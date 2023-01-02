美国军援与台湾真正所需

来源：风传媒

作者：Vincent（国防事务研究者）

美国国会20日完成协商，敲定并公布高达的通过了2023财政年度拨款法案，总值1.66兆美元（2.22兆新元），但不见五年100亿美元的无偿军援台湾，仅通过20亿美元军事融资案；然将时间倒退一点点，美参议院于12月15日通过2023年度《国防授权法案》，根据其内容的“外国军事融资”计划指出，可以透过赠款（无需偿还）或直接贷款的方式，把资金提供给合作伙伴地区，也授权美国总统每年可以指示从国防部提取总额最高10亿美元防卫物资或服务给台湾，这项法案已在23日由拜登签署。

美国国会主要用来监督国防预算的两个年度法案，分别是《国防授权法案》和《美国拨款法案》，前者是规划美国防部年度的预算、支出和政策，后者是指美国会向特定联邦政府部门、机构和计划拨款联邦资金，简单来说，有点像台湾总预算审查的概念（美国有12个年度定期拨款法案），而此次两项法案会引起台湾境内热议，主要是“无偿军援与军事融资（贷款）”，如果只看《拨款法案》当然只有每年至多20亿美元的“军事融资”，但若两者拿来比较，其实不管是无偿军援或军事融资，都会在美明年的预算当中（动用与否在其次）。

笔者认为，美国此番举动有两大主因；首先，美国想尽力把羽翼日渐丰满的中国大陆军方锁在第一、二岛链内，以现在美军自身的力量独自抵御显然不现实，因此，在东亚拉台、日、韩一起，就是再自然不过得事；其次，以当前俄乌战争经验来看，要影响一场战事走向，并非得亲自参与，从旁给予必要且关键的协助，如军事武器的提供、技术情报的支援，结果都是可靠且有效的，当然有人会拿去年也是装备美式武器的阿富汗政府军，瞬间挫败一事来说嘴，但实际上这两者是完全不同，阿军本身就拉胯，而乌军则是保卫战，因此在战斗意志与目的上就有本质上的不同，故虽都获美军援，但却不能并论而谈。

再者，依照上述两项法案的精神，无偿军援的主动权在美国手上，而“军事融资案”是在台方，简言之，援与不援、贷与不贷皆端看双方各自所需，并非必行；另以现下台海局势来看，友邦的援助自然是重要，但自身的“保台”的觉悟更为重要，例如政府推动“强化全民国防兵力结构调整方案”就是很好的起点。

最后，笔者建议台湾民众，无须在友邦“无偿军援或军事融资（贷款）”的议题上过度纠结，反倒要好好审视自身防卫实力够不够才是正道，若真的在国防预算上无法支持，而美方提出的援助方案又能有效提升台湾防卫力量，那么即便是贷款买武器，对台湾也是有帮助，所以不必太过度引申，而导致部必要的内耗。