来源：微信公号“冰汝看美国”

2021年7月28日，秦刚抵达华盛顿履新，到今天他结束驻美的工作，一共524天。

秦刚驻美期间，美国经历了好几波冠病疫情，中美关系也一度处于高度紧张。大概有快一年的时间，几乎所有的活动都只能线上举行，这对初来乍到，又急需打开局面的中国驻美大使，制造了重重困难。以至于新闻同行们都替他捏把汗，还有美国同行直接用了Unfortunate来表达对秦刚的“同情”。

但大家可能很难相信，这18个月却成了在前线报道秦刚外交活动的驻美记者们，最繁忙的一段时间。过去一年半，秦刚出席了上千场活动，走遍了美国22个州。

2021年7月28日，经过十几个小时的飞行，数小时的车程，抵达华盛顿官邸那天，秦刚立即召开了媒体见面会，12分钟中英文演讲一气呵成。“中美关系的大门已经打开，就不会关上，这是世界潮流，是大势所趋、民心所向。”

秦刚指出，自己将按照两国元首通话的精神，同美国各界架起沟通合作的桥梁，维护中美关系的基础，维护中美两国人民的共同利益，共同推动中美关系重回正常发展轨道，让相互尊重、平等相待、合作共赢、和平共处的中美相处之道有可能变成现实。

而在之后的18个月，他身体力行，兑现了这个承诺。

2021年下半年到2022年初，正是美国冠病疫情最严重的一段时期。就连美国白宫和国务院记者会都严格限制人数。

要在这样的条件下展开外交工作，难度可想而知。小王当时天真地以为，由于疫情，估计大半年都不会去中国驻美大使馆采访了。结果2021年下半年，是我去中国驻美大使馆次数最多的一段时间。

既然美国人在疫情期间都work from home在家办公，秦刚也入乡随俗，通过云端视频会议展开外交工作，向美国各界介绍自己，了解他们。

2021年下半年，秦刚通过视频会见了美国各界的领袖，从各大智库到商界团体，再到华人华侨以及留学生等群体。

别看是视频会议，大家有时候相隔万里，但很多活动的现场气氛都轻松愉快，时不时还会听到阵阵爆笑。

一次是秦刚与“汉语桥”参赛选手在线交流，一位美国小哥满口山东腔，他说自己的中文是跟中国留学生学的。秦刚一听乐了，说你这同学也太亏了！人家来美国学英文，结果每天光跟你说中文了。全场顿时哄堂大笑！

曾担任外交部发言人的秦刚，与媒体打交道有着丰富的经验。但即便如此，面对咄咄逼人又充满偏见的美国媒体，如何与他们沟通成了秦刚需要解决的一道难题。

对待媒体，秦刚一直以来都是非常开放真诚的。为了迅速打开局面，他在2021年12月24日，邀请美国主流媒体进行了一次长达两个小时的炉边谈话，有问必答。

现场二十多位美国主流媒体的资深记者出席，问题从中美关系到台湾、新疆、中俄等等，问题非常尖锐，秦刚的回答也很坦诚。

在与美国媒体不断接触的过程中，秦刚很快掌握了主动权。他开始以不同形式借助媒体发声，同时也顺应美国媒体的生态，抓住了不同美国媒体的需求。但刚开始这样的尝试并非一帆风顺。

2022年1月28日，秦刚接受全国公共广播电台NPR的音频采访，但NPR播放的采访是经过大量剪辑的，很多关键信息和细节都被删掉了，这一次采访并没有展现出秦刚的原意。

总结经验后，秦刚3月20日亮相了美国CBS王牌节目Face the Nation，这次是电视直播，就不能被删减了。9分钟的采访，虽然主持人咄咄逼人，不断打断秦刚，但他仍然礼貌又不失风度地回答问题，释放了很多关键信息。

比如在当时美方最关心的俄乌冲突问题上，秦刚说：“有关中方向俄方提供军事援助的说法是虚假信息，我们对此反对。”“中方给乌克兰人民送去食品、药品、睡袋和婴儿奶粉，而不是向任何一方提供武器弹药。我刚才说了，我们反对战争，将尽一切努力推动局势降温。”

这次访问迅速成为了一次现象级采访，被美国各大媒体传播。

此后，秦刚还尝试不同形式的媒体互动，以及出席高规格论坛为中国发声。

在8月3号佩洛西访台的时候，秦刚把美国媒体“用”到了极致。当CNN正在直播佩洛西抵达的画面时，秦刚掐准时间，接受CNN直播采访，第一时间表明了中方严正立场，让全世界了解到只有一个中国。

8月4号，秦刚在《华盛顿邮报》发表署名文章，“中国为何反对佩洛西众议长访问台湾”，从“一中原则”的历史经纬和是非曲直出发，抨击了佩洛西的行为。

这篇文章在美国受到了高度关注，不仅仅在于秦刚文章的分量、时间点，还在于平台。就在秦刚发文前两天，佩洛西在《华盛顿邮报》撰文阐述“为什么要访问台湾”。

有意思的是，几个小时后《华盛顿邮报》发表社论“必须遏制佩洛西不明智的访台造成的损害”。

也就是说，在佩洛西窜访期间，《华盛顿邮报》成为了舆论主战场。秦刚文章分量举足轻重。

走遍美国 体验民情

一位资深外交官曾对我说，外交的本质就是人与人的关系。“云外交”最终无法替代面对面的对话，因此虽然美国每天仍然是几万、甚至几十万人感染冠病，秦刚毅然决定踏上“走遍美国”之旅。

一次活动间隙小王忐忑地问秦刚：“大使，您不怕感染新冠吗？”他回答说：“再难那也得硬着头皮上啊！”

每到一处地方，他都会深入了解当地的民风，切身体验当地的文化，零距离接触当地民众，给美国人留下了极为亲切友好的印象。

“金句”频出与“秦氏幽默”

一年多来，秦刚在公开活动、媒体采访中贡献了太多太多的金句，而且是以美国人能够听得懂的语言和逻辑，幽默又犀利地传递出中方的观点。

2021年10月，秦刚接受小王采访时，被问及如何看待美国中央情报局新设立“中国任务中心”，并将中国视为“21世纪最重要的地缘政治威胁”？

秦刚说：“拜登总统在联合国大会发言时也表示，美国不寻求搞新冷战。像007这样的冷战剧本，还是留给好莱坞拍拍大片赚赚票房吧。美方有些人总是沉浸式地自编自导、假戏真做，总在说自己是詹姆斯·邦德，陷入这样的内卷不能自拔，累不累？为何不“双减”一下呢？”

2021年8月31日，秦刚在美中关系全国委员会董事会成员视频欢迎活动上发表主旨演讲。

“美国有人认为，中国在赌美国输，中国发展的目标就是要挑战和取代美国。这是对中国战略意图的严重误判。” “中国没有赌美国输，而是乐见美国凭借自身的力量，而不是靠压制别国或让别国吃药解决美国自身的问题。” “美国有人认为，美国要从实力地位出发与中国打交道，可以像战胜前苏联一样赢得对华‘新冷战’。这是对历史和中国的严重无知。” “中国人民像珍视生命一样珍视国家主权和领土完整，没有任何妥协、退让余地。”

2021年10月6号，秦刚在线出席了美国美亚学会“旅游和人文交流”主题论坛，他结合当下中国流行的七个热词。通过“人民至上、生命至上”、“躺平”、“凡尔赛”、“内卷”、“饭圈”等词向美国介绍当下的中国。

2021年9月21日，秦刚出席卡特中心和乔治·布什美中关系基金会联合举办的对话。秦刚表示：“如何衡量一个制度是不是民主？世界上有不同的制度，一个制度是不是民主，要看其能不能代表人民的整体利益，人民满意不满意。民主不是摆设，更要管用。”

“我们可不可以这样理解中国的全过程民主：从人民中来、到人民中去、同人民在一起、一切为了人民。我们从不对别国说我们的制度是世界上最好的，因为我们懂得合适的才是最好的。好不好，不看广告，看疗效。”

2022年2月25日，秦刚在尼克松访华50周年纪念活动上发表了主旨演讲。他指出：“中美之间有竞争不可避免，问题是怎么竞争？我祝贺洛杉矶公羊队获得今年‘超级碗’冠军，但中美关系显然不同于激烈对抗的美式橄榄球比赛，这里不应有攻方、守方，不应有‘达阵’得分、‘四分卫擒杀’”。

2022年3月15日，秦刚在《华盛顿邮报》发表题为《我们在乌克兰问题上的立场》的署名文章，系统权威阐述中方在有关问题上的立场。秦刚驳斥了外界所谓中国对俄罗斯的军事行动事先知情的谣言。

他指出：“有人散布虚假信息，称中方事先对俄罗斯的军事行动知情并要求俄方在北京冬奥会后再动手。也有谣言称俄方要求中方提供军事援助。我愿负责任地告诉各位，所谓中方事先知情、‘默许’、‘纵容’等说法完全是虚假信息，意在推卸责任，抹黑中国。在乌克兰有6000多名中国公民生活学习，中国是俄、乌最大贸易伙伴国，也是世界上最大的原油和天然气进口国。俄乌发生冲突，于中方没有半点好处。中方不可能在知情情况下不予劝阻。”

面对记者犀利的提问，秦刚也总是能用“秦氏幽默”化解。刚到美国的时候他就被问到如何看待“战狼外交”？秦刚说：“中国人民热爱和平、推崇和谐。中国从不挑衅，也不制造麻烦。中国坚持走和平发展道路。每位中国外交官从入职之初接受的教育就是，中国奉行和平外交，与他国相互尊重、平等相待，致力于增进友谊、相互理解和互利合作。这些原则就像是外交培训手册，一直装在中国外交官的口袋里。我们不是主动出击，而是做出回击。更准确地说，中国外交官不是战狼，而是与狼共舞。”

今年12月秦刚出席美中贸易全国委员会年度晚宴时又打趣地说道：“感谢美中贸委会授予我杰出贡献奖，也要感谢葛士柏主席对我的热情介绍。但你忘记了一点，你没有说秦刚大使是‘战狼’（全场大笑）。”

2021年9月13日，秦刚出席美中贸易全国委员会董事会成员视频欢迎活动时，透露自己在成为驻美大使前，在即将开放的北京环球影城经历最后一道考验：乘坐过山车。

“看到这个大起大落的过山车，我不由想到了过去几年的中美关系。我决定，亲自体验一下它的惊险。接待我的人很惊讶，他问我你敢坐？我回答是的，这是我去美国当大使必须要经过的最后一道关。在经历了剧烈的上下翻滚、左右摇晃，我挺过来了，过山车终于软着陆，平稳滑行到终点。我也拿到了由康卡斯特集团发给我的赴美这张最后的通行证。”

今年8月秦刚在“大熊猫之夜”招待会上致辞，他开玩笑说：“我就知道你们今天不是来看我的...”

“大熊猫人见人爱，是国家动物园的招牌和明星，它们的一举一动在网上24小时直播并广受欢迎。大熊猫是当之无愧的‘大使’，它们的任期比历任中国驻美大使要长得多，‘大熊猫粉’也比我们这些大使的粉丝多很多。”

现场传来了阵阵笑声。但秦刚显然低估了他的粉丝数量。

2021年7月28日，秦大使抵达美国。2023年1月2日，秦外长离开美国。秦刚1日致电美国国务卿布林肯道别，忆及在担任驻美大使期间与布进行了数次坦诚、深入、富有建设性的会见。期待与布林肯继续保持密切工作关系，推动中美关系改善发展。

过去十八个月，作为驻华盛顿的中国记者，对于这样一位善于与媒体沟通的大使，纵然有万般不舍，但更期待与秦刚外长后会有期！