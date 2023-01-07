两岸协商：有意之士好找 有识之士难求

来源：台湾《联合报》

作者：张竞

新年伊始，中国大陆新任国台办主任宋涛，透过《两岸关系》杂志以《携手奋斗，共创伟业》为题发表新年寄语，中国大陆官方党政媒体以高度规格转述报道，同样台湾媒体与研究两岸关系学界人士，都视此为传送重要政治信号加以解读。

不过说实在话，此项文稿既然是宋涛接任该职后之起手式，自然就会力求安稳大打安全牌，维持既有政策基调，但确实亦是在字裡行间，显现出积极打破两岸现有僵局，试图解套开创新局之旺盛企图心。

而在《携手奋斗，共创伟业》文中，最能展现此等政治意志辞语，莫过于“我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持‘和平统一、一国两制’方针，在一个中国原则和‘九二共识’基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商。”

台湾社会对于宋涛所发文稿，来自媒体与学界各项公开回应、评论与分析，亦是聚焦在前揭论述；但笔者特别注意到，不论是习近平新年讲话抑或是宋涛所发文稿，基本上就不再重提2019年1月2日，习近平在人民大会堂，《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上，发表重要讲话时，所首度提出探索“两制台湾方案”。

当时习近平虽然公开表达愿意同台湾各党派、团体和人士就两岸政治问题开展对话沟通；但却被蔡英文强硬回绝，并顺势作为发动“抗中保台”选战政治操作主轴起点。如今北京虽然回避使用“两制台湾方案”辞语，但却还是坚持强调“在一个中国原则和‘九二共识’基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商。”显然针对未来政治协商谈判做好准备之意图相当明显，更希望深入理解掌握台湾政治情势变化趋向。

针对宋涛所提“有识之士”，笔者认为北京必须仔细思考，能够不畏当前台湾针对两岸交流所刻意塑造之政治肃杀气氛，冒著被舆论与媒体扭曲乱扣帽子，甚至被司法侦办纠缠风险，仍然胆敢与北京对话，“就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商”者，究竟会是“有意之士”还是“有胆之士”？而其中又有谁会是真正“有识之士”？

其实在两岸政治文化之下，所有在官僚体制服务者都是要面对官场生存之道，如何报喜不报忧？如何明哲保身？如何少找麻烦？其实大家都不必嘲弄对方，天下乌鸦一般黑，真正有识之士所能提出诤言，早就被埋葬在官僚运作逐级上呈过程中，究竟有多少能够真正保持原貌，没有被粉饰妆点，顺利到达决策高层，其实大家都是心知肚明。

事实上中共对台工作体系从来就没有回避过与绿营独派直接接触，但政治人物在台湾此岸对公众所演出政治戏码，可能就会虚假表态，跨过海峡与对台工作体系官僚与特定学者座谈对话时，推心置腹掏肝掏肺诚心建言可能性又有多少？所以许多媒体认定宋涛在福建任职时期，确实接触过多位绿营独派人士，但其中有多少是话到嘴上留三分，留点交情好做人，其实未见得讲出实在话，恐怕两岸更要仔细思考清楚。

尽管当北京当初不断强调对台工作要易位思考时，但在端出探索“两制台湾方案”这道菜时，是否曾经想过要先将“一国大陆方案”讲清楚说明白，台湾社会才能够对回应“两制台湾方案”产生兴趣？两岸关系发展到现在，假若北京还是不能理解到，若不能够在当前“互表”暂态有所妥协，就不可能换取未来“一中”恒态之政治承诺，那么未来能够在两岸关系与国家统一发展前景就不会乐观。

良药苦口利于病，忠言逆耳利于行，两岸执政者都会发生偏听错误；如何能从有意之士与有胆之士，辨识出真正有识之士？两岸皆须慎思明辨。假若刘备不愿三顾茅庐，岂能让诸葛孔明出山？姜太公宁可继续钓鱼，使愿者自行上钩；朱元璋又是如何礼遇刘伯温？刘邦礼贤下士才能得天下。

诚然大陆有其优势与前景可期待，但如何能够真正找到有识之士，其实真正关键在于能否听得进诤言，能否看清楚主观意愿未见得能够扭转客观环境。有意之士与有胆之士虽有热情，但却未见得愿意点破残酷事实，两岸未来发展情势，当权者若要追求和平稳定与未来前景，面对历史都要缴交成绩单啊！

（作者是台湾中华战略学会资深研究员）