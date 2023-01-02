恐陷“乌克兰化”陷阱 台改义务役制备战“做最坏打算”

来源：香港《明报》

作者：王圣辰

因应台海情势变化，台湾选择了恢复一年义务兵役备战。多名台湾学者受访认为，北京从未排除武统可能，战争“随时可能发生”，台应做好最坏打算，但新制在时间上已“有些来不及”；台若坠入“乌克兰化”陷阱，恐更激化局势升温。此外，尽管台湾社会整体赞同延长兵役，入伍适龄群体缺乏共识。此次改制会否影响未来岛内选举政治，值得关注。

台湾总统蔡英文上月27日提出新兵役制度的计划。作为兵力结构中“常备守备”部分、主责军民设施防护任务的义务男役，将由原先四个月军事训练恢复为一年兵役，以更好辅助担当“主战”部分、肩负陆海空安全任务的志愿役士兵。未来数月，蓝绿阵营将在立法院审议新制提案，如通过预计2024年起施行，适用于2005年后出生的男性。

4月义务役被指形式主义 延长具社会共识 民调：入伍适龄群体反对率趋增

这一次台湾社会对延长兵役议题似乎颇具共识，皆因义务役训练过往被指沦为形式主义。台湾国立政治大学国际事务学院名誉教授丁树范向《明报》表示，四个月兵役“坦白讲不严格”，训练质素有待提升，加之战争方式蜕变，认为延至一年属合适。台湾国家政策研究基金会国安组召集人林郁方也对《明报》说，“四个月根本无法训练好的士兵”。

台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山同样指出，延长兵役“绝对有必要”，由于当代军事发展已转为科技战主导，但台青却缺乏最基础武器培训，故“一年兵役都嫌不够，应当延长更多”。赵分析，台调整兵役期属适切需要。当前两岸气氛不佳，且北京从未排除武统可能，加上美国持续操弄台湾牌，战争“随时可能发生”，台应做好最坏打算，“无恃其不来，恃吾有以待之”。

台防卫引美军事训练模式 涨薪三倍对标市场

为配合兵役延长，台国防部还会引入美军等国际军事训练模式，包括强化实弹射击、新式武器培训、将训练实战化、模拟抗压训练等内容；同时薪资从每月约6500元（新台币，下同，284新元）上调至超2.6万元，对标市场人工，以增加吸引力。

台湾民意基金会上月公布民调指出，虽然整体受访民众有73.2%同意延长兵役、17.6%不同意，但20至24岁受访者只有35.6%同意、37.2%不同意。该机构董事长游盈隆向《明报》指出，对比去年3月机构另一份调查，20至24岁受访者对延长兵役不同意度呈略上升，显示新制落地在即，入伍适龄群体却暴露出相对缺乏共识，考量趋于复杂等特性。

就延长兵役，台政坛去年已扰攘多时，但官方此前未有定案，背后更被指牵涉选举政治考虑。赵春山分析，这一次改役制或对民进党接下来选情不利，因青年世代会把被加长服役的不满透过选票向绿营发泄。而丁树范却认为，新制或令国民党选情更陷被动，是因绿营擅长就防卫类议题在舆论上掣肘蓝营，加之北京以往激进的政治回应方式，总会给选情低迷的绿营添加助推效果。

兵役制数十年经多番缩短 调整背后多选举考虑

翻查资料，台湾兵役制数十年间也经历多番调整。从1949年实施征兵制到1990年，期间陆续缩短役期。进入民主转型后，兵役制纳入泛选举话题，2000年陈水扁执政开始规划“募兵制”，之后马英九时代再缩短役期，至2013年缩短成四个月，每轮背后均有选举考虑的影子。

外界预计，兵役议题后续仍将在蓝绿政治裹挟中被推进。民进党此前已透过行政技巧，将议案由“查照”改为“审查”，借审议过程迫使国民党等立院内蓝营势力参与表态，“责任同担”。丁树范分析，民进党此举等同“绑架”国民党对这一烫手议题表态，令其陷落政治话语两难：反对，即是向北京求饶“卖台”；同意，则即刻丧失抨击绿营让“青年上战场”的话术理据。

丁树范：新制明年初生效 “有些来不及”

如今，兵役新制落实尚有时日。丁认为，新制明年初生效，时间上已“有些来不及”，由于兵役制改动牵涉大量配套措施，加之役男数量短期存在不确定性，适用新制的服役群体，目前多处升学阶段，恐一年后难以征召足额人数入伍，“最早也要到2028年暑假后，人数才补齐”。

赵春山：美将台“乌克兰化”多军售利益考量

去年爆发的俄乌战争，催生出战情上“今日乌克兰、明日台湾”的对比论调。蔡英文早前也引用俄乌战争现况作例，强调这一次的兵役新制基于“备战才能避战、能战才能止战”理念，称“只要台湾够强，青年就不用上战场”。林郁方认为，乌克兰能在战火中支撑至今，得益于美从俄罗斯2014年发动吞并克里米亚时，就开始对乌进行武器、训练、情报等军力提升上的支援和指导，“不对称战争”模式如今可为台战术构建参考，但基本防卫作战层面，台仍应坚持自主性。

赵春山则指出，台不应将自身完全代入乌的模式，沉浸于此只顾想像战争应对。除却地理条件上不同，台也应洞见乌与自身面临的相似不利处境，包括美国不出兵、俄国先出兵等类近元素，应以此汲取后者“教训”，规避战争才是最优解。赵认为，美将台“乌克兰化”的做法，多是基于倾销武器等利益考量，但台当局无法拒绝这一政治压力照单接纳，北京更只会愈趋激进应对，逐渐放弃和平选项，三方角力由此螺旋升级，不断激化局势升温。

赵表示，备战不等同避战，所谓“透过战争才能解决战争”，从战争方向考量，只有军力对等才能有效阻吓甚至避战，除此别无他法。面对武统迹象显著的北京，台虽不能不设防，需要应有效提升军备，但更当务之急，是要回到政治谈判桌上，以非鼓战方式消弭与北京之间的冲突。