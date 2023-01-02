国际危机稍见缓和 背后压力仍重

来源：香港《星岛日报》社论

踏入2023年，世人都希望新的一年能摆脱去年困厄，重见和平繁荣。去年俄乌战事，加上高通胀重压、美国联储局大幅加息、美元强势等，都使全球政经承受超重压力，至年底才稍见放缓。然而，大幅加息使环球衰退机率大增、美国着力推高台海战事风险，都为今年环球政经加添重重隐忧。

全球去年政经危机变得深重的，无疑是俄乌战事。北约步步进逼、向东扩展，严重威胁俄罗斯国家安全与生存，俄罗斯去年初悍然出兵乌克兰，试图将乌国变为俄国与欧洲的缓冲区。美国带领北约军事援助乌国，并对俄罗斯实施重重制裁，导致俄国战况失利，战事拖延逾10个月仍未平息，俄国与西方互相制裁，则推高全球能源和粮食价格，全球通胀恶化，多国通胀率创出三、四十年的新高。

美国联储局为弥补前年漠视通胀的错误，去年连番加息遏通胀，短短10个月内加息四厘二五，并使美元汇价指数出现罕见超强势，一度暴升近两成，使其他国家货币暴挫，几乎引爆多国金融危机。美国大幅加息，也导致环球股市市值大蒸发，如美股标普500指数大跌近两成、纳指更重挫三成三。

全球经济临衰退 削消费能力

去年接近年终时，相关政经危机才稍见放缓迹象。俄乌战事虽仍处胶着，但战火已缩减，俄罗斯总统普京展现和谈姿态，美国也顺应欧洲盟友要求，促乌国谈和，俄乌战事扩大风险相对减少。

至于全球通胀率虽仍处高位，但推升通胀的能源和粮食价格已见回落，国际油价在去年底时已较6月高峰回落三分之一，只较去年初高约一成，去年底粮价也已回落至年初水平，多国近两个月录得的通胀率已有见顶回落迹象。在高通胀露出回落苗头后，储局加息力度也减低，外界预期美国加息周期在今年首季结束，美元汇价指数在去年9月底见顶后，至今已回落一成，美元强势缓和，各国今年毋须再为捍卫汇价而烦恼，加息步伐也可按国情而放慢。

去年困扰全球的俄乌战火、高通胀和加息都有所放缓，连困扰环球三年的冠病疫情也近尾声，然而深重危机虽见纾缓，后遗症却不容低估。

全球经济将面对严重衰退威胁，国际货币基金组织估计，今年全球经济增长率只有2.7%，甚或会降至2%以下，超过三分之一国家可能陷入衰退，世界银行更加悲观，预计今年全球经济增长率只得0.5%，衰退威胁是上世纪70年代全球滞胀以来的最大，且消费者信心下滑更严重。此因去年美国带头加息，对今年环球经济的打击可能甚于去年，利率高企将导致投资放缓，资产价格也可能持续下跌，高利率和高通胀率，亦严重削弱民众消费能力。

美加剧台海紧张 制造新危机

此外，俄乌战事能否和谈，抑或爆发更破坏性的使用核武，还看美俄两国的博弈。旧危机未解，美国还在制造新危机，在台海问题不断拨火。拜登政府前年只对台售武一次，去年却暴增至七次，去年底则宣布未来五年将军援台湾100亿美元（134亿新元），又敦促台湾将义务兵役由四个月增至一年，并要求韩国和日本增加军备剑指台海，还将西方在欧洲的军事组织北约，引向亚洲，邀请日韩澳纽领导人出席北约峰会，北约则发声明高度关注台海。

无论美国是否想复制俄乌战事重挫俄国的策略，挑衅大陆武力攻台，但其小动作正加剧台海紧张。若台海爆发战事，对全球伤害势较俄乌战事更大。

全球政经去年经历惊涛骇浪，表面危机虽稍见缓和，然而危机的后遗症仍在发酵，冲击今年经济。若全球希望和平繁荣，必须合力化解衰退威胁，并记取去年俄乌战事教训，切忌玩火挑拨地缘冲突。