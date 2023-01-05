美国众议长选举变成漫长“连续剧”

来源：彭博社

作者：劳拉·戴维森（Laura Davison）

美国众议院陷入僵局，共和党的内斗使众议长选举连续两天难产，20名反建制的保守派共和党议员反对凯文·麦卡锡担任议长，称他做的贡献不足以使其赢得选票。

双方都已经不再顾及颜面。长期来身处众议院核心领导层的麦卡锡周二晚间与盟友碰头，试图化解僵局争取支持，但收效甚微。面对团结如铁板一块的民主党，麦卡锡如果在党内有超过四人投反对票就拿不下议长之位。

解决这场斗争有哪些选项？

首先，麦卡锡得向反对者做出重大让步，但这样会削弱他的领袖地位。其次，他也可以选择让贤，换一个人去参选。现在还不清楚这个替补可能会是谁，而且从政治角度而言也难以进行，除非麦卡锡正式宣布退出。最后还有个不是办法的办法，那就是劝说民主党投他，而不是少数党领袖Hakeem Jeffries（杰弗里斯），如果能够做成这件事，那麦卡锡可以在没有保守派支持的情况下当选议长。

这些保守派想要什么？

反对麦卡锡的20名共和党人希望他们的观点可以在众议院议程中得到更突出体现。这些人许多来自于极右翼的“自由党团”，这个党团兴起于茶党，而茶党长期以来就和Eric Cantor（康特）、John Boehner（博纳）、Paul Ryan（莱恩）等共和党领袖不睦。麦卡锡最主要的反对者包括宾州议员Scott Perry（佩里）、佛罗里达州议员Matt Gaetz（盖茨），以及科罗拉多州议员Lauren Boebert（博伯特）。这些人认为麦卡锡没有倾听他们的意见，在众议院里没有给保守派提供足够的发声机会。

而麦卡锡和他的盟友认为，谈判期间他的对手一直在改变目标。在新一届国会上任前的几天，麦卡锡发布了一项提案，允许任意五位众议院共和党人可提出对众议长的罢免动议，并允许众议院委员会在意识形态上有更大的多样性。此后，一些保守派人士表示，他们希望任意一人，而不是五人就能提议罢免议长。他们还要求将特定成员纳入主要委员会，包括控制税收，贸易和卫生政策的筹款委员会，以及负责分配联邦支出的拨款委员会。这一要求意味着，部分保守党派成员可以比资历更老的共和党议员获得更高优先权，未来或酿成党内更多争斗。

“自由党团”领导人Scott Perry此前还表示，除了对右翼优先事项（例如平衡预算案，改革当前税收系统和移民草案）进行投票之外，他还希望对任期设限，这对于温和派共和党人来说在政治上可能有困难。

为什么众议长选举如此重要？

众议院议长是宪法规定的唯一国会领导人，在总统继任顺序中，众议长是第二顺位继承人，而且还是众议院议事日程的掌控者。在正式选出众议长前，众议院不能开展其他事务，包括投票表决对政府基本职能的拨款。在共和党人化解分歧前，美国实际上没有国会来授权联邦政府支出以应对自然灾害，恐怖袭击或战争行为。

没有议长，议员就不能宣誓就职，也不能为新一届国会制定规则。麦卡锡的盟友还认为，继续为众议长人选争执不休将拖慢共和党开工的时间。自从赢得众议院多数席位以来，共和党一直声称有许多工作要完成，包括调查拜登政府。

谁可以替代麦卡锡？

目前看不出有谁可以确保获得多数票。被讨论的名字包括计划成为麦卡锡第二的Steve Scalise（斯卡利斯），或众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry（麦克亨利）。这两人背景相似，都经验丰富，但反对麦卡锡的那20名保守派议员到现在还没有表示过这两人出选是否可行。

而且，眼下也不清楚这两人自己是否有参选愿望。尤其是McHenry，他可能陷入与Ryan同样的窘境，Ryan当年做议长时没少因为党内分歧栽跟头。就像Ryan升任议长时一样，40多岁的McHenry更渴望的是做一个委员会的主席。

反对麦卡锡的那20位保守派议员此前支持的是众议院监督委员会主席Jim Jordan（乔丹），但他的超保守观点可能会让他失去温和派的选票，因此不太可能赢得共和党多数议员的支持。Jordan本人是麦卡锡的坚定支持者。

民主党对此有何看法？

对于共和党的闹剧，民主党是有点抱着“看好戏”的心态的。共和党内讧正好印证了民主党在中期选举提到的共和党不善于治理的观点。在席位差距本就不大的众议院，软弱的议长和低效的共和党可以让民主党有更大的掌控权。所以民主党没有动力放弃自己人Jeffries而去支持麦卡锡。民主党可能会尝试让麦卡锡做出更大让步，如果这样做，麦卡锡会失去更多右翼人士的支持。

这对拜登的议程意味着什么？

由于共和党在中期选举中赢得了众议院控制权，民主党已经对拜登在国会推动法案可能不顺有了心理准备。一小部分极右翼人士就能让议长选举难产的现实说明，不管最后谁能做议长，任何重要法案的投票都必须经过和这些反对者角力。这意味着将来无论是推出两党合作的法案，还是寻求与参议院的配合，成功率都很低。日后两党在政府支出法案、提高债务上限法案等方面都会有激烈斗争。如果议员们不能在最后期限前就提高债务上限达成协议，会对美国经济产生负面影响。