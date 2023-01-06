赖清德须克服台湾政治的“三个惯性”

来源：台湾《上报》

作者：颜辰州

台湾自1996年总统直选以来，有三个惯性：第一、现任总统都成功连任，但执政两任后皆政党轮替，从来没有单一政党连续执政超过八年。第二、民选后曾任副总统的政治人物，没有人能当上总统。第三、曾任阁揆者，也无人选上总统。这三个惯性各有其背后因素，20多年来深刻影响台湾政坛的权力更迭。

民进党政府在蔡英文领导下，步入第二任期的尾声；而准备要竞逐下一任总统的赖清德，曾任行政院长、现任副总统，赖清德正站在台湾政治这三个惯性的对立面。在台湾特殊的宪政体制下，这三个惯性延续至今并非偶然，赖清德在未来一年的竞选过程中，必须克服台湾政治发展历程中这三个惯性。

惯性一：八年一次的政党轮替

除了李登辉1996年当选首位公民直选总统，因为已担任过两任非民选总统，而决定不竞选连任之外，扁、马、蔡三位总统，台湾人总是不吝给予现任总统连任机会。但2008年、2016年蓝绿执政末期，不同政治局势下，选民又偏好“换党做做看”，选择让政权轮替，也形同对轮替前的执政党投下反对票、不信任票。

如今，民进党即将执政八年，虽然蔡英文并没有如陈水扁、马英九政府，有人民信任度崩盘的问题，但2022年地方选举大败，民进党元气大伤未回神，社会仍有希望执政权易手的氛围。赖清德必须说服台湾民众，为什么要继续投票给他带领的民进党，而不给国民党机会？

八年一次政党轮替的惯性，将是赖清德的首要难题。是他的能力多么卓越，跟其他候选人相比有绝对优势，还是民进党执政团队如何优于国民党，哪些当前执政党做不好、在野党不会去做的他会做？赖清德的答卷，是台湾选民决定“这次‘不’政党轮替”的重要防线。

惯性二：备位元首无声难上位

副总统是备位元首，宪法除明定“总统缺位时，由副总统继任”、“总统因故不能视事时，由副总统代行其职权”外，对副总统的权责没有进一步规范，也导致副总统在政治实务上，经常没有角色。这一点，从连战还曾以副总统兼任行政院长，引发宪政争议，就可略知其运作逻辑；吕秀莲、萧万长、吴敦义、陈建仁在担任副总统期间，也鲜少被政坛聚焦。

副总统的权责问题，和总统选择副总统人选的思考，经常有互补性的考量。但可以确定的是，在1996年之后，除了连战两度参选总统，其余几位副总统，虽然贵为一人之下万人之上，但连代表政党“参选总统”的边都搆不到。

当然，赖清德不能完全和前述副总统们相提并论。2020年就任副总统的赖清德，深知副总统难成焦点的问题，在和蔡英文的默契下，在上任前就以当选人身分访美。在任期中，无论出访友邦和美国副总统哈里斯“巧遇”，或以“个人身分”亲赴日本吊唁安倍晋三，都不难看出赖清德试着在副总统职权下，尽其所能凸显自己的痕迹。

2021年四大公投，赖清德也让自己站上宣传“四个不同意”的舞台，不缺席这场攸关“国际贸易”、“对美关系”、“能源”、“民主机制”等民进党执政蓝图的战役。当时，他与苏贞昌、郑文灿之间安排行程的竞合，也是政界关注焦点。赖清德欲求恰如其分地扮演“有声音的副总统”，即是想突破此一政治惯性的最佳写照。

惯性三：阁揆高度耗损难接班

台湾从总统直选迄今逾26年，换过17任次的行政院长，阁揆是高度耗损的职位，可见一斑。台湾目前的政府体制，总统被认为“有权无责”，行政院长经常被视为是总统的执行长。一旦担负起政治责任下了台，等同概括承受了所有执政团队的错误和问题。台湾至今没有行政院长当总统这个惯性，并不令人意外。

台湾政坛在民主化后，同样从1996年总统直选后起算，担任过行政院长的政治人物，后来成为副总统的，有连战（1993年至1997年任阁揆）、萧万长、吴敦义、赖清德。前三人确定止步于副总统，赖清德正在挑战这个惯性。

赖清德2017年9月上任行政院长，到2019年1月下台，在任短短一年四个月即为地方选举大败总辞负责，他任内包括一例一休修法等重大政策，也都免不了成为包袱。对赖清德来说，幸运的是，在2020年总统大选，作为副手和蔡英文搭档的大胜，多少冲淡了他前次因为地方大选大败而下台的冲击。

这三个惯性并非各自独立，而是互为因果。历史斑斑可考：曾担任阁揆的政治人物，想直攻总统的，因为整体执政成绩不佳带来的耗损，种下八年政权轮替的“果”；又因为选民八年一次让政权轮替的惯性，担任过副总统、阁揆的人即使有企图心，但在野八年后政治生命已然终了，政权轮替在此又成了“因”。

各种内在条件、外在环境下，民进党内部对提名赖清德参选2024年总统，已不做他想，但赖清德面对以上三个台湾政治的惯性外，还有更多艰钜的内外挑战。不过，即使台湾政治当代史的轨迹不站在赖清德这边，不代表赖清德不能成为打破惯性的第一人。

如果赖清德2024年能胜选总统，他将是首位担任过副总统或行政院长的总统，国民党、民进党也不再是八年执政在野的交替，台湾二十多年来的政治样貌也将会改写。