高虹安拆了民进党清廉招牌

来源：台湾中时新闻网

作者：桂宏诚

地方政治沦为权、钱利益交换的政治，这是西方选举民主本有的“基因”，所以需要制定繁复与防弊的程序和法律规范，来侦测与防杜地方政治走向金权政治。标榜深化自由民主的民进党在中央全面执政6年多，防疫期间传出不少政商勾结的疑案，而在绿营执政的县市则是更明目张胆的“黑金复辟”，台南、新竹市的弊案若再发现更多证据，将直接拆了民进党“清廉”的招牌，恐将让绿营2024选情变调。

高虹安就任新竹市长才没几天，即前往新竹棒球场会勘，且只用了铲子等小工具，一举就铲出了浅埋的“大秘宝”。这些出土证物可初步认定不符合棒球场工程品质的标准，尽管高虹安并未把棒球场工程定位为“弊案”，但她剑及履及地要改善棒球场工程，当也是不负选民的付托。

然而，如果类似这种技术含量不高的缺失太多，尤其还涉及了偷工减料，那么，棒球场工程就很难不发展成“官商勾结”的弊案。回头看看九合一选战前后，不仅民进党团总召柯建铭，包括整个民进党，几乎把高虹安当成了首要打击的敌人。这情况也让人联想到，民进党在新竹市的政商和派系桩脚间的水潭，很可能既混浊且水又深。

其实，新竹市和桃园市此次市长换党做，正是检讨公共工程的好机会。相较于选前也遭到张善政阵营踢爆，涉及官方审查放水弊端的桃园市立图书馆总馆，在张善政上任后并未突出改善和究办的作为。或许，这是因张善政的小内阁还需要时间了解内情，也或许因为前市长郑文灿在桃园人缘佳，未来又可能入阁，成为可分配地方资源的中央大员，所以张市府先选择“鸭子划水”。但新任市长们的表现一定会被外界比较，在高虹安认真查弊之下，张善政相对压力也会增加。

另一个没换党执政，却是民进党自爆的台南市议长选举弊案也深受瞩目。台南市是民进党长期执政的深绿铁板区，选前爆发88枪扫射的警告案，检警一开始低调以对，但绿委陈亭妃却一再喊话要检调展开动作，甚至要求总统、副总统出面“救救台南”，就显示黑金问题的严重性。议长选后，日前检方大动作侦办，甚至避开警方而调动宪兵进行搜索，当可推知台南黑金政治并非一日之寒。

李登辉执政时期的国民党，地方也曾充斥黑金政治，甚至地方黑金人物还跃居立法院问政。民进党过去标榜“勤政、清廉、爱乡土”，但随着政党力量的茁壮，地方也早已有了黑影和金光。全面执政后，民进党了解权、钱“交流互惠”可降低巩固政权的成本，也因此开启了全面堕落之途。从蔡英文总统聘请的国策顾问、党中央和地方党部的常委中都黑影幢幢，也难怪绿营执政的县市更不用忌讳了。

高虹安一铲铲出了新竹市见不得人的大秘宝，证明换党执政才可能让弊案更快现形，促使台湾的地方政治走向清明；至于中央，就期待2024变天后，能让政商勾结疑案真相大白。

（作者为台湾民主文教基金会董事长）