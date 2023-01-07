美台关系仅剩晶片与军事了？

来源：台湾中时新闻网

作者：赵麟

跨年之际，美台关系仍是民众瞩目的重心。月前台积电在美国亚利桑那州设厂，总统拜登亲自出席。其后美国参院通过《国防授权法案》无偿军援台湾，在媒体叫好声中参院《拨款法案》又改为贷款，台湾人当下洗了个三温暖。不过数日后台湾总统蔡英文亲自宣布兵役延长，又引起蓝绿攻防。在美台政经关系乏善可陈之际，剩下的纵深似乎被窄化到仅剩“晶片”与“军事”两者了？

先谈晶片。拜登亲临台积电典礼，台湾倍觉光荣。可是台湾驻美代表却不能名列贵宾，只能在脸书上自称“观众”；基于同样的政治原因，现场也不能陈列“国旗”。但是据说台积电要求陈列TSMC商标看板，居然也被拒绝。结果现场只见美国国旗与亚利桑那州州旗，拜登致词时宣称“美国制造回来了”，只字未提台湾。套用民进党人常用的名词：“如果‘这个国家’不是美国的‘附随组织’，什么才是？”

次论军事。台湾兵役延长后，AIT罕见发文宣布“欢迎台湾改革”，紧接着外媒报道美国一军事代表团日前秘密访台。这一切的事实，对照蔡英文在总统府记者会中秒答“没有美方压力”，大概是最近这一连串严肃戏码中唯一的笑点。可是民众很难笑得出来。

这些年来美方一再呼吁台湾“不要改变现状”，可是拜登上台后抗中力道一再加码，搅得台海烟硝不断，美国本身就是改变现状者。弔诡的是，美国造成的后果反而要台湾协助解决。诸如：要台湾强化战备力量、增加对美军购与改革兵役制度等等。历年美国政要访台，无不在台湾府院高层面前重复这些“统一说词”，却从未见台方予以反驳或据理沟通，除了国防部以外。

此期间若干美国智库与军方更大量套用“不对称战力”(Asymmetric warfare)一语，以自圆其说美国对台军售的合理性。尤有甚者，美国若干前军方与外交高官，三不五时放话“中共将于xxxx年对台动武”，其中2027年是“排行榜冠军”。他们说得活神活现，搞得台湾人忧心忡忡。真正高兴与获益者，大概就是军火销售商与移民业者了！

在上述美国集体催眠“军事救台”声中，日前美国《外交事务》(Foreign Affairs)2023首季季刊刊出《台湾长程赛局》(The Taiwan Long Game)长文，由美国学者白明(Jude Blanchette)与前美国国安会官员何瑞恩(Ryan Hass)所撰，可谓暮鼓晨钟。

该文的主要论点简列如下：

一、华盛顿(对中)面临的是战略问题，而不是军事问题。美国越是将注意力集中在军事问题上，面临的风险就越大。

二、美国必须了解中国的焦虑原因何在，而细微地理解北京，这胜过对于大陆攻台计划的不准确猜测。

三、美国不该再将台湾问题视为“威权与民主”之间的较量，正如台北一些官员所主张的那样。

四、台湾海峡的现状是动态的，而不是固定的。

五、北京对台湾的威胁是两岸紧张的根本原因，但更凸显美国以远见和灵巧处理的重要性。

六、“战略清晰”较为“清楚”的想法本身就是一个神话。

无论如何，台海和战最终还是仰赖两岸人士的选择，而非让美国人说三道四。最近坊间某杂志刊出《麦克阿瑟访台内幕》，当年国民党政府迁台初期，为保安身立命，亲美不得不然。可是今日美陆台形势迥异以往，在举世多国普遍“疑美”的趋势中，蔡政府亲美程度创历来罕见；尤其俄乌战争之后随美国重揭“反共抗俄”大纛，蒋公在世恐亦自叹不如也！

“台湾民主价值”已被民进党弄成笑柄，如今台湾又被扭曲沦为美国“晶片后勤”与“军事附庸”。2024年台湾的新总统，应该重新定位台湾的国际战略价值。我们位居全球蛋黄区中的蛋黄点，不能再把一手好牌打坏了！

（作者为台湾国立清华大学副教授）