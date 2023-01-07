煤城鹤岗烧不起煤的背后：中国民营供暖企业危机何解？

来源：界面新闻

最低气温-20℃以下，当地供暖公司却表示要限热。这则消息将“煤城”——中国黑龙江省鹤岗市送上了热搜。

1月3日，鹤岗市诚铭供暖有限责任公司（下称诚铭公司）在一份通知中表示，去年煤价开始暴涨，该公司曾多次向有关部门申请调价或补贴，未获答复。去年，该公司赔了七八百万元（人民币，下同），今年无钱可赔，将从1月5日开始限热，直到停热。

之后，当地岭北社区发布声明称，相关部门已介入调查，约谈该给供热站负责人。

界面新闻1月5日致电诚铭公司，该公司工作人员表示，目前并未限热，仍在供热中。政府和公司正在协商，尚未出结果。

鹤岗市为黑龙江省辖地级市，别称煤城，拥有上百年煤炭开采历史，但近些年煤炭产量下滑。2021年，鹤岗市规模以上企业原煤产量1046.7万吨，较2015年的产量下降15.3%。

据鹤岗融媒体中心1月5日报道，诚铭公司后续贴出通告称，已认识到擅自张贴“限热停热”紧急通知行为是错误的，承诺不会限热停热。

天眼查数据显示，诚铭公司成立于2021年7月，是一家从事电力、热力生产和供应业为主的民营企业。

这并不是今年供暖季唯一一家出现问题的民营供暖企业。今冬供暖季期间，内蒙古、山西也出现民营供热企业因资金链不足欲停供，或供暖温度不达标的问题。

去年12月，呼和浩特市旭泰热力有限公司（下称旭泰热力）发布关于资金断裂停运的情况说明，提及虽然疫情得到控制，但居民缴纳采暖费积极性不高，无力购买煤炭，储煤只能维持第二天的供暖用煤。如果筹集不到资金，公司将于当月8日停产。

1月6日，界面新闻致电旭泰热力，对方答复后续并未有限热和停热的情况。

燃料成本大幅提高，煤热价格联动机制进展不顺，难以将成本疏导至下游用户，是热力公司面临的一大难题。

受疫情影响，2020年煤炭价格跌至历史低位。随着需求转好及供应不足，国内煤炭价格于2021年迅速反弹，在10月中旬，5500大卡动力煤价格突破2600元/吨，刷新历史高位。

随着国内煤炭产能加速释放，加上政策管控，2022年煤炭价格中枢较上一年有所回落，但仍显著高于2020年的水平。

但由于今冬天气温和、需求低迷等原因，当前动力煤价格呈现下行走势。1月6日，秦皇岛港口5500大卡动力煤市场报价1190-1220元/吨，但这一价格仍较两年前翻番。2020年1月，该动力煤现货价仅在500-600元/吨。

“煤价、气价持续走高，因为它们是市场定价。供热价格大多数地区还维持在2000年的水平，20年不变。”1月6日，中国工程院院士、清华大学建筑节能研究中心主任江亿在接受界面新闻书面采访时表示。

2005年，中国国家发改委、建设部下发《关于建立煤热价格联动机制的指导意见的通知》指出，当煤炭价格变化幅度达到10%时，应对热价进行调整。

但由于煤热联动方案并未规定具体的调整数额，许多细节未敲定，在很长一段时间内煤热价格联动都未有进展。

以鹤岗市为例，2015年黑龙江省下发指导意见，确定该省煤炭价格变化幅度达到10%时，应对热价进行5.5%左右的调整。到2021年，鹤岗市才正式实施煤热价格联动。

鹤岗市政府公开表示，2008年-2021年，该市供热企业供热用煤加权平均到厂价格（折5000大卡/千克）累计上涨了68.68%，但热价一直保持不变。

2022年9月1日起，鹤岗居民供热价格由26元/平方米调整到27.5元/平方米，调价幅度为5.77%；非居民供热价格由37元/立方米，上调2.63%。这一调价幅度较煤炭价格变化幅度，还有较大差距。

居民采暖费缴纳率不高，也是企业难以收回成本的原因之一。旭泰热力在12月的声明中表示，四个小区的收费占该公司总收费的80%，但此区域收费率不足5%。

2022年10月，中国建筑节能协会清洁供热产业委员会（CHIC）召开东北地区今冬明春供热形势分析线上座谈会，36家中小民营供暖企业参会。2021年，这36家企业平均营业收入为1.3亿元，平均亏损1722.6万元。

该座谈会总结，民营企业普遍无法签订中长期煤炭购销协议，导致购煤存在困难、采购价格较高或热值难以保障，个别企业还存在着签订的长协无法履约的问题。

CHIC编写的《关于东北地区今冬明春保暖保供形势及对策建议的报告》指出，截至2022年8月，上述36家热力企业2022年供暖用煤需求556.7万吨，落实158.5万吨，缺口占比71.5%。

在缺少稳定的长协煤时，供热企业需要去市场购买现货，成本增加，且难以保证货源质量。

在近两年煤炭供需紧俏的情况下，现货煤价大幅高于长协煤价。全国煤炭交易中心数据显示，当前5500K下水动力煤中长期合同价格为728元/吨，较现货煤低约四成。

黑龙江桦南易普优能热力公司在上述CHIC会议上表示，目前仅能在市场上买到3000大卡的低热值煤，勉强维持初冬期低负荷功供热，储煤量与热值无法满足寒冬期高负荷运行需求，有断供之忧。

2022年11月，京能大同热力有限公司就针对供暖温度较低事宜公告称，热源电厂因燃煤热值低等因素，导致实际供热量仅为应供的60%。针对此问题，山西大同市政府召开专题会议，帮助电厂协调解决优质煤源。

据红星新闻报道，鹤岗当地居民也去诚铭公司了解情况后称，“公司说是因为今年送来的煤炭质量不好，4个锅炉烧坏了3个，所以才限热停热，现在正在抢修。”

将民生用煤纳入长协体系，进行供热市场化改革，将是未来保障供热安全的重要方向。

目前，政策层面已要求煤炭中长期合同对供热用煤企业全覆盖。2022年10月28日，发改委办公厅发布特急文件《2023年电煤中长期合同签约履约工作方案》，明确电煤中长期合同供应方包括所有在产的煤炭生产企业，需求方包括所有发电、供热用煤企业。

“对年用煤量不足20万吨、直接签订合同有困难的中小型供暖企业，应由省区市统筹，确定不多于三家国有供热用煤代购定点企业，以地市为单位统一签订和履约。”上述方案提及。

此外，江亿院士告诉界面新闻，供热走进市场化是必然趋势。应当提高供热价格，而不是维持不变。当供热价格提高后，可能有部分的低收入群体支付有困难，应由民政部门进行精准补贴，解决困难户的采暖费问题。

“把优先的钱准确地投入到真正的困难户去。这样可以使补贴充分发挥效益，并且减少贫富差别。如果补贴到供热企业，相当于将补贴分摊到每平米的供热上，不利于保护采暖面积较小的低收入人群利益。”江亿称。

江亿还指出，引入市场机制，才有可能使供热企业努力进行技术更新。目前，诸如热泵技术、分散燃气供暖等新供热方式的成本，已经接近集中供热的成本。依靠市场机制，供热企业可以推动供热技术进步，降低成本，继续发展，否则将被其它新供热方式淘汰。完全靠政府补贴来保护，将失去前进的动力。

