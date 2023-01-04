中国十多个大型城市的地铁使用量反弹 一些都会区疫情或已达峰

来源：彭博社

中国十几个主要城市的地铁使用率有所回升，表明退出防疫清零后的冠病感染潮可能已在一些都会地区达到高峰。

越来越多人在中国11个大型城市搭乘地铁，包括上海、广州、深圳和南京等大都市上周出行反弹。先前如北京和重庆等城市使用地铁的乘客数和交通拥堵程度自12月中旬左右的低谷有所上升。

在政府突然取消人口流动的限制和检测要求后，全国范围内的﻿冠病病毒病例数从12月初开始飙升。随着人们因生病或害怕被感染而留在家中，重新开放之初导致活动下滑，但地铁搭乘数据表明，一些都会地区的冠病疫情高峰可能已经过去。

地铁搭乘人数反弹支持官方周日发布的声明，即疫情在广州这个制造重镇已经达峰。自12月23日以来，该市发烧门诊的每日患者数量下降。卫生部门上周表示，北京、天津等地的冠病疫情高峰已经过去。

重新开放导致死亡人数激增，但由于没有发布可靠的数据，确切的死亡人数尚不清楚。也不知道中国其他大部分地区的人口活动情况，尤其是在广大的农村地区。

农历新年（从1月21日开始为期七天的公共假期）之前的几周，将是评估人口流动反弹情况的重要窗口，数亿中国人将回到故乡。自2020年疫情暴发以来，假期前后的旅行量直线下降，但彻底取消国内旅行限制后，意味着更多人今年可能会设法返乡过年。

电影观众已经慢慢回到电影院，但据在线票务平台猫眼娱乐数据显示，在刚刚结束为期三天的新年假期期间，全国电影院票房仅为5.54亿元人民币，比2022年同期的10.2亿元人民币减少46%。

文化和旅游部指出，旅游出遊人次与去年同期相比变化不大，旅游收入同比增长4%。旅游收入恢复至2019年元旦节假日同期的35%，出遊人次按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的43%。

