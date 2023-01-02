朝鲜元旦发射导弹，意味着什么？

来源：直新闻

直新闻：在2023年第一天，朝鲜发射超大型火箭炮，并向日本海发射1枚短程导弹。朝鲜在元旦发射导弹的做法十分罕见，这是要干什么？

特约评论员 陈冰：是的，朝鲜很少在元旦发射导弹，但今年却超常规地发射了超大型火箭炮和短程导弹，这意味着朝鲜已完成各类导弹的试射，做好了战斗准备。在12月26日的朝鲜劳动党八届六中全会上，金正恩说在复杂多变的环境中，2023年要实现加强自卫的新的关键目标，所以从新年第一天，就以发射超大型火箭炮和短程导弹，来向美日韩发出严厉警告。

去年俄乌军事冲突发生后，加深了朝鲜的不安全感，尤其是美西方不断军援乌克兰，让朝鲜深感战争可能就在眼前，必须加强自卫能力。与此同时，美日韩在东北亚加强军备竞赛。日本大大突破军费开支，明确要建设能够对敌对基地打击的能力；韩国也提高了军费开支，特别是新武器的购买和研发，以应对朝鲜核导威胁。美军和韩军去年的“警戒风暴”空军演习，是有史以来规模最大的，240多架战机升空，包括先进的F-35隐形战机，美军两架B-1B超音速轰炸机飞越了韩国，显示对朝鲜的打击实力。这些均表明，朝鲜半岛再度开战，不是没有可能。

因此，朝鲜在过去一年以发射导弹而著名，发射数量破记录，短、中、远程各类型都有，以预防美日韩突袭。在充分展示导弹战力后，朝鲜开始发射超大型火箭炮，射程覆盖全韩国，还可以携带核弹头，进一步向美韩示威。可以说，朝鲜半岛局势很诡异，已经出现朝鲜无人机进入韩国，韩国发射航弹但未打中的现象，不能排除擦枪走火进而引爆战争的可能性。有海外军迷网站预测，2023年可能引发世界大战的五个区域，就包括朝鲜半岛。

直新闻：朝鲜在2022年发射了各类导弹，数量上是破记录的，其目标是什么？今后朝鲜发射的导弹将聚焦何处？

特约评论员 陈冰：这是一个好问题。朝鲜在2022年发射了90多枚弹道导弹和其他导弹，比以往任何一年都要多。那么其目标是什么呢？朝鲜方面说得很清楚，就是要通过增强核能力和导弹能力，来对抗华盛顿和首尔。

从去年1月27日起，朝鲜发射各类导弹，先是短程导弹，包括高超音速导弹，接着是火车上发射中程弹道导弹，接着是洲际弹道导弹，也就是远程导弹，后来又发射战术核导弹，拜登访问日韩时又打出八枚短程导弹。美国航母里根号在9月份进入朝鲜半岛海域，与日韩军演时，朝鲜进行水下导弹发射。10月份朝鲜又进行远程战略巡航导弹发射，一枚中程导弹飞越日本北部。11月发射洲际弹道导弹，四天内发射至少29枚短程导弹和其他导弹。12月发射了好几波导弹，短程、中程、远程导弹都有。看看，朝鲜几乎拥有各类导弹和水下、陆地、移动发射技术，也具有液体燃料和固体燃料推进技术。

而每次发射，朝鲜也给出具体的理由，比如回应美韩日的军事演习，回应美国对朝鲜的经济制裁等等。韩国尹锡悦总统上台，对朝鲜的态度比较强硬，这也加剧了半岛南北之间的对立。那么接下来，朝鲜估计会在洲际导弹上发力，以实现能打到美国全境的目标，从而来维护自身安全。金正恩在劳动党八届六中全会的闭幕报告中说，今后朝鲜要成倍增加核弹持有量，开发新型的洲际弹道导弹，以快速进行核反击。2023年朝鲜的导弹发射，大概就是新型的洲际弹道导弹，具有核打击能力的洲际导弹。