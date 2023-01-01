民进党还不知道输在哪

来源：台湾《中国时报》社论

九合一选举惨败一个多月后，民进党检讨报告终于出炉，内容却含含糊糊，欲言又止，甚至顾左右而言他，根本不敢究责，从这篇报告完全看不出民进党为什么输，而且输得那么惨，甚至让人感觉输得没有道理，是被选民误杀了。

检讨报告取悦蔡苏

这篇检讨报告处处玄机，内部政治的考虑斧凿斑斑，不敢深究最该负责的人与事，尤其是各方咸认罪责最大的前党主席蔡英文与行政院长苏贞昌。他们的名字根本没有出现在检讨报告中，这样失实的报告好比发生一场失事的空难，明明是人为疏失，但明言驾驶和副驾驶都不必承担责任。这是哪门子的调查报告？

由民进党代理主席陈其迈和前桃园市长郑文灿主导的这篇检讨报告，摆明是写给蔡英文和苏贞昌看的，向他俩邀功的意图极其明显，“你们看，我把你们的败选责任推得一干二净，够体贴了吧？”蔡苏看了报告一定对他们的曲意维护铭感在心。然而，看在选民及党员眼中，却是言不及义，令人不忍卒读。多数选民会感到“你不懂我的心，根本不知道我为什么讨厌你！”看在党员眼中，则是没有揪出真正的战犯，没有找出真正的败因，如何能使党从败选检讨中纠正施政与选战的真实错误，而在改正后重新出发？

这次地方公职选举算是民进党的期中考试，结果被选民死当，选民给低分的原因清楚明白，党员对败选痛心疾首的痛点也了然在心，民进党的败选检讨报告却完全不把选民及党员看在眼里，对他们的观感正眼都不瞧一下，姿态仍然高傲而且背离事理。

这份报告可说是将民进党执政的恶行恶状活生生地展现出来，让选民和党员再度验证民进党选举惨败的缘由。正是写这篇报告所表现的这般德行，既罔顾民意又为所欲为，所以才被选民唾弃的。选民已经给民进党打了不及格分数，看了这篇报告后只有更增添反感而已。

这篇报告的主旨是民进党的执政绩效和选战作为大体不差，问题出在民众的感受，暗指问题出在民众的错误认知以及竞争对手的丑化，而不是民进党执政绩效不彰，更不是由于诸多臭不可闻的败德乱行令人嫌恶，才遭受创党以来最大挫败的。这样的检讨报告只说明一件事，就是民进党嫌输得不够惨，不惜再一次展现丑态，好让2024总统及立法委员选举输得更惨，只有这样才能物极必反，止跌回稳。这或许不是撰写这篇报告的初衷，但结果很可能就是这样，显然已为下次败选添上一个新的败因。

文过饰非脱离民意

民进党全面执政到这次选举六年半以来，傲慢滥权、违法乱纪、贪污腐化、政策失当，展现出来的结果是破坏民主、道德破产、蔑视民意、黑道缠身、台海兵凶战危。这次选举在蔡英文主导之下，则是没收民主、派系挂帅、提名不当、护短宠腻、对抗专业，在选战宣传上则是侧翼滥射、网军造谣、派系内哄。这些明显至极而令选民痛恨的污点，检讨报告几乎完全没有触及，更把所有肇因者的名字隐匿不提，不但党内最高层级、被党内外各方视为罪魁祸首的蔡英文、苏贞昌该负的责任只字未提，给媒体的摘要报告中，连推倒骨牌的“战犯”林智坚三个字都没写出。文过饰非莫此为什。

民意的认知截然不同。根据ETtoday新闻云的民调，问谁应该为民进党九合一选举大败负责？结果认为是林智坚的只有12.8%，陈时中7.9%，苏贞昌5.9%，而党主席蔡英文却高达44.5%。民进党这份报告与民意的落差何止十万八千里，可见其脱离民意的严重。

即将接任党主席的赖清德下乡跟党员会面时承诺，当选党主席后，包括社会批评、党员意见都不会回避，“该开刀就开刀”。但败选的检讨报告连病症都不提，病因更不知，如何能期望该党真的愿意忍痛开刀？即使开刀又如何能避免误诊而不开错刀？