新股上市，集资额878亿港元（150亿新元），同比下降73.5%。

作为国际性金融中心，这些表现部分与美元加息、疫情持续导致全球经济不景气相关，全球IPO活动均明显放缓。但与港股市场相比，A股市场IPO则表现出更强“抗跌力”。据普华永道统计：2022年全年A股接近400只新股上市，融资额超过5600亿元人民币（1088亿新元）。上交所、深交所IPO融资额分别名列全球第一位和第二位。

与之相比，香港资本市场有其特性或曰短板：除资金总量相对有限等传统劣势外，受中美审计争议呈现缓和迹象影响，被高度关注的中概股赴港上市未成为潮流，部分企业已取消或暂缓在港挂牌。此外，港股市场整体表现也对企业决策带来一定影响。以港股“打新”为例：今年新上市企业平均认购倍数刚过五倍。2021年，这一数字则为55.86倍。

积极开拓渠道、增加新交易品种，成为香港资本市场的求新求变之举。例如，在当地对虚拟货币监管政策逐渐明晰后，12月16日，首批虚拟资产交易所买卖基金已正式挂牌上市，主要投资于芝加哥商品交易所的比特币期货及以太币期货，也有望为香港资本市场增添新的多样性。

介绍上市、第二上市及双重主要上市等手段，也在起到一定助推作用：今年共有四家中概股通过介绍形式在港上市（没有筹集资金）。10月中旬，针对第二上市的公司在主要上市的交易所被强制退市后其在港的地位等一系列相关话题，香港交易所相关负责人明确表态称，“如果有第二上市的公司真的出现突然（被）强制退市的情况，它在香港第二上市的股票交易一般不会受到影响。”

10月下旬，香港财政司司长陈茂波访问沙特阿拉伯期间则透露：港方正与沙特阿美石油公司接触，向对方表达愿意提供来港上市的协助的意愿。市场关注沙特阿美会否于2023年赴港开展第二上市或双重主要上市。

通过调整监管及上市规则，努力使发行人和投资者之间逐渐形成良性互动，则成为2022年下半年以来港股市场努力通过改革突围的重点领域之一：10月19日，港交所公布制度改革咨询文件指出：新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术这五个“硬科技”行业内的特专科技公司将可在其下辖的香港联合交易所主板挂牌。

自2018年港交所推行“25年最大变革”后，掀起生物科技公司赴港IPO热潮，中概股也纷纷回流，其IPO集资额连续两年登顶全球。宏观而言，在过去数年中，作为国际金融中心的香港，正在经历资本博弈及“转庄”过程，传统资金流出同时，中国大陆、亚洲及其他国家与地区避险资金的投入比重增加，这对香港金融市场“求新求变”提出要求。

“好的资本市场，是监管机构、发行人、投资人都强，三者最终能形成良性循环。透明讲规则、有流动性又有好上市企业的市场能吸引好的上市公司。法制健全、优质公司林立的市场自然能吸引好的投资者。要实现这个正向循环的起点，往往是从监管政策的改革起步。”曾主办过港股史上前三大IPO的达维律师事务所亚洲（日本除外）联席主管何鲤如此对《财经》记者解析近期的港股市场改革。

一系列的相关改革，将有很大概率在2023年内落地成真。按照香港特区政府行政长官李家超公布的首份施政报告透露的时间表：港交所将于2023年修改主板上市规则，以便利尚未有盈利或业绩支持的先进技术企业融资；同时构思活化GEM（前称创业板），为中小型及初创企业提供更有效融资平台。

在香港与大陆互联互通不断升级的背景下，“人民币港股”的落地成真速度可能也会更早一些：在相关鼓励政策推出后，2022年12月13日，港交所宣布旗下证券市场即将推出“港币-人民币双柜台模式”（双柜台模式）及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。

时至岁尾年初，香港投资者界憧憬港股市场将否极泰来的一个流行说法是，“熊市不（超）过三（年）”，即恒指历来从未出现过连续四年跌势，且过去恒指连跌三年后，第4年均会显著急升。事实上，受2022年末大陆提振地产、放宽防疫限制及落实通关等政策影响，港股市场近期已经开始逐渐回暖。连续五个季度下跌后，恒指在今年第四季度提升超过2500点。

而在IPO方面，多家机构也看好香港2023年的市场表现：普华永道、安永近期均预测集资额将达2000亿港元，德勤则预计集资额可回升逾倍至2300亿港元。