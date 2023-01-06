延长在岸人民币交易时间 中国去美元化雄心向前再迈进一步

来源：彭博社

作者：Maria Elena Vizcaino

中国扩大对在岸人民币市场兴趣的最新举措表明，在努力削弱美元霸主地位之际，北京将坚定提升人民币的全球吸引力。

为促进人民币的国际使用，中国本周延长了在岸人民币的交易时间。诚然，这只是一小步，但中国此前还采取了促进能源和商品出口大国在交易中使用人民币的措施，而且有数据显示，人民币交易活动出现快速增长。

去年上半年美元的走强以及将其作为武器对俄罗斯实施制裁的行动，为一些世界大型经济体探索办法绕开美国货币提供了新的动力。虽然无人表示美元很快会失去作为主要交易媒介的霸主地位，但去美元化的尝试正在不断增多。

市场开放长期以来一直在中国政府的议程之上，但从台湾和俄罗斯到半导体技术和贸易，各方面紧张局势的加剧可能给北京的领导人带来额外的紧迫感。

“北京正在努力保持人民币作为国际货币的地位，以应对近期的地缘政治紧张局势和敌对情绪，特别是在美国，”伦敦对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官Stephen Jen表示。

习近平去年再次当选中共中央总书记也为进一步推进市场政策提供了一个更坚实的平台，不过对中国从防疫走向开放的担忧可能会加剧挑战。

中国本周将在岸人民币交易的结束时间从北京时间23:30延长至次日凌晨3点。这个时间一直持续到了欧洲时间的傍晚以及美国时间的下午。

鉴于仅有少数几家中资银行有能力稳定参与新时间段的交易，市场反应平淡。根据外汇交易中心的数据，周二首日在新增的这三个半小时内，包括中资大行、股份制银行、外资行等在内的16家机构达成交易共1.28亿美元，约占全天成交量的0.4%。

但这种转变，加上鼓励在大宗商品交易中使用人民币等其他举措，可能有助于促进人民币的使用。与大多数主要货币相比，人民币的管理更为严格。

Brown Brothers Harriman＆Co.驻纽约外汇策略全球主管Win Thin表示，交易时间的延长会让外国人与中国做生意变得更容易。他还提请人们注意投资一直在流出中国。

例如，数据显示，跨国基金2022年连续10个月减持人民币计价国债，中国可能出现自2013年有相关数据记录以来的首次资金净流出。

人民币交易分为离岸和在岸市场。对于大多数国际交易员来说，离岸市场更为重要，最近几年取得了长足增长。离岸市场为全天候交易，不会受到中国国内那样的管制。而最新举措侧重于在岸市场。

国际清算银行(BIS)最新发布的三年一度的外汇交易调查显示，在其追踪的39种货币种，人民币整体增长最快，日均使用量跃升至5,260亿美元左右，计入汇率波动的增幅超过70%。成交额的增长主要受到中国以外对手方之间交易的推动，在2019年至2022年间增长了一倍，占到所有人民币交易的80%左右。

然而，人民币交易量相对于中国的经济规模仍然很低，约为全年国内生产总值(GDP)的3%，而美元为GDP的30%，新兴市场货币的中值为6%。BIS去年的另一项调查显示，2022年人民币交易量在所有外汇交易中的占比为7%，成为第五大交易货币；美元占比为88%。

与此同时，中国也在促进人民币在与主要能源和大宗商品出口国交易中的使用。俄罗斯将其1865亿美元（约2506亿新元）国家福利基金可持有的人民币资金比例提高了一倍，达到60%。在乌克兰战争的影响导致许多其他客户切断了与俄罗斯的关系后，俄罗斯将更多的能源销售向中国倾斜。在习近平访问利雅得以增强两国关系之际，中国上个月还与沙特阿拉伯签署了约500亿美元的投资协议。

Kekselias Inc.负责人Victor Xing表示，延长人民币交易时间将有助于促进与俄罗斯和沙特阿拉伯的此类交易。

在中国宣布延长交易时间后，人民币升至四个月最强水平。在中国转变防疫政策后，随着国际投资者押注中国经济的复苏，人民币自11月份以来走强。

“这是中国向世界其他地区重新开放的积极信号，”富国银行外汇策略师Brendan McKenna表示。此举“表明中国希望进一步融入全球金融市场。”