麦卡锡艰难当选美众院议长 打破共和党内僵局但代价不菲

来源：彭博社

作者：比利·豪斯（Billy House）、埃里克·沃森（Erik Wasson）、史蒂文·丹尼斯（Steven Dennis）

美国共和党人凯文·麦卡锡平息了党内顽固保守派的“叛乱”，于周六凌晨实现了当选众议院议长的长期抱负，但这是有代价的：他在这个内部分歧严重的政党中本就不稳的地位，进一步被削弱。

经过自1859年以来的最漫长议长选举，麦卡锡在最后一轮表决（有六票“弃权”）中获得了216票，足以当选议长一职，即美国总统第二顺位继承人。民主党人则一致投票支持他们的领袖——纽约州众议员Hakeem Jeffries（杰弗里斯）。

“现在，艰苦的工作开始了，”麦卡锡在他作为议长的首次众议院讲话中表示。他数出了自己议程中的要点，包括巩固美国南部边境、解决联邦债务、对抗中国崛起和调查拜登政府。

共和党内的建制派与顽固保守派之间旷日持久的僵局，以四天多时间里15票的结果解决了。它预示着，未来包括提高美国债务上限和给政府拨款的各种政治挑战将引发更多混乱。

在最后一轮表决前，众议院发生了戏剧性的一幕，共和党人的斗争升级至咆哮和身体对峙。麦卡锡在第14轮表决中遭遇了颜面扫地、令人震惊的失利，随后他迅速走到众议院会议厅后排，与佛罗里达州议员Matt Gaetz（盖茨）对峙；Gaetz是他的最大批评者之一。

在第14轮中，Gaetz一直到最后一刻，也是决定性的时刻，才投票。他投的是“弃权”票，使得麦卡锡与胜利擦肩而过。

在麦卡锡看起来情绪激动地往回走时，他的盟友、阿拉巴马州议员Mike Rogers（罗杰斯）冲向了Gaetz。北卡罗来纳州议员Richard Hudson（休德森）拦住了他。

最后的游说行动，包括了前总统特朗普出手干预。一位知情人士称，在麦卡锡第14轮闯关以一票之差失败之后，特朗普与至少两名反对者谈了话，要他们帮助确保当晚获胜；这两人分别是Gaetz和亚利桑那州众议员Andy Biggs（比格斯）。

一位摄影师还拍到，支持麦卡锡的议员Marjorie Taylor Greene（格林），把处于通话状态的手机递给共和党内的反对者Matt Rosendale（罗森代尔），屏幕显示通话对象是“DT”，看起来是特朗普。

在议长选出之前，众议院不能开展其他事务。在周六凌晨表决完之后，新老议员终于宣誓就职。

经历了数天紧锣密鼓的谈判和一次次令人尴尬的失败，麦卡锡才艰难当选议长。他不得不让渡了相当大的权利，承诺支持会赋权反对者的程序改革，包括让一名共和党议员就可以发起罢免众议长的表决。

他还屈服于财政保守派的要求，即把联邦债务上限用作筹码，以迫使支出削减，以及将2024财年整个政府的支出限制在2022年的水平，这意味着许多项目将得大瘦身。两者均加剧了与民主党控制的参议院及总统乔·拜登僵持、进而冲击市场的风险。