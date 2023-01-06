未来，会是“经济正确”的世界吗

来源：台湾《上报》

作者：王盈勋

年度交替，一如往年，不少专家与媒体，开始预测未来世界的可能走向与趋势。对2023年，最普遍的一种说法是，因应通膨高涨，我们面临一个历史性的转折，这世界将告别长达二、三十年的低利率时代。

这种说法，不能算是预言，因为美国联准会已在去年多次大幅升息，将利率调至近5%的水平。真正关键的问题是，高利率是否会成为常态，成为名符其实的“历史转折”。

经济学家对此的标准答案是，高利率既因高通膨而起，那就要看通膨何时降下来而定。

这是个经济正确的答案。但我们的世界，是朝着经济正确的方向前进的吗？这可能就是我们眼前的经济预测的盲点。

2008年的全球金融危机，一言蔽之，一群所谓的华尔街天才，用衍生性金融商品，把金融体系搞垮了。华尔街说服了美国政府，美国政府与媒体则是说服了多数的人们：不救这场危机，所有的人都要倒楣。救的方式，是史无前例的宽送货币政策。

2023年回顾，救市的真实结果是什么呢？全球性的贫富差距加大，有参与金融游戏，有本事从银行借钱的都发大财，没参与的，保守行事的，薪资增幅有限，通膨你躲不了，房子你买不起。

这15年的历史，算是经济正确吗？在股市崩盘、通膨骤起之前，你说服不了几个人，这是不正确的，即便时至今日，你可能还是说服不了几个人。普罗大众的悲哀是，根深蒂固地相信，这些专家炮制的，对自己不利的“知识”。

经济正确与否，要看你政治上站在哪里。要是便当涨十元就影响了你的生活品质，台北的房价你只有望屋兴叹的份，过去15年的经济政策，不会是正确的。

那，未来15年的经济会是正确的吗？升息有助抑制通膨，或许可以暂时阻挡便当再涨十元，让你看房子的脖子不用抬得更高，对中低收入者是有利的。但有能力从事金融投资的人不开心。

今天媒体与经济学家的经济正确，实则也在宣告，政治的天平要往另外一端倾斜了。我不是算命师，而是只有一个简单的提问：如果华尔街/政治人物/媒体组成的权力菁英没变，也没人迫使他们改变，那天平为何会变？

在我看来，现今打通膨的作为，只是权力菁英避免天平过于倾斜而倒塌的权宜之计。这种权宜，可能要比多数人设想的，要来得既小，且短，因为这天平未曾是持平的，也不是只以经济来度量的。

金融游戏再起的时间不会太久，你如果既不想参与这场游戏，也不想起身改变这个体制，而只是说，你看吧，我说会崩。那你可能依旧是，下一轮的财富被分配者。