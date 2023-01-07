台媒：内外交迫 蔡英文撒币背后的政治困境

来源：台湾《联合报》社论

开年至今，蔡英文政府仍未脱离败选风暴。蔡英文迟未改组执政团队以回应民意海啸，连续召开两次国安会议，也未推出具体新政。延长兵役形同被美国逼到墙角的妥协决定，还税于民则是荒腔走板，演变成阁揆保卫战的权力拉锯。国安会议取代民进党中常会，成为蔡英文宣示国政的场域，也意外暴露她的政治困境：内外交迫，受制于人。

蔡英文说，延长役期为一年是无比困难的决定。另外，她坦言超征税款不能平均分给全民，是不容易的决定。两次国安会议，都强调决策的“困难”，但最后她还是选择用撒币转移焦点，排解眼前难题。

以延长兵役案为例，台湾国防部将方案形塑成薪水增加三倍以上，待遇优于志愿役，甚至可学习操作刺针飞弹、无人机等之酷炫工作。夸大之余，没告知全民的真相是，国防整体战略要配合美国印太战略，转变为以岛内不对称作战为主，必须全民皆兵。延长役期是因为兵力不足，须以义务役补足志愿役召募不满的缺口，而决战点则从滩头变成深入街巷村里。

蔡英文声称延役“没有美国压力”，但由白宫“欢迎台湾强化自我防卫的承诺”的声明，台湾民众不难感受到台湾三军统帅背后还有影武者。最近金融时报等外媒揭露，美国上月就派军事团来台评估台湾如何强化战力，阻止中国大陆入侵；而台湾民众只能从白宫批准售台布雷车、同意出售弹簧刀无人机等军售案，察觉美国正在协助台湾“学习乌克兰”如何打仗。

强化国防有其必要，但延长兵役只是国防新战略的一部分，远比役男加薪更重要的是，台湾是否正被美国形塑成第二个乌克兰？保卫国土是否只有学习乌克兰一途？遗憾的是，蔡总统忙着解决美国压力，撒币拉伕，攸关生存发展的和平方案却被“备战才能避战”的谬论取代。

在国防战略上，蔡总统不敢对美国说不；在败选失去党机器后，她也不敢对党内派系说不。还税于民的争议，便是明证。

税收超征连年破纪录，选前在野党要求还税于民，蔡政府充耳不闻。败选后，失去民意后盾的总统想藉分配立威，全民唾弃的阁揆企图撒钱保位，选战在即的绿委想的则是政策买票。在各派系不断加码煽动下，本该一锤定音的蔡总统竟被摇摇欲坠的苏揆牵着走，跟著他呼喊发现金。苏贞昌抓到资源分配权，蔡英文的决策权威何在？

内政方面，蔡英文的首要课题应是因应迎面而来的衰退景气，组建专业的新内阁团队。谁料，总统无心铺排新人新政，却炒作还税于民转移内外压力。于是，苏贞昌藉普发现金著手特别条例的立法，快手固住阁揆宝座。苏揆更以国安会议决议“强化疫后经济韧性”为由，盘点各部会举债规模，不排除举债数大于还税于民的数额。直言之，他又能借势借端攒积选举小金库。

以蔡政府挥霍公帑的本事，内需市场因全球衰退而失去的动能，会因加强韧性经济的1000亿元新台币（约43.7亿新元）获得稳定的力量吗？这点，我们持保留态度。回顾近几年蔡政府“政治挂帅、专业退位”的蛮干作风，内阁不改组，新气象绝不可能从天而降。

两场国安会议，蔡英文高调展示权力，却让人看穿她的决策抗压性已随政治跛脚而迅即衰减。国防改革及经济维稳是今年最关键的考验，两者也有高度连动关系，台海情势升温，对经济有害无益。但蔡英文在内外压力下开始躺平妥协，显示她已招式用尽，无法改组更让人失望。