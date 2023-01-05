美国会众院议长宝座之争与台海危机再现？

来源：台湾联合新闻网

作者：宋燕辉

新年第三天是美国第118届国会的开议日。但因为众院议长选举的三轮投票都没有任何一位候选人拿到当选门槛的218票，国会无法顺利开始运作。

去年11月美国期中选举结束，共和党获胜，拿下众院222席，成为多数党；原本是多数党的民主党拿到213席，成为众院少数党。基此，前众院议长民主党籍的佩洛西下台，改由共和党籍的众议员担任。

期中选举后，美国国内不少政治评论家认为众院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）有可能拿下众院议长宝座。台湾一些政治分析家也担忧，一旦麦卡锡当选议长，台海紧张情势可能再度升高。

麦卡锡过去曾公开支持民主党议长佩洛西访台，并称如果担任议长，将很乐意访台。美国白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）于去年11月下旬表示，如果众议院新议长希望访问台湾，美国政府不会阻挠。

去年11月24日，立法院外交及国防委员会邀请国安局长陈明通、外交部长吴钊燮、陆委会副主委邱垂正做报告并备询时，民众党立委张其禄问陈明通麦卡锡是否会来台的初步评估为何。陈明通表示，麦卡锡确曾表态过，若当选众议院院长会访台，但其是否访台，“台美双方要有协商”。

美国118届国会众议院共和党籍议员被提名角逐议长宝座的有三位。来自加州，且担任前众院少数党领袖的麦卡锡在三轮的选举中都被提名，且在第一轮与第二轮的投票中都拿到203票，但在第三轮减少一票，拿到202票。在第一轮的投票中亚利桑纳州众议员安迪．比格斯（Andy Biggs）也被提名，但只得10票。在第二轮与第三轮投票中，被提名的俄亥俄州众议员吉姆．乔丹（Jim Jordan）分别得到19票和20票，但吉姆．乔丹表示对议长宝座没兴趣。

麦卡锡会登上议长宝座吗？若当选，真的会访台吗？如果蔡英文总统与执政党为明年总统大选造势考量，会积极策划邀请他吗？

目前，美众院议长选战陷入胶着，而麦卡锡首三轮投票都失利的发展，增加登上议长宝座的不确定性。麦卡锡在争取议长宝座的首三轮投票中，距离当选门槛218票，还有15至16票差距。尽管三次都失利，麦卡锡表示绝不会退出选举。他也说，离当选很接近了，只要再争取到11票，而前总统特朗普也再度重申对他争取议长的支持。

美国主流媒体宣称这次的选举是世纪性众院议长之争。1923年，众议院投了九次票才选出新的议长。由于议长尚未选出，新当选的众议员无法宣誓就职，国会也无法运作。

值得注意的是，美国国会议长的选举并不一定要有全部众议员的过半数，也即少于218票也可当选。若有议员不投票，或以“投票出席”（vote “present”），不过全议员总数的一半也可当选。佩洛西前议长就曾以216票获得连任。尽管如此，分析家认为，如果选举一拖再拖，此将不利麦卡锡。

国会众院议长之选举是美国内政，台湾无插手发言余地。但由台海可能再出现危机的角度去看此次选举，如果麦卡锡不当选也并非坏事。