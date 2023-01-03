乌克兰战争加强了欧盟团结，会持续吗？

来源：美国之音

作者：布赖恩特

祖赫拉（Zohra）把一包一包的切片面包、水果和蔬菜罐头放入推车，这都是她从未想过会需要的免费食品。

其他巴黎人在巴黎耐心等候领取救世军的每周食品发放。大部分不愿交谈。志愿者在附近一个房间内准备发放更多的食品。

祖赫拉几个月前失去了在一家医疗诊所的工作。“所有东西都在涨价，房租、电和煤气。人们无法这样生活。”

欧盟各地此类的岁末情绪在增加，这也是欧盟几十年来首次面临能源危机和一场战争。分析人士说，如果欧盟在俄罗斯入侵乌克兰期间有时显示出惊人的团结和力量，有些人质疑随着冬季、支持乌克兰和欧洲价值的代价攀升，这会持续多久。

德国马歇尔基金会副总裁莱瑟（Ian Lesser）说，“这在很多方面都是变化的，都是欧盟很难快速行动的领域，”“在有些领域，它非常快速地行动，让很多人吃惊。”

欧盟2022年批准对俄罗斯实施九轮制裁，向乌克兰提供了几十亿美元的军事和人道援助，并接纳了数百万乌克兰难民。欧洲并终止了对俄罗斯廉价能源的依赖，寻求新的供应商与来源，并在冬季来临前储备了天然气。

但乌克兰战争至少短期内依然打击了欧洲的经济与能源安全，减缓了欧盟的减排目标。国际货币基金组织和其他专家认为欧盟会在2023年陷入衰退。尽管政府努力，价格和贫困都在增加。

救世军发言人科庞（Samuel Coppens）说，“让我们的确吃惊的是我们看到很多年轻学生们都很难撑到月底，”“单亲父母和退休金单薄的老年人都无法承受取暖费用。对他们而言，食品最要紧。”

伊弗普民调（IFOP）最近调查发现，一半以上的法国受访者担心收入无法支付每月的开销。四分之一的人认为需要慈善帮助。

来自喀麦隆的健保工人瓦莱丽（Valerie）几个星期前参加了救世军的食品发放计划。她说，“我能用50欧元（71新元）采购，我的购物车依然装不满。”

她并说，“我从一开始就不喜欢这场战争，”“我认为这里会有后果。现在我认为最贫困的人正在受到冲击。”

蜡烛与节能

欧洲人在俄罗斯攻击乌克兰能源设施后向乌克兰运送发电机，有些人还正准备国内可能断电。德国人在存储蜡烛，有电动车的芬兰人被要求进车前不要给汽车加热。

法国一半的核电站都在脱机维修。当局要求民众与商家节约取暖用电，希望避免可能的断电。

法国南部游客瓦莱丽说，“我的村子为乌克兰人筹资，”“但如果断电，对法国和欧洲人会很难。它的确会影响我们的日常生活和士气。”

欧洲改革中心副主任斯普林福德（John Springford）说，“眼下团结很强，”“但如果乌克兰战争变成彻底的僵局，事情可能会更难。”

法国能源专家布罗斯（Thierry Bros）更为悲观。他认为俄罗斯的能源战争能够击败乌克兰，影响欧洲团结。

布罗斯说，“我们的能源正在减少，我们的财富正在减少，经济转入衰退，这些都可能导致乌克兰疲倦，”“欧洲人会首先照顾自己。”

其它领域的分裂正在显现

匈牙利总理欧尔班建议欧盟制裁俄罗斯应该废除，并暂时阻止欧盟向乌克兰提供190亿美元（254亿新元）的财政援助。这项议案最终于上月通过。

波兰与德国对置放一套德国爱国者导弹防空系统产生分歧，有些报道说这显示更大的分歧。

分析人士说，欧盟还对俄罗斯的威胁以及欧洲未来与莫斯科的关系存在分歧。法国总统马克龙最近表示西方应该考为俄罗斯提供“安全保证”，引发波兰和波罗的海国家的激烈反对。

巴黎雅克·德洛尔研究所负责人梅拉德（Sebastien Maillard）说，“很明显抗击俄罗斯入侵就是捍卫他们自己的自由，”“这对波兰、波罗的海国家和巴尔干人都很明显。这对欧洲西部就不明显。”

德国马歇尔基金会的莱瑟认为欧洲会面临另一个考验。美国对乌克兰的财政和军事支持迄今超过欧盟。

莱瑟说，“谈到乌克兰重建问题包括甚至在战争结束前为支持乌克兰社会而现在可能做的事情，我认为美国方面会更强烈地要求欧洲做更多，花更多的钱，”“因为它能。”