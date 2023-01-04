解放军抵近第三岛链的战略意义

来源：旺报社评

大陆军机31日史无前例逼近台湾禁航区，无独有偶，稍早一架大陆海军歼-11战斗机，在南中国海迫近美军一架RC-135侦察机，仅约3公尺距离。美国去年11月发布的“中国军力报告”强调，解放军在台海与南中国海，对美国及其盟邦的危险军事行为，大幅提高区域安全风险。美中在太平洋区域的竞争越来越趋激烈，各方能否有效管控风险，对区域安全影响甚巨。

美中不断在南中国海、台海与东海你来我往之外，近日解放军舰队远海长训，首次冲向第三岛链。美军双航母雷根号、尼米兹号正在第二岛链的日本横须贺与关岛附近海域活动，中国海军先后派遣北部战区海军远海编队三艘、一艘情报侦测船、东部战区海军一艘、北部战区海军辽宁号航母编队六艘舰船，进入第一岛链进行远海训练任务。

12月23日法国媒体揭露，法国海军太平洋司令部“隼200海巡机”，在法国海外殖民地玻里尼西亚附近空域，发现一艘舷号175的中国海军052D型驱逐舰活动。12月27日外媒再度报道，中国远洋综合补给舰“查干湖号”担任海上补给任务。这个海域是美军所认知的第三岛链，解放军舰艇在此出现，引发国际媒体高度的关注。

2007年8月美军太平洋总部司令基廷访问大陆，中国军官提议，希望两国“划洋而治”，分管东、西太平洋，但被基廷浇了一盆冷水。美国军方不同意“划洋而治”，却在美国政界引起正反不同的争辩。部分外交、情报官员赞同，国防官员却痛批姑息将铸成大错，等于让中国称霸于西太平洋，不仅侵蚀美国在此一地区的联盟基础，更将威胁西太平洋地区重要航道的安全。

从2010年7月开始，美国与韩国军队在黄海举行一连串的联合军演，8月份美国与越南军队也在南中国海举行为期一週的联合军事演习，两次的联合军演，加上一次发生在东海的“钓鱼台事件”，以及后续美日也在钓鱼台列屿附近进行联合军演，显然美国已经在黄海、东海和南中国海三个海域找到韩国、日本与越南做为代理人，让他们分别在邻接中国的海域采取强力的战略压制行动，整个东亚的战略情势也将演化成黄海、东海与南中国海可能同时出现的“三个海洋战争”。

70年来美国固守第一岛链，不让解放军突出岛链，但随着大陆军事力量的迅猛发展，解放军跨出第一岛链已不成问题，反而是在去年8月解放军对台围岛军演之后，大陆战机不断的突破台海中线，在军演时期大陆导弹飞越台湾上空进入日本经济海域，更让日本深觉威胁就在眼前。去年12月日本政府通过新版“国家安全保障战略”等安保三文件，确认未来十年军事政治路线。这三份文件包括，“国家安全保障战略”、“国家防卫战略”以及“防卫力整备计划”，其中最受注目的修改就是，让日本将拥有反击能力，换言之，必要时可以打击源头。

日本强化反击能力，解放军却经由巴士海峡进出第一岛链，不仅对台湾东部进行反包围，对日本西南诸岛也构成威胁。为此，美日联合作战方案已设定在日本西南的鹿儿岛县至冲绳县的西南诸岛建立临时攻击基地，以防卫解放军的攻击行动。

美日尽力对第一岛链补破网之际，传出大陆舰艇透过与南太岛国友好关系，可以进出南太平洋的第三岛链，如果解放军的行动成为事实，那么以关岛为基地的美国军力，将成为解放军可以攻击的范围。美中的危机管控不能只是停留在两国是否能够“划洋而治”的形而上论述，而应以习近平所称，“太平洋有足够空间容纳中美两个大国”的有容乃大心态，讨论如何共享太平洋的军事、政治、经济安全。

唯有美中和平，全球才得以和平，但愿在新的一年，美中两国都有共享安全、和平的愿景。