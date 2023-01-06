陆港过关名额僧多粥少 乱象易生务须提防

来源：《明报》

《明报》社评

香港与中国大陆本月8日起首阶段通关，单日北上及南下名额各有大约6万个，加上回程不受配额限制，人流将比原先预期为多，但跟疫前相比，不过是一至两成的水平，僧多粥少下可能出现的各种瓶颈及乱象，需要密切留意，及早理顺；过关者须有48小时核酸阴性证明，但两地检测费用差距悬殊，收费问题同样值得检视。两周多后便是农历新年，倘若通关首周大致畅顺，疫情也无险象，当局应力争过年前落实下阶段通关，方便跨境探亲团聚。

单日6万港人可北上 跟疫前水平差距仍大

香港中国大陆往来受疫情阻隔，不少市民望穿秋水，等待两地通关，时隔近三年，周日终有着落。随着国务院昨天（1月5日）宣布恢复办理中国大陆居民赴港签注，周日起从香港入境的人士，只须持有48小时核酸阴性证明，即可免检疫入境，香港特区政府同日也公布首阶段通关安排，合共开放七个口岸，大致可分为两类，一类是可以通过售票机制，按本身运载能力控制人流数量的口岸，包括机场、港珠澳大桥、港澳码头，以及中港码头，当中除了港珠澳大桥会对自驾过关设限外，其余皆不设名额安排；另一类是陆路口岸，包括深圳湾、文锦渡和落马洲，三者均设每日名额限制，市民需要网上预约过关日子及时段。

根据港府说法，三个陆路口岸每日北上及南下合计人数，上限均为5万，至于经海空及大桥往来者，每日单向约有1万人，双向就是2万人，所有数字合起来，就是12万人。之前有议员估计，通关初期人流或会控制在每日单向5万人左右的水平，现在每天可以有6万港人北上，比原先预期更多。另外，当局为了确保民众“回程顺利”，无须担心受制于过关名额被迫滞留，无论大陆港人回港，还是在港大陆人返回中国大陆，若循陆路口岸过关，都不会计入每日5万名额之中。这意味首阶段通关数天之后，单日两地人流规模，大有可能不止于12万人。

当然，比起疫前一天超过60万人次过关，现在不过是10多万人过关，其实也算不上什么，然而港府仍须作好准备，确保关口及交通配套等足以应付久违的过关人潮。当局强调海关、入境处、运输署、警方及港铁等近日派出数百人，为通关而跨部门实地演练，然而一些具体运作问题和乱象，可能要到“实战”时才会浮现出来，不能掉以轻心。举例说，有别于疫前，港铁东铁线已转用九卡车，载客量比之前有所减少，随着两地通关，每日合计将有7万人经落马洲关口出入境，对东铁线繁忙时间负荷有多少影响，当局有责任跟进；跨境巴士服务停顿多时，通关初期会否“倒泻箩蟹”，对过关人士造成不便，同样需要留意。

李家超表示，首阶段通关，每日可以有6万人北上，一个月合计有近180万人次，两个月合计就有360万人，差不多是香港人口一半。当局昨晚开始接受通关网上预约，除了开初大半小时较为挤塞，之后情况大致畅顺，然而港人北上需求之大，实不宜低估。受疫情影响，不少港人三年来都未能到中国大陆探亲，通关消息一出，很多人都北上情切，希望早日成行，尤其是农历新年将至，春节假期前后的网上预约名额，势必争崩头，瓶颈问题短期内可能相当严重，僧多粥少，乱象必然易生。首阶段通关未有预留恩恤名额，给予有特殊急切需要人士，市民纵有红白二事又或需紧急探病，也无法保证可以速赴中国大陆；网上预约过关，采取实名制，当然不会有炒筹问题，但船票及跨境巴士车票，会否出现炒卖问题，却需要留意。

视乎医疗系统负荷 争取新春扩大通关

市民北上过关须有48小时核酸阴性证明，港府强调去年中起已提升检测服务，预计可以应付通关初期每日达至逾10万个自费检测量，检测商可以在24小时内发出电子或纸本证明。未来两周，预料将有数以十万计市民北上或前往海外，现时很多国家都要求来自香港人士提供核酸阴性证明，检测服务能否一如当局所言，足以应付出境人士需求，有待观察。现在中国大陆做一次核酸，仅需10多元人民币（约1.95新元），相比之下，港人到85个社区检测中心及检测站自费做核酸，收费则要150港元（约25.82新元），对于打算举家北上探亲过年的基层家庭而言，始终是一笔额外开支。市民为出境自费做核酸，检测商进帐不少，相关服务收费，是否可以下调，值得检视。新春过后跨境学童复课，一周多天往返，天天做核酸，学童不便，家长也要应付额外开支，当局可以考虑将跨境学童列为特殊群组，豁免检测要求。

现时中国大陆流行的病毒株，在海外同样广泛传播，香港的防重症屏障，相信足以应付，不过当局仍须尽量减轻医疗系统负荷，以及留意市面药物供应情况。倘若首阶段通关后，市面退烧药供应真的出现严重问题，当局应该参考当年“限奶令”做法，颁布限购措施，确保轻症市民得到所需药物。首阶段通关所带来的疫情影响，7至10天可见端倪，只要医疗系统有力负荷，特区政府应争取在新春假期前落实下阶段通关，增加过关名额及口岸，方便市民北上探亲团聚。