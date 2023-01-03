和平保台 台独神主牌丢吗

来源：台湾联合新闻网

作者：曾士宇

近来包括副总统赖清德、民进党代理党主席陈其迈不约而同地抛出“和平保台”取代“抗中保台”，似乎是对国民党的主张“拿香跟着拜”。但民进党人士表示，两岸论述仅在宣传上微调，以降低冲突感，因此面对险峻的两岸僵局，仍是“换汤不换药”，却肖想（妄想）“乾坤大挪移”，前程堪虑。

民进党在上次总统大选时，巧妙利用香港反修例情势大卖“芒果干”，成为大胜的决定性因素，食髓知味，在去年九合一地方大选时，仍高唱“抗中保台”，没有警觉到俄乌战争中，战场惨况让民众对现代战争的可怖有了较深的体认。再加上美中对峙的地缘政治，将台海拱上“世界最危险的地方”，去年八月时任美国众议院议长裴洛西访台，导致中国大陆围台军演，四颗飞弹越过台湾而蔡政府不敢声张，暴露其在两岸关系上的有勇无谋、色厉内荏本质，社会氛围与上次总统大选时已大不相同。

另一方面，民进党就是“台独党”，早已是台湾社会的共识，而且之前从不讳言。蔡英文在李登辉时代担任陆委会主委，即抛出“两国论”。陈水扁任内宣布终止《国家统一纲领》，并在日媒专访中说，“四不一没有”的承诺不再有效，搞“入联公投”甚至被美国在台协会主席认为是在制造麻烦。

蔡英文担任总统时，任用自称“务实的台独工作者”的赖清德担任行政院长；接任的苏贞昌从防疫的“小明”们，农渔产品外销，食品注册等，一再对中国大陆冷嘲热讽，恶语相向，不放过任何机会挑衅，充满敌意，弄得两岸情势剑拔弩张，反而怪罪对方不友善，并以破坏两岸交流而洋洋自得。尤其《台独党纲》仍是民进党“神主牌位”，要想轻易华丽转身，世上岂有这等便宜事。

与之呈现鲜明对照的，马英九主政八年，以“九二共识、一中各表”为基础推动两岸关系，但见陆客来台每年以百万计，两岸交流友善频繁，贸易往来昌盛，大陆则对台湾农渔产品一再“让利”，在卸任前甚至促成“马习会”，两岸虽然不算友邦，但也绝非敌国，会发生战争，是难以想像的。马英九最近一再强调“避战谋和”，是国民党的一贯主张，也为支持者普遍认同，有相当的公信力。

蔡政府于去年底宣布义务兵役役期延长为一年，蔡英文说，只要台湾够强，就会是全球民主自由的主场，就不会变战场，青年就不用上战场，听起来冠冕堂皇，实则本末倒置，矛盾百出。此举当然是配合美国为压抑中国大陆“大国崛起”制定的亚太策略，自甘为马前卒，所以要大肆军购、延长役期，甚至欢迎美国“学人”进驻行政、立法单位，丧权辱国，莫此为什。台湾民众要想“和平保台”，唯有下架民进党政府。