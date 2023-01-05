欧洲酝酿另一场战争？

来源：中时新闻网

作者：周阳山

上月初，巴尔干半岛的火药库再度爆发。科索沃北部的塞尔维亚人聚居区为了抗拒科政府的强制措施，将原先的塞国车牌改为新设的科索沃牌照，并抗议塞裔前警察被拘捕，在公路上设置了卡车路障，以阻止科方军警的进驻。不旋踵间，一场全面对峙的战争危机，骤然飙升！

塞国总统宣称，他们“已被逼到了墙边”，不得不在塞、科边界派重兵驻守，他指责科索沃当局和美国对于先前达成的协议缺乏尊重，迫使当地塞族与塞国政府采取紧急应变行动，以维护塞尔维亚的领土、主权和尊严。这不由得让人担心，会不会酿就另一场“俄乌战争”？而科索沃北部是否将变成第二个“乌东战区”，为欧洲和平带来新的威胁？

科索沃原本是塞国南部的自治省，长期以来落后而贫穷，目前人口约200万人，其中信仰伊斯兰教的阿尔巴尼亚人约占九成，信仰东正教的塞尔维亚人不到一成。自古以来，此地是塞尔维亚民族圣地，有许多东正教的世界文化遗产和景点。但是过去40多年来科索沃阿裔一直寻求独立，要求脱离南斯拉夫及后继的塞尔维亚，并拟与邻国阿尔巴尼亚合并。其结果爆发了多次流血冲突，形成严重的人道灾难。

1996年到1999年之间，南斯拉夫安全部队以塞族为主体，与阿族游击队所组成的科索沃解放军浴火交锋，导致1万3500余军民罹难，其中塞军牺牲约1200人，科军估计为1500至2100人。在战争中，有九成阿裔被迫迁徙，同时也有20万塞裔背井离乡。这是一场没有赢家的战争。

1999年3月24日至6月10日，为了制裁南斯拉夫当局，在未经联合国安理会批准的情况下，北约连续78天对塞尔维亚实施猛烈空袭，导致2000多位平民丧生，4万多栋房屋被毁。5月7日晚美军B-2轰炸机发射五枚精确制导飞弹击中贝尔格莱德的中国大使馆，导致三名记者邵云环、许杏虎和朱颖遇害，另外还炸伤了数十人。美国总统克林顿公开致歉，指其为误炸意外；但旋即引发了北京、上海、沈阳等地大规模的反美示威。最后美方向伤亡者家属和中国政府进行赔偿。此即“五八事件”。

已故的哈佛大学教授傅高义曾在柯林顿政府担任国家情报官，负责东亚事务，他指出中情局对外宣称因地图定位错误而“误炸”的说法并非事实，他认为这是官员擅自指令轰炸的结果，但不可能是政策性的决定。究实言之，此事件对中国与美国关系确已造成严重而持久的影响。

2008年2月17日，在北约支持下，科索沃议会通过独立宣言，宣布正式脱离塞国而独立，但塞尔维亚拒不承认。迄今科索沃已获得近半数联合国会员国的承认；但由于中、俄反对，至今未能加入联合国。至于欧盟成员国包括西班牙、希腊、塞浦路斯、斯洛伐克、罗马尼亚等，则因科索沃的“自治省”定位，恐将引发各国少数民族寻求独立的连锁效应，乃拒不支持。至于塞国政府虽然面对各种形式的挑战，却依然坚持对科索沃拥有完整的主权，并持续与美国及北约抗衡。这正是科索沃危机始终难解的主因。