缓和不应是中美关系的“烟雾弹”

来源：香港《明报》

作者：欧阳五

去年G20（二十国集团）峰会上，中美两国元首的会晤向世界传递了积极信号。美方向中方郑重做出“五不四无意”的承诺（不寻求与中国打新冷战、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持台独、不支持“两个中国”或“一中一台”；无意与中国发生冲突、无意寻求与中国脱钩、无意围堵中国、无意阻挠中国经济发展），中方明确了自身底线，并重申中国从来不寻求改变现有国际秩序，无意挑战和取代美国。双方的“战略保证”为两国关系设置了“护栏”，各方普遍认为中美关系趋向缓和，也关注接下来的中美互动。

美遏华动作不断 “缓和”似是台面姿态

这一个多月以来，两国团队按照两国元首共识，展开了一系列接触和对话。中美两国经贸、军事和气候变化等领域的官员，举行了多次面对面会谈和线上沟通。

但与此同时，美国的遏华动作也未间断。去年12月15日，美国商务部宣布把36家中国科技公司列入出口管制“实体名单”，经济脱钩仍在继续；12月23日，美国总统拜登签署了总额超过8500亿美元（1万1386亿新元）的2023财年国防授权法案，其中包括美国政府五年内向台提供100亿美元的“军事援助”及20亿美元“军事贷款”、加速对台军售等内容，显示美国在台湾问题上仍在加速“切香肠”。

中国人常说观其言、察其行。从美国所作的承诺和接下来的一系列行动来看，“缓和”更像是一剂烟雾弹，是台面上的姿态、是战术性的动作，而非真实战略意图。

战术式对待“缓和” 见当事国缺战略眼光

笔者以为，两国元首确立的“护栏”为危机中的中美关系开了一个好头，符合世界期望。若短期、应景、战术式地对待“缓和”，则不仅有失国际关系中殊为重要的国家信誉，也显示当事国对大国关系和世界局势的引导缺乏战略眼光。缓和不应只是美国安抚、塑造中国的障眼法，而应成为负责任大国的行为约束指南、处理大国关系的审慎态度，以及给世界的定心丸。

2022年10月，拜登政府发布的《国家安全战略》（National Security Strategy）提出美对华战略的核心目标是“竞赢”中国，并宣称未来10年将是中美战略竞争的决胜期。与此相应，其手段是提升自身发展水平和不断挤压中国发展空间。提升自身无疑是竞争的利好面，但挤压对方的发展空间则不一定会成功——对方会设法突围，还会产生反作用力。比如，美国对盟友发起的贸易战，几乎肯定会招致报复行动。针锋相对的升级，只会扩大经济损失规模。恶性竞争也会失去合作者，而中美在多重议题上都有着紧密的相互依存度，难以割席。

因而，中美必须积极管理竞争，既提升自我，也能让对方获得正当利益，并在关键领域合作以实现共赢。拜登在与习近平的会面中表示，美中双方有共同责任向世界展示，美中能够管控分歧，避免和防止由于误解误判或激烈竞争，演变成对抗甚至冲突。美国国务卿布林肯去年12月主持“中国事务协调办公室”（Office of China Coordination）成立仪式，确保美国能够“负责任地管理（responsibly manage）”与中国的竞争。 “负责任地管理”，意味着要改变认知和行为惯性。

此外，不随意挑战对方底线，遵循规则。 2022年的美国众议院议长佩洛西窜台事件，让中美关系跌入冰点，显示台湾问题是中美之间最危险的闪爆点；处理不当，就会令两国关系陷入险境。

反映美国霸权思维尚争文化

中国领导人在与美国领导人的会面中，明确“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线”。中美关系能否真正稳定，取决于这一问题能否得到妥善处理。维持台海地区的和平与稳定，符合中美共同利益，也是双边护栏的基石。

说到底，“烟雾弹”反映的还是美国根深柢固的霸权思维和尚争文化。一旦把对方界定为竞争对手，与之“共存”的意愿和空间就会急剧压缩。尚争文明有其优点，但弊端是缺乏从平等的角度与他国相处，从内省和道德的视角观察自身，以及从推己及人的全局观来成就彼此。从这个角度来说，中美之间还要不断地增进理解乃至互鉴。

疫情三年，人类经历了诸多黑暗时刻，也深切体会到互助、团结的重要，与和平、繁荣生活的可贵。站在新年的起点，希望中美能抓住关系企稳的机会窗口，多为人类造福。