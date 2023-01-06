法国总统马克龙推动2023年改革进程须闯几道关？

来源：中新社

作者：李洋

法国总统马克龙决定在2023年再次将改革进程放在突出位置，其中的重中之重便是退休制度改革。这一改革备受法国各界关注，无疑将对法国社会产生深远影响。相关改革进程不会一帆风顺，将遇到各种挑战。

根据法国官方本月初公布的计划，相关改革方案的具体细节将于10日揭晓，随后将在23日提交至内阁，2月初将展开议会辩论。

退休制度改革是马克龙任内的标志性改革措施，早在2019年便由时任总理菲利普公布改革方案要点，计划把当时的数十种退休和养老金制度逐步整合为单一的全民退休制度；同时鼓励人们将退休年龄由法律规定的62岁延长至64岁。2020年之后由于新冠疫情暴发，导致相关改革进程陷入停滞。

马克龙2022年成功连任总统后，多次重申要再度推动改革进程。他在新年献词中强调2023年是相关改革启动的一年，并确定新方案将在“夏季结束前”开始实施。相关改革如若向前推进，至少要闯过三大关口。

首先是“民意关”。退休制度改革涉及所有民众的切身利益，势必会引发相当广泛的讨论，伴随而来的争议也在所难免。相关改革已经在法国政坛酝酿相当长时间，但终因各方掣肘特别是主流民意的反对而作罢。

在支持改革的民意度方面，官方目前并不占优势。法国BFM电视台5日公布的民调显示，近半数受访者赞同维持当前的62岁法定退休年龄不变，仅有27%的受访者支持延长退休年龄。最近发布的哈里斯民调也显示超过半数的受访者反对退休制度改革。

在2019年相关改革方案要点出台之初，便很快在法国各界引发激烈反响，当时工会组织纷纷表示强烈反对改革方案，展开大罢工和抗议示威游行，向政府施压。如今工会组织仍然态度强硬，不愿在延长退休年龄等方面做出让步。

值得一提的是，因疫情沉寂多时的“黄马甲”运动也试图卷土重来，计划本周末在巴黎市中心举行游行抗议活动，反对退休制度改革。“民意关”是相关改革所面临的最具挑战性的关口。

其次是“政治关”。2022年虽然马克龙连任总统，但执政联盟失去了国民议会绝对多数席位，对议会的掌控力下降。国民议会目前的主要反对派——极左翼党派“不屈的法兰西”主导的左翼政党联盟和极右翼党派“国民联盟”——与官方在关键政治经济议题上鲜有合作。

极左翼党派领导人梅朗雄和极右翼党派领导人勒庞在2022年总统选举期间均反对延长退休年龄。他们提出的相关方案与法国官方目前披露的方案相比仍有不小分歧。梅朗雄甚至提出要将法定退休年龄从62岁降低至60岁，这与马克龙的改革初衷相去甚远。

法国总理博尔内此前已多次援引宪法第49条第3款，不经过议会讨论和表决通过预算案。如果按常规立法流程，不采取援引宪法条款等特殊措施，退休制度改革方案很可能在议会面临巨大挑战。

第三是“经济关”。法国官方机构最新公布的数据显示，法国2022年12月的通胀率有所缓和，但由于能源价格预期反弹，2023年年初的通胀率仍有可能再度上升，从而给民众生活和官方施政带来压力。

法国官方对能源价格的有效监管和控制被普遍认为是缓解通货膨胀的有效策略，但这也意味着政府需要为稳定能源价格投入大量援助金，造成财政预算压力。退休制度改革的主要目的之一便是为了平衡财政预算，助力政府闯过“经济关”。但面对2023年的全球经济下行压力，加之乌克兰危机的持续，可能反而需要官方继续加大补贴民生。复杂的经济账可能需要官方进一步研究。

面对如此艰巨的闯关任务，马克龙在新年献词中提出团结的口号，呼吁法国人在新的一年尽可能团结一致，并指出在如此艰难时刻不应屈从于纷争，应有信心面对未来挑战。这一言论被各大法国媒体放在突出位置报道。或许惟有团结一致，才是马克龙推动改革进程用以闯关的“制胜法宝”。