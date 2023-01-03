中国媒体：2023年中美关系，美方也应提供稳定预期

来源：中国《环球时报》社评

随着2023年的到来，作为当今世界最重要双边关系之一的中美关系，能否在经历了过去一年的跌宕之后企稳，备受世界关注。新年伊始，中国外交部长秦刚大使在美国与美国务卿布林肯通电话，表示期待与布继续保持密切工作关系，推动中美关系改善发展。自两国元首去年11月峇厘岛会晤以来，双方在多个领域、各个层级的对话和接触在增多，这让不少观察人士对2023年的中美关系回温表达了谨慎乐观。

在过去的这一年里，中美关系可以说一度走到了危险的边缘。在台湾问题上，华盛顿在中方的底线附近进行疯狂的“极限试探”，尤其是时任众议院议长佩洛西窜台，严重冲击了中美关系的政治基础，让本已脆弱的两国互信雪上加霜。此外，华盛顿将中国视为“头号战略竞争对手”，在经贸领域不断加码对华制裁，在高科技产业链上大搞“脱钩”政策等，这些做法不仅冲击了中美双边关系，也危及世界的和平与稳定。

在2023年，中美关系是会出现一定程度上的回摆，还是走向不可避免的恶化甚至相撞？不难发现，近来对于两国关系企稳的“时间窗口”的议论多了起来，还有观点认为今年可能会出现一个中美关系的“小阳春”。这些说法本身就反映了外界的某种期待。中美的沟通机制在恢复、两国关系决不能脱轨失控成为最大共识、双方都面临疫情后的经济复苏挑战、2024年美国将进入大选年等等，的确有一些迹象显示，2023年或许是缓和中美关系最有可能的一年，“当前是合作的最佳时机”。

但这样的“机遇期”即使客观上存在，也仍然十分脆弱，而这是需要华盛顿反思的。美国政治的极化和撕裂，已经对中美关系形成了巨大的挑战，即使拜登政府有意踩一脚刹车，但在“越反华越出位”的国会山，冷不丁就会抛出一个雷。换句话说，尽管中美关系最近出现了回温迹象，但在台湾、产业链等方向上的问题始终没有解决，它们随时可能因为美国内部因素而突然恶化。

如今美国内部对此出现了越来越多的反思，《华尔街日报》此前的一篇署名评论指出，美国国内政治优先事项促使决策者对“中国威胁”反应过度，两党就“中国威胁”的共识几乎没有为具体政策“留下进行明智思考的空间”。此外，还有美国学者建议华盛顿在行动上“显示一些克制”，比如将美国军舰穿越台海的次数减少一半。华盛顿的政策精英应当正视这些理性声音。

当然，尽管中美关系面临了诸多不确定性，但有一点是十分确定的，那就是中国的稳定性将对中美关系形成积极塑造。这种稳定性既包括我们负责任的大国态度、对美外交原则和政策的确定性，也包括中国坚持“办好自己的事情”，一步一个脚印地实现综合实力的发展，并让自身的发展与时代大潮紧密交织。我们当然希望中美关系在2023年实现积极的进展，但就算出现“风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”，我们也毫不畏惧。

面对重重挑战，世界要好起来，大国要作表率。过去一年来，我们坚持不懈探索中美两个大国正确相处之道，展示出最大的克制和善意。在新的一年里，两国如何正确看待对方内外政策和战略意图，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，显然华盛顿需要做得更多。