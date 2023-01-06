台湾税收连年超征是政府失能

来源：台湾《经济日报》

《经济日报》社论

台湾政府今年税收超征达4500亿（新台币，下同，196.87亿新元），比去年超征的4034亿还要多，行政院决定分配给地方政府700亿，1000亿用于补助劳健保基金和台电亏损，1000亿用于加强“韧性经济方案”，最后剩余的1800亿，行政院长苏贞昌决定将发放每人6000元现金。所谓有钱好办事，政府现在有了这么一大笔资金可用，当然大家都很高兴；但是要知道政府所有的钱都是从民众身上拿来的，每一分钱都应该用在刀口上，做最有效的运用，这样才不会辜负民众对政府的期望。

台湾政府每年都会编列预算，包括支出与收入。支出的部分包括军公教薪水、国防、经建与社福支出等等；为了支应这些支出，必须同时编列收入来源，主要包括税收、费用收入与国营事业盈余上缴等等。如果预期收入不足，可以发行公债来支应；如果有盈余，则可以保留到下一年度使用。而去年出现大量超征，就是因为年初在编列收入时较为保守，或是错估经济情势。

通常来说，由于经济情势变化很大，税收估计不易，因此预算编列和决算情况会出现误差，这是正常现象。但是，如果出现去年超征这么多，几乎占政府原先编列预算的20%，这个误差就显得太大。这显示政府无法正确估计实际经济情况，不然就是政府太保守估计收入，无论是那一种，都表示政府部门没办法没能力充分掌握台湾的经济情况，这绝对是相关部门的失职。

事实上，民进党政府执政的六年期间，几乎每一年都出现税收超征近千亿的情况，只有2020年例外；而且超征的金额有越来越大的趋势，从2016年的1278亿，增加到前年的4034亿，再到去年的4500亿。政府连年超征的直接影响，就是出现严重的财政拖累（financial drag）问题，因为通常政府支出是总体经济中一项重要的有效需求，而当政府收入远大于政府支出时，就表示全社会的有效需求不足，因此就会拖累经济成长的速度。

另一方面，在政府连年超征的同时，我们也看到整个台湾的负债也在增加，由2015年的5.3兆增加到2022年的5.7兆。这是一个很奇怪的现象，政府税收超征为什么还会不断的增加负债呢？最主要的原因是，政府编列了很多“特别预算”，而特别预算不计算在政府的经常性预算中，使得经常性预算的编列就少了，而当税收增加以后，就出现了超征的情况。也就是说，如果把一些特别预算改成经常性预算来编列，超征税收的情况就会少很多。几年前，政府编列前瞻计划八年8000亿的特别预算；而这两年为了因应疫情，又编列了超过8400亿的防疫特别预算。这些特别预算通常都会以发行债券来支应，因此导致台湾整体负债的增加。

为什么政府要编列特别预算呢？一般来说，特别预算应该是用来支应一些特别情况下的支出，比方说疫情暴发，政府需要巨额费用来购买疫苗，民众对于这项特别支出没有异议。但是，前瞻计划8000亿预算中，超过一半与轨道建设有关，这些建设通常需要较长的时间，为什么不能编入经常性预算来支应呢？如果当年这些特别预算放在每年的经常性支出，现在就不会年年都出现那么多超征税收了。

总而言之，政府有财政盈余很好，但是如果超过太多，就表示政府对于财政收支的预估不准确，这就是执政上的失能。而如果又再利用特别预算的方式，来逃避监督，那就更代表政府部门的心态可议了。虽然现在政府有大量盈余可以发放现金来讨好民众，但是这些钱原本就是民众上缴的，政府发回一部分是理所当然的事。反而我们要更严厉的要求政府，未来每一年都应该精确编列预算，并且严格执行，不应该再出现严重超征，或是大量负债的情况，这才是一个负责任的政府应该有的态度。