中国入境隔离取消前 一些国际旅客通过抗议成功避免隔离

来源：华尔街日报

作者：Sha Hua，Rachel Liang

一些抵达中国的国际旅行者在当场举行抗议，反对被送去进行强制集中隔离后，他们取得了胜利。

中国已宣布取消入境隔离措施，但要到1月8日才开始实施。在南京机场，大约100名旅客与卫生工作人员和警察争论，认为遵守一项即将取消的规定是不合理的。

这群人拒绝登上将把他们带到一家酒店进行五天强制隔离的巴士。21岁的学生Jessica Li说，在来来回回的争论中，一些参与者反复高呼“不要隔离”的口号，有关部门后来做出让步，允许这些旅客直接回家。她周日晚上从首尔飞到南京。

Li表示，他们以和平方式提出异议，卫生工作人员只是敷衍着想让他们上车。

三小时后，南京又发生了一起类似事件，这次涉及到一趟东京到南京航班的乘客。据28岁的市场营销专业人士Akira Wang称，最终，这些旅客签署了一份承诺书，承诺对不进行酒店隔离带来的所有风险负责，之后被放行。

这位Wang姓男子说：这没有意义，我们的核酸检测结果都是阴性，现在中国有那么多人阳了，为什么要浪费时间？

中国国家卫生健康委员会不予置评。记者无法联系到中国民用航空局。中国国务院新闻办公室暂未回应记者的置评请求。

这些小型示威活动呼应了之前一波波愤怒和抗议浪潮，这些浪潮促使中国政府在2022年12月初突然叫停了一些全球最严格的防疫措施。

中国为应对冠病疫情采取了“动态清零”政策，使该国在近三年时间里基本上与外界隔绝。2022年，随着奥密克戎变异株病毒在全国各地引发疫情，促使政府实施长期和严格的封控措施，这种隔绝进一步加深。这些封控措施导致经济放缓，加剧了公众的不满情绪。

中国卫生部门去年12月26日宣布，将取消对国际入境者的冠病隔离要求，这是中国重新开放的又一重大举措。眼下，冠病疫情正在全国迅速蔓延。

国家卫健委表示，这一变化意味着，从1月8日起，入境人员不再需要接受多天的强制隔离。他们只需在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者即可来华。

现在抵达中国的旅客进入的是一个正经历大规模感染浪潮的国家，疫情的真实规模和程度尚不得而知。国家卫健委此前受到低报新增感染人数的批评后，于去年12月25日停止发布每日冠病疫情相关数据。

中国人正努力适应快速变化的环境，中国的医疗系统因患者（尤其是老年人）的大量涌入而不堪重负，全国各地的药店出现对乙酰氨基酚等退烧药物短缺。

根据中国国家药品监督管理局网站上发布的一份声明，上周五，中国应急批准了默克公司和Ridgeback Biotherapeutics LP的冠病治疗药物莫诺拉韦胶囊(Molnupiravir)。2022年2月，中国应急批准了一种与之竞争的口服药物，即辉瑞公司的Paxlovid。

中国官员否认药品或医疗设备短缺，并对美国提出的提供疫苗和其他医疗用品的帮助置之不理。

在过去六个月里一直在韩国留学的Jessica Li说，飞机起飞前，她的同机乘客在微信上组织了一个聊天群，并同意团结起来，以避免被隔离。微信是中国一款功能强大的应用。

她表示，在听说前一天南京的一次成功抗议后，他们受到鼓舞采取了行动。由此产生的对峙持续了大约一个小时。

Wang和他们这群旅客最初并不太成功，工作人员强迫他们在机场登上送他们去隔离的巴士。但在到达指定的酒店后，旅客们拒绝入住。经过90分钟的争论，工作人员让步了，在旅客们签署协议同意承担不进行隔离的全部责任后，允许他们回家了。

Wang称，我们大家和他们都知道，这已经不再合理了。

他表示，他总体上支持中国严格的冠病防疫措施，但在去年春天他所在的城市上海进行了长达数月的封控之后，他认为这种状况最终必须结束。

他说，不能再这样做了，不能再忍受了。